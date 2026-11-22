

JawaPos.com - Jagung manis bisa diolah menjadi berbagai camilan lezat dengan cara yang cukup sederhana. Salah satunya jagung pedas manis yang memadukan rasa gurih, sedikit pedas, dan manis alami dari jagung. Menu ini cocok disajikan sebagai teman bersantai atau camilan untuk keluarga di rumah.



Resep jagung pedas manis ini dibagikan oleh akun Instagram @dinyprastica. Berbeda dari olahan jagung yang mengharuskan kita memisahkan bijinya satu per satu dari bonggol, resep ini menggunakan jagung manis pipil sehingga proses persiapannya lebih praktis. Bahan pelengkapnya juga mudah ditemukan, seperti tepung terigu, daun bawang, serta aneka bumbu sederhana.



Perpaduan tepung dan bumbu membuat jagung memiliki lapisan yang lebih gurih ketika diolah. Sementara itu, tambahan cabai bubuk memberikan sensasi pedas yang bisa disesuaikan dengan selera. Jika ingin membuat camilan sederhana dengan bahan yang tidak terlalu banyak, menu ini bisa menjadi pilihan menarik.



Bahan

Jagung manis pipil secukupnya

Tepung terigu serbaguna secukupnya

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Cabai bubuk secukupnya

Daun bawang secukupnya

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan jagung manis pipil dalam wadah. Pastikan jagung sudah bersih dan tidak ada sisa kotoran yang menempel.

2. Iris tipis daun bawang, kemudian sisihkan untuk dicampurkan bersama bahan lainnya.

3. Masukkan jagung pipil ke dalam wadah, lalu tambahkan tepung terigu serbaguna secara bertahap. Aduk hingga sebagian besar permukaan jagung terbalut tepung.

4. Tambahkan garam, lada bubuk, dan cabai bubuk sesuai selera. Masukkan juga irisan daun bawang agar aromanya lebih harum.

5. Tuangkan sedikit air secara bertahap sambil mengaduk adonan. Pastikan teksturnya cukup kental untuk melapisi jagung, tetapi tidak terlalu encer.

6. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Pastikan minyak sudah cukup panas sebelum adonan jagung dimasukkan.

7. Ambil adonan menggunakan sendok, kemudian masukkan ke dalam minyak panas. Goreng dalam beberapa bagian agar jagung tidak saling menempel.

8. Masak hingga bagian luar terlihat kering dan berwarna kuning keemasan. Balik sesekali supaya matang merata.

9. Setelah matang, angkat dan tiriskan jagung pedas manis. Ulangi proses penggorengan sampai seluruh adonan habis.



Jagung pedas manis bisa menjadi alternatif camilan rumahan yang mudah dibuat saat ingin menyajikan sesuatu yang berbeda. Tekstur jagung yang berpadu dengan balutan tepung berbumbu menghadirkan sensasi gurih dalam setiap gigitan.

Tingkat kepedasannya pun bisa diatur dengan menyesuaikan jumlah cabai bubuk yang digunakan. Sajikan selagi hangat agar teksturnya tetap nikmat!