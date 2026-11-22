

JawaPos.com - Ayam fillet bisa diolah menjadi lauk rumahan yang lebih istimewa dengan tambahan sambal bercita rasa segar. Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah ayam sambal dabu-dabu. Perpaduan ayam berbumbu gurih dengan sambal berisi cabai rawit, tomat, dan bawang merah menghasilkan kombinasi rasa pedas, asam, serta sedikit manis.



Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @dindaa_manurung. Bahan utamanya menggunakan paha ayam fillet yang dimarinasi terlebih dahulu agar bumbunya meresap. Sementara itu, sambal dabu-dabu dibuat dari campuran tomat merah, tomat hijau, cabai rawit, dan bawang merah yang disiram minyak kelapa panas.



Keunikan sambal dabu-dabu terletak pada penggunaan bahan-bahan segar yang memberikan sensasi berbeda dari sambal yang diulek atau dimasak hingga matang. Rasa asam dari jeruk nipis juga membantu menyeimbangkan rasa pedas cabai. Menu ini cocok disajikan bersama nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam.



Bahan

350 gram paha ayam fillet

1 sdm bumbu marinasi



Bahan sambal dabu-dabu:

50 gram cabai rawit merah

2 buah tomat merah

2 buah tomat hijau

7 siung bawang merah

1/2 sdt garam

1 sdm gula

1/2 sdm bumbu marinasi

1 sdm perasan jeruk nipis

4 sdm minyak kelapa



Cara Pembuatan

1. Bersihkan paha ayam fillet, kemudian potong sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah dan tambahkan 1 sendok makan bumbu marinasi.

2. Aduk ayam hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap ke dalam daging.

3. Sambil menunggu ayam, siapkan bahan sambal dabu-dabu. Iris tipis cabai rawit merah dan bawang merah, kemudian potong tomat merah serta tomat hijau menjadi bagian kecil.

4. Masukkan seluruh bahan sambal yang sudah dipotong ke dalam mangkuk. Tambahkan garam, gula, setengah sendok makan bumbu marinasi, dan perasan jeruk nipis.

5. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Koreksi rasa sesuai selera, terutama keseimbangan rasa pedas, asam, asin, dan manis.

6. Panaskan minyak kelapa hingga cukup panas, lalu tuangkan ke dalam campuran sambal. Aduk perlahan agar aroma bawang dan cabai semakin keluar.

7. Selanjutnya, panaskan sedikit minyak di wajan. Masak ayam yang sudah dimarinasi hingga kedua sisinya matang dan berwarna kecokelatan. Pastikan bagian dalam ayam benar-benar matang sebelum diangkat.

8. Setelah ayam matang, angkat dan tata di atas piring saji. Tuangkan sambal dabu-dabu beserta minyaknya di atas ayam.

9. Ayam sambal dabu-dabu siap disajikan bersama nasi putih hangat.



Ayam sambal dabu-dabu bisa menjadi variasi lauk sederhana bagi pencinta makanan pedas. Daging paha ayam yang gurih berpadu dengan sambal segar berisi tomat dan cabai, sehingga setiap suapan terasa lebih kaya rasa.

Jika ingin sensasi pedas yang lebih ringan, jumlah cabai rawit bisa dikurangi sesuai selera. Sajikan segera setelah sambal dituangkan agar kesegaran bahan-bahannya tetap terasa.a