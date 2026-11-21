JawaPos.com – Bakso menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang bisa dinikmati dalam berbagai kreasi. Tidak hanya disajikan bersama kuah kaldu hangat, olahan bakso juga semakin nikmat ketika dipadukan dengan bumbu bakaran bercita rasa manis dan gurih. Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah bakso ayam bakar. Hidangan ini menawarkan tekstur bakso yang kenyal dan lembut dengan aroma khas hasil pembakaran yang mampu menggugah selera. Kabar baiknya, camilan lezat ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Adonan bakso dibuat dari campuran daging ayam, tepung, serta aneka bumbu, kemudian dilengkapi saus olesan yang memberikan cita rasa semakin istimewa. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bakso ayam bakar lengkap dengan bahan dan langkah pembuatannya yang bisa kamu praktikkan di rumah. Bahan-bahan Bakso Ayam Bakar Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan agar proses pembuatan bakso lebih mudah dan hasilnya maksimal. Bahan adonan bakso: 300 gram paha ayam filet dalam kondisi setengah beku

150 gram dada ayam filet dalam kondisi setengah beku

50 gram kulit ayam rebus (opsional)

4 sendok makan air es

1 butir telur

4 siung bawang putih, belah menjadi dua

4 siung bawang merah, belah menjadi dua

2 sendok makan minyak

¼ sendok teh pala bubuk

½ sendok makan baking powder

1 sendok makan tepung terigu protein sedang

5 sendok makan tepung tapioka

1½ sendok teh garam

2 sendok teh kaldu bubuk

1½ sendok makan gula pasir

¼ sendok teh merica Bahan bumbu olesan bakar: 2 siung bawang putih

2 sendok makan margarin

2 sendok makan saus tomat

1 sendok makan saus sambal

2 sendok makan saus tiram

½ sendok makan kecap Maggi

3 sendok makan kecap manis

1–2 buah jeruk limau Bahan pelengkap: Bawang goreng secukupnya

Cabai rawit merah iris

Jeruk limau Cara Membuat Bakso Ayam Bakar 1. Siapkan bawang untuk campuran adonan Pertama, panaskan sedikit minyak di wajan. Masukkan bawang putih dan bawang merah, kemudian goreng hingga harum serta berubah warna menjadi kecokelatan. Angkat dan sisihkan untuk digunakan sebagai campuran adonan bakso. 2. Haluskan daging ayam dan bumbu Potong-potong paha serta dada ayam agar lebih mudah diolah. Masukkan kedua jenis daging tersebut ke dalam food processor bersama garam, gula pasir, merica, kaldu bubuk, pala bubuk, baking powder, dan air es. Proses seluruh bahan sampai teksturnya halus dan adonan terasa lengket. Tahapan ini penting untuk membantu menghasilkan bakso dengan tekstur yang kenyal. 3. Tambahkan bahan pelengkap adonan Setelah adonan ayam halus, masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah digoreng sebelumnya. Tambahkan pula kulit ayam rebus dan telur. Haluskan kembali seluruh bahan hingga tercampur sempurna. Selanjutnya, masukkan tepung tapioka dan tepung terigu, lalu proses kembali sampai adonan merata. Jika sudah selesai, pindahkan adonan ke dalam wadah. 4. Bentuk dan rebus bakso hingga matang Siapkan panci berisi air, kemudian didihkan. Setelah air mendidih, kecilkan api agar suhu air tidak terlalu tinggi. Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk menjadi bulatan bakso sesuai ukuran yang diinginkan. Masukkan perlahan ke dalam air panas dan rebus sampai bakso matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Diamkan beberapa saat hingga bakso tidak terlalu panas sebelum diproses ke tahap berikutnya. 5. Tusukkan bakso ke tusuk sate Jika bakso sudah cukup dingin, siapkan tusuk sate. Masukkan beberapa butir bakso ke setiap tusukan sesuai selera. Agar bumbu lebih mudah meresap, buat beberapa sayatan kecil pada permukaan bakso sebelum dibakar. 6. Racik bumbu olesan bakaran Siapkan mangkuk untuk mencampurkan seluruh bahan saus. Masukkan bawang putih parut, kecap manis, saus sambal, saus tomat, saus tiram, kecap Maggi, margarin, serta air perasan jeruk limau. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan menghasilkan bumbu olesan dengan perpaduan rasa manis, gurih, sedikit pedas, serta aroma jeruk yang segar. 7. Bakar bakso hingga bumbu meresap Panaskan alat pemanggang, kemudian letakkan tusukan bakso di atasnya. Panggang terlebih dahulu sampai permukaan bakso sedikit kecokelatan. Setelah itu, oleskan bumbu bakaran secara merata. Bolak-balik bakso sambil terus dipanggang hingga aromanya harum dan warnanya semakin menggoda. Untuk mendapatkan rasa yang lebih kuat, oleskan kembali bumbu pada permukaan bakso, kemudian lanjutkan proses pembakaran sampai saus meresap dengan baik. 8. Sajikan selagi hangat Jika bakso sudah matang dan memiliki warna kecokelatan yang cantik, segera angkat dari panggangan. Susun bakso ayam bakar di atas piring saji. Tambahkan taburan bawang goreng, irisan cabai rawit merah, serta perasan jeruk limau sesuai selera. Bakso ayam bakar buatan sendiri pun siap dinikmati. Teksturnya yang kenyal dengan perpaduan rasa gurih dan manis dari bumbu olesan cocok dijadikan camilan maupun lauk pendamping nasi. Itulah resep bakso ayam bakar ala Devina Hermawan yang bisa menjadi inspirasi menu rumahan. Dengan bahan sederhana dan langkah pembuatan yang cukup praktis, kamu bisa menghadirkan camilan lezat untuk dinikmati bersama keluarga.