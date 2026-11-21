JawaPos.com – Mengolah tahu menjadi hidangan istimewa ternyata tidak harus membutuhkan bahan mahal atau teknik memasak yang rumit. Dengan sedikit kreativitas, bahan sederhana seperti tahu dan telur bisa disulap menjadi menu lezat yang menggugah selera.

Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah tahu telur krispi. Hidangan ini memadukan tekstur tahu dan telur yang lembut dengan lapisan tepung renyah setelah digoreng hingga berwarna keemasan.

Kelezatannya semakin lengkap berkat tambahan saus gurih manis yang dibuat dari campuran bawang putih, bawang bombai, saus tiram, dan berbagai bumbu pelengkap. Perpaduan rasa tersebut membuat tahu telur krispi cocok dinikmati bersama nasi putih hangat maupun dijadikan camilan mengenyangkan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, tahu telur krispi dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan. Proses memasaknya juga praktis sehingga cocok dijadikan inspirasi menu rumahan, bahkan peluang usaha kuliner dengan modal yang relatif terjangkau.

Bahan-Bahan Tahu Telur Krispi Sebelum mulai memasak, siapkan beberapa bahan berikut agar proses pembuatan tahu telur krispi lebih mudah.

Bahan utama:

3 butir telur ayam

2 buah tahu kuning

1/4 sendok teh garam

1/8 sendok teh merica

Minyak goreng secukupnya Bahan pelapis basah:

3 sendok makan tepung bumbu serbaguna

3 sendok makan air Bahan pelapis kering:

- Tepung bumbu serbaguna secukupnya

Bahan saus gurih manis:

1 sendok makan margarin

3 siung bawang putih

1/2 buah bawang bombai

1 sendok makan saus tiram

1 sendok makan saus sambal

1 sendok makan saus tomat

1 sendok teh kecap Inggris

1/2 sendok makan kecap manis

80 ml air Bahan pelengkap:

- Nasi putih hangat

Cara Membuat Tahu Telur Krispi Setelah seluruh bahan tersedia, ikuti langkah-langkah berikut untuk menghasilkan tahu telur dengan lapisan renyah dan saus yang menggugah selera.

1. Siapkan adonan tahu telur. Masukkan tahu kuning ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan telur, garam, dan merica. Hancurkan tahu sambil mengaduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

2. Masak adonan hingga matang. Panaskan sedikit minyak di atas wajan, lalu tuangkan adonan tahu telur. Ratakan dan bentuk sesuai selera, misalnya persegi menyerupai potongan steak. Masak sampai kedua sisinya matang, kemudian angkat.

3. Buat adonan pelapis basah. Campurkan tepung bumbu serbaguna dengan air di dalam wadah. Aduk sampai menghasilkan adonan yang tercampur rata dan tidak menggumpal.

4. Lapisi tahu telur. Ambil tahu telur yang sudah dimasak, kemudian balurkan ke tepung kering. Setelah itu, celupkan ke adonan basah dan lapisi kembali menggunakan tepung kering hingga seluruh permukaannya tertutup.

5. Goreng sampai renyah. Panaskan minyak dengan jumlah yang cukup, kemudian masukkan tahu telur yang sudah dilapisi tepung. Goreng hingga permukaannya berubah menjadi kuning keemasan dan terasa renyah. Angkat lalu tiriskan.

6. Siapkan bumbu saus. Geprek bawang putih hingga sedikit hancur, kemudian iris bawang bombai sesuai selera. Kedua bahan ini akan memberikan aroma harum sekaligus memperkaya rasa saus.

7. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan margarin di atas wajan, masukkan bawang putih dan tumis sebentar. Tambahkan irisan bawang bombai, lalu masak kembali hingga layu dan mengeluarkan aroma sedap.

8. Racik saus gurih manis. Masukkan saus tiram, saus sambal, saus tomat, kecap Inggris, dan kecap manis ke dalam tumisan. Tuangkan air, kemudian aduk hingga seluruh bumbu tercampur. Masak sebentar sampai saus menyatu.