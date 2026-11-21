JawaPos.com – Sosis solo menjadi salah satu jajanan tradisional khas Jawa Tengah yang memiliki banyak penggemar. Perpaduan kulit telur yang tipis dengan isian daging ayam berbumbu membuat camilan ini cocok dinikmati kapan saja.

Pada umumnya, sosis solo dimasak dengan cara digoreng hingga bagian luarnya berwarna kuning kecokelatan. Namun, ada alternatif pengolahan yang tidak kalah menggugah selera, yakni sosis solo basah yang dibuat dengan teknik pengukusan.

Berbeda dari versi goreng, sosis solo basah mempunyai tekstur kulit yang lebih lembut dengan cita rasa gurih dari isian ayam berbumbu. Penggunaan metode kukus juga membuat hidangan ini tidak membutuhkan banyak minyak, sehingga bisa menjadi pilihan bagi yang ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, sosis solo basah ternyata bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Proses pembuatannya pun cukup mudah, mulai dari menyiapkan kulit telur, meracik isian ayam, hingga mengukusnya sampai matang.

Bahan-Bahan Sosis Solo Basah Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan yang diperlukan agar proses pembuatan lebih mudah dan teratur.

Bahan kulit:

3 butir telur ayam

2 sendok makan tepung terigu

50 ml air

1/2 sendok teh garam Bahan isian:

400 gram daging ayam

1 buah bawang bombay

5 siung bawang merah, cincang

4 siung bawang putih, cincang

1 butir telur

1/2 sendok teh pala bubuk

Daun bawang secukupnya

1 sendok teh gula

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya Cara Membuat Sosis Solo Basah Setelah semua bahan tersedia, ikuti tahapan berikut untuk menghasilkan sosis solo basah dengan kulit lembut dan isian yang gurih.

1. Buat adonan kulit terlebih dahulu. Campurkan tepung terigu dengan air di dalam wadah, kemudian aduk sampai tidak ada bagian yang menggumpal. Sisihkan sebentar.

2. Campurkan bahan kulit. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu masukkan campuran tepung dan air yang sudah disiapkan sebelumnya. Tambahkan garam, kemudian kocok hingga seluruh bahan tercampur rata.

3. Saring adonan telur. Agar tekstur kulit lebih halus, tuangkan adonan melalui saringan ke wadah lain. Langkah ini membantu menghilangkan gumpalan yang mungkin masih tersisa.

4. Masak kulit sosis solo. Panaskan teflon dengan api kecil, kemudian tuangkan adonan telur secukupnya. Masak sebentar hingga membentuk lembaran tipis, lalu angkat dan lakukan kembali sampai adonan habis.

5. Siapkan bumbu isian. Masukkan bawang bombay, bawang putih cincang, dan pala bubuk ke dalam panci atau wajan. Masak sambil diaduk hingga bumbu layu dan mengeluarkan aroma harum.

6. Racik isian ayam. Masukkan tumisan bumbu ke dalam wadah berisi daging ayam. Tambahkan telur, bawang merah cincang, daun bawang, gula, garam, serta penyedap rasa. Aduk seluruh bahan sampai tercampur merata.

7. Isi dan bentuk sosis solo. Ambil selembar kulit telur, kemudian letakkan adonan ayam secukupnya di bagian tengah. Lipat sisi kanan dan kiri, lalu gulung hingga menyerupai bentuk sosis. Rekatkan bagian ujung menggunakan sedikit larutan tepung terigu.

8. Kukus hingga matang. Susun sosis solo yang sudah dibentuk ke dalam kukusan. Masak selama kurang lebih 20 menit atau sampai bagian isiannya benar-benar matang.

9. Angkat dan sajikan. Setelah matang, keluarkan sosis solo dari kukusan dan biarkan sebentar agar tidak terlalu panas. Sajikan selagi hangat bersama cabai rawit hijau sebagai pelengkap.

Sosis solo basah tanpa digoreng ini bisa menjadi alternatif camilan rumahan yang praktis dan menggugah selera. Tekstur kulitnya yang lembut berpadu dengan isian ayam berbumbu menghasilkan rasa gurih yang cocok dinikmati bersama keluarga.