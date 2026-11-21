JawaPos.com – Penggemar kuliner Korea tentu sudah tidak asing dengan gimbap. Makanan khas Negeri Ginseng ini terkenal dengan bentuknya yang menyerupai sushi Jepang, tetapi memiliki cita rasa dan racikan bumbu yang berbeda. Gimbap dibuat dari nasi yang dibungkus menggunakan lembaran rumput laut kering atau gim, kemudian diberi aneka isian seperti telur, sayuran, fish cake, hingga daging. Perpaduan berbagai bahan tersebut menghasilkan hidangan yang lezat, mengenyangkan, dan menarik untuk disajikan. Dilansir dari akun YouTube Luvita Ho, gimbap ternyata bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran. Proses pembuatannya juga cukup sederhana sehingga cocok dijadikan pilihan menu bekal sekolah, makan siang di kantor, maupun camilan bersama keluarga. Yuk, simak bahan dan langkah membuat gimbap rumahan yang praktis berikut ini! Bahan-bahan untuk Membuat Gimbap Bahan isian: ½ buah wortel, potong memanjang seperti korek api.

1 buah timun, potong memanjang.

Danmuji atau acar lobak secukupnya.

2 butir telur, bumbui dengan garam dan lada.

2 buah eomuk atau fish cake.

3–4 buah crab stick. Bahan campuran nasi: 2 mangkuk nasi putih.

1 sendok teh minyak wijen.

Garam secukupnya. Bahan tambahan: Lembaran rumput laut khusus gimbap.

Minyak wijen untuk olesan.

Wijen secukupnya. Cara Membuat Gimbap Rumahan Siapkan sayuran terlebih dahulu. Cuci timun hingga bersih, kemudian belah menjadi dua bagian. Potong secara memanjang dan keluarkan bagian tengahnya agar kandungan air tidak membuat gimbap terlalu basah. Sisihkan. Potong wortel dan bahan isian lainnya. Iris wortel menjadi potongan panjang menyerupai korek api. Siapkan juga danmuji atau acar lobak agar nantinya lebih mudah disusun bersama bahan lainnya. Buat telur dadar. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, tambahkan sedikit garam dan lada, lalu kocok hingga tercampur rata. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian masak telur menggunakan api kecil sampai matang. Setelah diangkat, biarkan telur agak dingin lalu potong menjadi beberapa bagian memanjang. Tumis bawang bombay. Gunakan wajan yang sama dan tambahkan sedikit minyak jika diperlukan. Masukkan irisan bawang bombay, kemudian tumis sebentar hingga harum dan sedikit layu. Angkat dan sisihkan. Masak fish cake hingga matang. Potong eomuk menjadi bentuk memanjang. Panaskan sedikit minyak, tambahkan fish cake dan kecap asin, lalu masak sebentar menggunakan api kecil sampai bumbunya meresap. Panaskan crab stick. Tambahkan sedikit air ke dalam wajan, kemudian masukkan crab stick. Masak sebentar hingga panas, lalu angkat dan sisihkan bersama bahan isian lainnya. Bumbui nasi agar lebih gurih. Masukkan nasi putih ke dalam mangkuk. Tambahkan minyak wijen dan garam secukupnya, kemudian aduk sampai seluruh bagian nasi tercampur rata. Mulai menyusun gimbap. Letakkan satu lembar rumput laut di atas alas penggulung. Ratakan nasi berbumbu di atasnya menggunakan tangan atau sendok, tetapi sisakan sedikit bagian ujung rumput laut agar mudah direkatkan. Tambahkan seluruh bahan isian. Susun telur dadar, fish cake, timun, wortel, bawang bombay, danmuji, serta crab stick di bagian tengah nasi. Atur isian agar tidak terlalu menumpuk sehingga lebih mudah digulung. Gulung hingga padat dan rapi. Gulung rumput laut secara perlahan sambil sedikit ditekan agar seluruh bahan menyatu dan tidak mudah terlepas. Oleskan sedikit air pada bagian ujung rumput laut supaya gulungan dapat menempel dengan sempurna. Berikan sentuhan akhir. Olesi bagian luar rumput laut dengan minyak wijen, kemudian taburkan wijen secukupnya untuk menambah aroma dan cita rasa. Potong dan sajikan. Potong gimbap menjadi beberapa bagian dengan pisau tajam. Tata di atas piring atau masukkan ke dalam kotak bekal. Gimbap rumahan yang gurih, lezat, dan penuh isian pun siap dinikmati! Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang tidak terlalu rumit, hidangan khas Korea ini bisa menjadi variasi menu bekal yang menarik. Anda juga dapat menyesuaikan isiannya sesuai selera, misalnya dengan menambahkan ayam, sosis, atau sayuran favorit keluarga.