JawaPos.com – Bogor dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki kekayaan kuliner menggugah selera. Selain aneka jajanan khas dan makanan tradisional, kota hujan ini juga menawarkan beragam pilihan hidangan yang cocok bagi para pencinta kuliner.

Salah satu sajian yang banyak diburu adalah bebek goreng bumbu hitam khas Madura. Perpaduan daging bebek yang empuk dengan racikan rempah bercita rasa gurih, pedas, dan sedikit pekat membuat makanan ini memiliki daya tarik tersendiri.

Bagi pencinta hidangan berbumbu kuat, nasi bebek Madura tentu layak masuk daftar kuliner yang harus dicicipi. Menariknya, ada sejumlah tempat makan di Bogor yang menawarkan sajian tersebut dengan karakter rasa dan harga berbeda.

Dilansir dari kanal YouTube 10 Best ID, berikut lima rekomendasi tempat makan bebek goreng bumbu hitam khas Madura di Bogor yang menarik untuk dikunjungi.

1. Nasi Bebek MB Pea – Bumbu Hitam Kental dan Daging Empuk

Bagi penggemar bebek goreng dengan racikan rempah yang kuat, Nasi Bebek MB Pea bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Tempat makan yang berada di Jalan Ahmad Adnawijaya, Bogor Utara ini dikenal dengan sajian bebek berbumbu hitam yang memiliki cita rasa khas Madura.

Keistimewaannya terletak pada racikan bumbu keluarga yang menghasilkan aroma rempah cukup kuat. Bebek digoreng hingga bagian luarnya terasa garing, sementara tekstur daging di dalamnya tetap lembut.

Satu porsi bebek biasanya disajikan bersama serundeng dan sambal bercita rasa pedas. Kombinasi tersebut membuat hidangannya semakin nikmat ketika disantap dengan nasi putih hangat.

Soal harga, pengunjung dapat menikmati seporsi nasi bebek dengan kisaran mulai Rp20.000-an. Karena cukup ramai didatangi pelanggan, datang lebih awal bisa menjadi pilihan agar tidak kehabisan.

2. Bebek Madura Goyang Lidah Cak Rahmat – Bumbu Meresap dengan Potongan Bebek Besar

Berada di Jalan Pajajaran Indah, Baranangsiang, Bebek Madura Goyang Lidah Cak Rahmat menawarkan hidangan bebek goreng dengan rasa rempah yang kuat meskipun tempat makannya terlihat sederhana.

Salah satu daya tariknya adalah ukuran potongan bebek yang cukup besar dengan daging tebal. Bumbu hitam khas Madura juga menjadi andalan karena meresap ke dalam daging sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan kaya rempah.

Keunggulan lainnya, racikan bumbu di tempat ini tidak terlalu berminyak. Dengan begitu, pengunjung tetap bisa menikmati rasa rempah yang pekat tanpa sensasi terlalu berat di lidah.

Dengan kisaran harga Rp20.000-an per porsi, tempat ini cocok dijadikan tujuan makan malam bersama teman maupun keluarga. Suasananya yang ramai juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri.

3. Bebek Om Aras – Perpaduan Konsep Modern dan Cita Rasa Tradisional

Jika ingin menikmati hidangan bebek Madura di tempat dengan suasana lebih modern, Bebek Om Aras bisa masuk dalam daftar pilihan.

Tempat makan yang berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata No. 38 ini menggabungkan konsep kafe dengan sajian bebek goreng bercita rasa tradisional.

Bebek diolah menggunakan racikan rempah hingga bumbunya meresap ke bagian daging. Ketika disajikan bersama nasi putih dan sambal pedas, perpaduan rasanya menghadirkan sensasi gurih sekaligus menggugah selera.

Bagi pencinta makanan pedas, sambal yang disediakan menjadi pelengkap yang tidak boleh dilewatkan. Hidangan ini cocok dinikmati saat makan siang maupun malam.

Harga menu bebeknya disebut mulai dari Rp20.000-an. Selain menu andalan tersebut, pengunjung juga bisa mencoba sajian spesial yang menjadi salah satu incaran pelanggan.

4. Bebek Bumbu Hitam Kedung Halang – Kuliner Madura dengan Harga Ramah Kantong

Tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk menikmati nasi bebek berbumbu hitam yang menggugah selera. Di kawasan Kedung Halang, terdapat tempat makan yang menawarkan sajian bebek Madura dengan harga relatif ekonomis.

Berlokasi di Jalan Raya Pemda Pangkalan 2, tempat makan ini menawarkan nasi bebek dengan kisaran harga mulai Rp13.000-an per porsi.

Meski harganya terjangkau, sajian yang ditawarkan memiliki bumbu hitam cukup melimpah. Racikan rempah dan sensasi pedasnya memberikan cita rasa khas yang cocok bagi penggemar kuliner Madura.

Penyajiannya juga cukup menarik karena nasi putih diletakkan di atas daun pisang sehingga memberikan aroma tersendiri saat disantap.

Tidak hanya bebek goreng, tersedia pula pilihan sate jeroan yang bisa dijadikan tambahan lauk. Tempat ini cocok untuk pencinta kuliner yang ingin menikmati makanan lezat tanpa membuat pengeluaran membengkak.

5. Bebek Tresno – Banyak Pilihan Sambal untuk Pencinta Pedas

Bagi yang menyukai variasi sambal, Bebek Tresno bisa menjadi alternatif menarik ketika berburu kuliner bebek di Bogor.

Tempat makan yang berada di Jalan RH Moh. Toha, Tanah Baru ini menawarkan sajian bebek goreng dengan pilihan sambal yang cukup beragam.

Pengunjung dapat memilih beberapa jenis sambal, mulai dari sambal matah, sambal hijau, sambal merah, hingga sambal hitam dengan sensasi pedas yang lebih kuat.

Daging bebeknya disajikan dalam potongan cukup besar dengan tekstur lembut dan juicy. Perpaduan daging yang gurih dengan pilihan sambal memberikan pengalaman makan yang lebih bervariasi.