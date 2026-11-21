JawaPos.com – Berbicara tentang wisata kuliner Surabaya, ada banyak makanan khas yang selalu berhasil menggugah selera. Salah satu hidangan yang tidak boleh dilewatkan adalah tahu tek, kuliner sederhana dengan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas.

Hidangan ini biasanya terdiri dari potongan tahu goreng, lontong, kentang, dan telur yang kemudian disiram bumbu kacang bercampur petis. Cita rasa sausnya yang khas menjadi daya tarik tersendiri sehingga tahu tek tetap memiliki banyak penggemar, mulai dari anak muda hingga orang tua.

Bagi Anda yang sedang berada di Kota Pahlawan dan ingin mencicipi kuliner khas tersebut, ada sejumlah warung yang bisa masuk dalam daftar kunjungan.

Dilansir dari kanal YouTube 10 Best ID, berikut 10 tempat makan tahu tek di Surabaya yang dikenal memiliki cita rasa menggoda.

1. Tahu Telur Pak Gien – Dharmahusada

Nama Tahu Telur Pak Gien sudah cukup dikenal oleh pencinta kuliner Surabaya. Tempat makan ini menawarkan sajian tahu telur dengan bumbu kacang bercita rasa gurih dan tekstur saus yang kental.

Selain rasanya yang menggugah selera, porsi yang disajikan juga cukup mengenyangkan. Tidak heran jika tempat ini kerap menjadi pilihan untuk menikmati makan siang maupun makan malam.

Lokasinya berada di kawasan Jalan Dharmahusada sehingga cukup strategis bagi pengunjung yang ingin berburu kuliner di Surabaya.

2. Tahu Tek Pak Haji Ali – Dukuh Kupang

Bagi Anda yang sedang menjelajahi kawasan Surabaya Barat, Tahu Tek Pak Haji Ali bisa menjadi salah satu pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba.

Keistimewaan sajian di tempat ini terletak pada racikan bumbu kacangnya yang pekat dengan perpaduan rasa gurih dan pedas. Tingkat kepedasannya juga dapat disesuaikan dengan selera masing-masing pelanggan.

Kombinasi tahu goreng dan saus yang kaya rasa membuat hidangan ini cocok bagi pencinta tahu tek dengan cita rasa bumbu yang kuat.

3. Tahu Telur Pak Munir – Manyar Kertoarjo

Kawasan Manyar Kertoarjo juga memiliki tempat makan tahu telur yang patut diperhitungkan, yaitu Tahu Telur Pak Munir.

Warung ini dikenal menyajikan tahu telur dengan cita rasa tradisional. Penggunaan bahan segar serta racikan bumbu khas menjadi daya tarik yang membuat pelanggan tertarik untuk kembali menikmati hidangannya.

Selain menawarkan rasa yang menggugah selera, harga yang relatif terjangkau juga menjadi salah satu alasan tempat ini digemari masyarakat sekitar.

4. Tahu Telur Pak Nur – Villa Kalijudan

Jika sedang berada di kawasan Kalijudan, Anda bisa mencoba Tahu Telur Pak Nur sebagai alternatif wisata kuliner.

Menu andalannya memadukan tahu dan telur yang diolah hingga menghasilkan tekstur menggugah selera. Sajian tersebut kemudian dilengkapi bumbu kacang khas yang memberikan rasa gurih dan nikmat.

Tempat ini juga bisa menjadi pilihan untuk menikmati hidangan bersama keluarga ketika ingin menyantap kuliner sederhana khas Surabaya.

5. Tahu Tek Pak Ahya – Jalan Kayun

Tahu Tek Pak Ahya menjadi salah satu nama yang bisa dimasukkan dalam daftar tujuan berburu tahu tek di Surabaya.

Sajian di tempat ini memiliki ciri khas berupa bumbu kacang yang kental dengan aroma rempah yang cukup kuat. Pelanggan juga dapat menikmati kombinasi tahu dengan tambahan lontong maupun kentang goreng.

Porsinya yang cukup besar serta harga yang disebut ramah di kantong membuat tempat ini menarik untuk dikunjungi, terutama bagi pencinta kuliner tradisional.

6. Tahu Tek Pak Kin – Imam Bonjol

Bagi Anda yang menyukai perpaduan rasa gurih dan manis, Tahu Tek Pak Kin di kawasan Imam Bonjol bisa menjadi pilihan.

Salah satu daya tarik hidangannya adalah saus kacang yang memiliki tekstur lembut dengan rasa yang seimbang. Sementara itu, tahu yang disajikan tetap terasa empuk tanpa kehilangan teksturnya.

Cita rasa yang konsisten juga menjadi salah satu hal yang membuat tempat ini dikenal oleh pelanggan yang gemar menikmati tahu tek.

7. Tahu Tek Lauhan – Surabaya Timur

Beranjak ke wilayah Surabaya Timur, ada Tahu Tek Lauhan yang juga masuk dalam daftar rekomendasi kuliner tahu tek.

Tempat ini memiliki keunikan pada tekstur tahunya. Bagian luar tahu digoreng hingga terasa lebih kering, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut ketika disantap.

Perpaduan tekstur tersebut semakin nikmat dengan tambahan bumbu kacang yang kaya rasa dan memiliki aroma khas. Cocok bagi Anda yang menyukai tahu tek dengan sensasi tekstur berbeda.

8. Tahu Tek Cak Kahar – Kuliner Malam Surabaya

Bagi pemburu makanan malam, Tahu Tek Cak Kahar bisa menjadi salah satu destinasi yang layak dipertimbangkan.

Warung ini dikenal menawarkan sajian tahu tek dengan bumbu kacang yang kental serta tahu bertekstur empuk. Cita rasanya yang khas membuat tempat ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pencinta kuliner malam.

Suasana ramai yang identik dengan warung makan tradisional juga menghadirkan nuansa kuliner Surabaya tempo dulu yang menarik untuk dinikmati.

9. Tahu Tek Doa Ibu – Jemursari

Di kawasan Jemursari, terdapat Tahu Tek Doa Ibu yang menawarkan sajian sederhana dengan cita rasa khas.

Meski tempatnya tidak terlalu mewah, hidangan yang disajikan memiliki daya tarik melalui racikan saus kacangnya yang lembut dan kaya rasa.

Menariknya, pelanggan dapat menyesuaikan tingkat kepedasan sesuai selera. Perpaduan rasa yang seimbang membuat tempat ini cocok dikunjungi ketika ingin menikmati tahu tek tanpa harus pergi jauh ke pusat kota.

10. Tahu Tek Pak Endut – Gubeng

Menutup daftar rekomendasi kali ini, ada Tahu Tek Pak Endut yang berada di kawasan Gubeng.

Tempat makan ini dikenal dengan racikan bumbu bercita rasa pedas yang cukup kuat. Bagi pencinta makanan berbumbu tajam, sajian tersebut bisa menjadi pilihan yang menggugah selera.