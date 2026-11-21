JawaPos.com – Mengolah dada ayam terkadang menjadi tantangan tersendiri karena teksturnya bisa berubah keras dan kering apabila dimasak terlalu lama. Padahal, dengan teknik pengolahan yang tepat, bagian ayam ini bisa menghasilkan hidangan yang lembut dan menggugah selera. Salah satu menu yang belakangan menarik perhatian adalah ayam iris rebus chili oil. Perpaduan daging ayam yang empuk dengan siraman minyak cabai berbumbu menciptakan sensasi rasa gurih, pedas, dan sedikit manis dalam setiap suapan. Selain proses pembuatannya cukup sederhana, hidangan ini juga bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis. Resep ayam iris rebus chili oil berikut diadaptasi dari tutorial memasak yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan. Bagi kamu yang ingin mencoba variasi olahan dada ayam selain digoreng atau ditumis, resep ini patut dicoba. Berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya. Bahan-Bahan Ayam Iris Rebus Chili Oil 1. Bahan marinasi ayam: 300 gram dada ayam fillet

1 sendok makan tepung maizena

1 sendok makan putih telur

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

1/8 sendok teh merica

1 sendok teh gula pasir

1/2 sendok teh garam 2. Bahan chili oil: 2 sendok makan minyak goreng

5 siung bawang putih

1 batang daun bawang

3 buah cabai rawit merah

1 1/2 sendok makan cabai bubuk kasar

2 sendok teh kecap asin

2 sendok teh saus tiram

1 sendok teh gula pasir

25 ml air

1/2 sendok teh minyak wijen

1 iris jeruk nipis 3. Bahan tambahan: Jahe secukupnya 4. Bahan pelengkap: Nasi putih hangat Cara Membuat Ayam Iris Rebus Chili Oil 1. Potong dan marinasi daging ayam Pertama, siapkan dada ayam fillet kemudian iris tipis agar lebih mudah matang dan bumbu meresap dengan baik. Masukkan irisan ayam ke dalam wadah, lalu tambahkan putih telur, tepung maizena, garam, merica, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan melapisi setiap potongan ayam. 2. Siapkan bahan untuk chili oil Cincang halus bawang putih, kemudian iris daun bawang dan cabai rawit merah sesuai selera. Pastikan seluruh bahan sudah disiapkan sebelum mulai memasak agar proses pembuatan saus lebih praktis. 3. Tumis bumbu hingga harum Panaskan minyak dalam wajan menggunakan api sedang. Masukkan bawang putih cincang dan tumis sampai aromanya keluar serta warnanya mulai berubah menjadi kuning keemasan. Berikutnya, tambahkan cabai bubuk kasar, irisan cabai rawit merah, dan daun bawang. Aduk hingga semua bahan tercampur dan mengeluarkan aroma harum. 4. Buat saus chili oil Setelah bumbu harum, masukkan kecap asin, saus tiram, gula pasir, dan air. Aduk perlahan hingga seluruh bahan menyatu dan saus mulai matang. Matikan kompor, kemudian tambahkan minyak wijen. Aduk kembali sampai tercampur merata agar aroma saus semakin menggugah selera. 5. Rebus ayam hingga matang dan lembut Siapkan panci berisi air, lalu didihkan bersama irisan jahe untuk memberikan aroma yang lebih segar. Masukkan potongan dada ayam yang telah dimarinasi. Rebus selama sekitar 1–2 menit sesuai ketebalan irisan, sambil memastikan bagian dalam ayam matang sempurna. Jika sudah matang, segera angkat dan tiriskan. 6. Sajikan bersama chili oil Susun ayam rebus di atas piring saji, kemudian tuangkan saus chili oil yang sudah dibuat sebelumnya. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk memberikan sentuhan rasa segar. Sajikan bersama nasi putih hangat agar perpaduan rasa pedas dan gurihnya semakin nikmat. Ayam iris rebus chili oil siap disantap selagi hangat! Dengan bahan yang mudah ditemukan dan tahapan memasak yang tidak rumit, menu ini bisa menjadi alternatif menarik untuk hidangan sehari-hari. Kunci mendapatkan tekstur ayam yang lembut adalah mengiris daging secara merata dan memastikan proses perebusan tidak berlebihan, tanpa mengabaikan kematangan ayam.