JawaPos.com - Membuat mie sendiri di rumah ternyata tidak selalu membutuhkan bahan yang rumit. Bahkan, sayuran seperti wortel bisa diolah menjadi campuran adonan mie untuk memberikan warna yang lebih menarik. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah mie wortel ayam jamur dengan topping gurih ala mie ayam rumahan.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @livydewanti. Adonan mienya menggunakan wortel rebus yang dihaluskan bersama telur, kemudian dicampur dengan tepung terigu protein tinggi dan tepung tapioka. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan adonan yang bisa diolah menjadi lembaran dan dipotong menyerupai mie.

Penggunaan wortel membuat tampilan mie memiliki warna oranye alami yang berbeda dari mie pada umumnya. Selain itu, sayuran ini juga memberikan variasi bahan dalam hidangan. Agar adonan lebih mudah dibentuk, tepung terigu tambahan digunakan saat proses penggilingan maupun pemotongan supaya mie tidak saling menempel.

Tidak lengkap rasanya menyantap mie tanpa topping yang lezat. Dalam resep ini, ayam dan jamur kancing diolah bersama bawang merah, bawang putih, serta jahe. Campuran kecap manis, saus tiram, kecap asin, dan kecap Inggris menghasilkan bumbu dengan perpaduan rasa gurih dan manis.

Mie wortel ayam jamur juga dilengkapi sawi, bakso, dan sambal sesuai selera. Kombinasi tersebut membuat hidangan semakin menyerupai mie ayam yang biasa dijumpai di kedai. Karena seluruh komponennya dibuat sendiri, resep ini bisa menjadi pilihan menarik untuk kegiatan memasak bersama keluarga di rumah.

Bahan

Mie wortel:

150 gram wortel rebus

1 butir telur

300 gram tepung terigu protein tinggi

50 gram tepung tapioka

1 sdt garam (opsional)

Tepung terigu tambahan secukupnya

Topping ayam jamur:

4 siung bawang putih

5 siung bawang merah

1 ruas jahe

300 gram dada ayam

150 gram jamur kancing

1 batang daun bawang

3 sdm kecap manis

2 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1/2 sdm kecap Inggris

1/2 sdt lada bubuk

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu ayam bubuk

Pelengkap:

Sawi secukupnya

Bakso secukupnya

Sambal secukupnya

Cara Pembuatan

1. Rebus wortel hingga empuk, kemudian tiriskan. Masukkan wortel ke dalam blender bersama telur, lalu haluskan hingga teksturnya lembut.

2. Siapkan wadah besar, campurkan tepung terigu protein tinggi, tepung tapioka, dan garam. Tuangkan campuran wortel sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga membentuk adonan.

3. Uleni adonan sampai kalis dan tidak terlalu lengket. Jika masih terasa basah, tambahkan sedikit tepung terigu. Diamkan beberapa saat agar adonan lebih mudah dibentuk.

4. Taburi permukaan meja dengan tepung terigu. Gilas adonan hingga tipis menggunakan rolling pin atau mesin pembuat mie, kemudian lipat dan potong memanjang sesuai ukuran yang diinginkan.

5. Taburi potongan mie dengan sedikit tepung terigu agar tidak saling menempel. Sisihkan sambil menyiapkan topping.

6. Masukkan bawang putih, bawang merah, jahe, dada ayam, jamur kancing, dan daun bawang ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi campuran cincang kasar.

7. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis campuran ayam dan jamur hingga matang serta harum.

8. Tambahkan kecap manis, saus tiram, kecap asin, kecap Inggris, lada bubuk, garam, dan kaldu ayam bubuk. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan meresap.

9. Rebus mie wortel dalam air mendidih hingga matang, kemudian angkat dan tiriskan. Rebus pula sawi dan bakso sebagai pelengkap.

10. Tata mie dalam mangkuk, tambahkan topping ayam jamur, sawi, dan bakso. Sajikan bersama sambal sesuai selera.