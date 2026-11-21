

JawaPos.com - Akhir bulan menjadi waktu yang tepat untuk lebih cermat mengatur pengeluaran, termasuk urusan makan sehari-hari. Namun, bukan berarti menu rumahan harus selalu sederhana dan membosankan. Dengan bahan yang mudah ditemukan, hidangan ala restoran Jepang seperti beef enoki roll ternyata bisa dibuat sendiri dengan biaya yang relatif terjangkau.



Resep beef enoki roll ini dibagikan oleh akun Instagram @madeby.janicee. Menariknya, kreator tersebut memperkirakan total biaya bahan yang digunakan hanya sekitar Rp27.000, termasuk nasi putih. Rinciannya terdiri dari irisan daging sapi, jamur enoki, bawang bombay, serta beberapa bumbu untuk membuat saus.



Beef enoki roll merupakan hidangan berupa jamur enoki yang dibalut dengan irisan tipis daging sapi. Kombinasi keduanya menghasilkan perpaduan tekstur yang menarik, yaitu daging yang gurih dengan jamur bertekstur renyah dan sedikit kenyal. Bentuk gulungannya juga membuat hidangan ini terlihat lebih menarik saat disajikan.



Salah satu hal yang membuat resep ini praktis adalah proses memasaknya yang tidak membutuhkan banyak tahapan. Jamur enoki cukup dibagi menjadi beberapa bagian kecil, kemudian dibalut dengan daging sapi pada bagian bawahnya. Setelah itu, gulungan daging dimasak bersama bawang bombay dan saus berbumbu hingga matang.



Sausnya menggunakan campuran saus tiram, kecap asin, penyedap rasa, dan lada bubuk. Perpaduan bumbu tersebut menghasilkan rasa gurih yang cocok dipadukan dengan nasi putih hangat. Menu ini bisa menjadi alternatif ketika ingin menikmati masakan dengan nuansa Jepang tanpa harus mengeluarkan biaya seperti makan di restoran.



Bahan

12 lembar irisan daging sapi atau sekitar 100 gram

1 bungkus jamur enoki

1/2 buah bawang bombay

3 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdt penyedap rasa

1 sdt lada bubuk

Nasi putih secukupnya



Cara Pembuatan

1. Pisahkan jamur enoki menjadi beberapa bagian kecil. Potong bagian akar yang keras, kemudian bersihkan dan tiriskan.

2. Ambil satu bagian jamur enoki, lalu letakkan di atas irisan daging sapi. Gulung daging pada bagian bawah jamur hingga membentuk beef enoki roll. Ulangi sampai seluruh bahan habis.

3. Iris bawang bombay menjadi beberapa bagian. Siapkan juga saus dengan mencampurkan saus tiram, kecap asin, penyedap rasa, dan lada bubuk dalam wadah. Tambahkan sedikit air jika diperlukan agar bumbu lebih mudah tercampur.

4. Panaskan wajan atau pan, kemudian masukkan irisan bawang bombay sebagai alas.

5. Susun beef enoki roll di atas bawang bombay. Masak dengan api sedang sambil sesekali dibalik agar bagian daging matang merata.

6. Setelah daging mulai berubah warna, tuangkan campuran bumbu ke dalam wajan.

7. Masak hingga saus mendidih, meresap ke dalam gulungan daging, dan seluruh bagian daging matang sempurna.

8. Angkat beef enoki roll, kemudian tata di atas piring. Siram dengan sisa saus dan sajikan bersama nasi putih hangat.



Beef enoki roll bisa menjadi ide menu akhir bulan bagi yang ingin menikmati hidangan berbeda tanpa harus membeli makanan di luar. Dengan kombinasi daging sapi, jamur, dan saus gurih, satu hidangan sederhana bisa terasa seperti menu ala restoran Jepang. Perkiraan biaya Rp27.000 dari kreator juga bisa menjadi gambaran, meskipun harga bahan dapat berbeda tergantung lokasi dan tempat pembelian.