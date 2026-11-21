

JawaPos.com - Tren dessert dengan perpaduan tekstur unik masih menarik untuk dicoba, terutama hidangan yang menggabungkan rasa manis, gurih, dan renyah dalam satu gigitan. Salah satu kreasi yang bisa menjadi inspirasi adalah Dubai Chewy Mochi. Camilan ini memadukan kulit mochi cokelat yang kenyal dengan isian pistachio dan kataifi yang renyah.

Resep Dubai Chewy Mochi dibagikan oleh akun Instagram @kokiku.idn. Bagian kulitnya dibuat dari tepung ketan, maizena, bubuk kakao, gula, susu, dan butter. Sementara itu, isiannya menggunakan kataifi yang disangrai bersama butter hingga garing, kemudian dicampurkan dengan pistachio spread.

Kataifi merupakan adonan pastry berbentuk helaian tipis yang banyak digunakan dalam berbagai hidangan Timur Tengah. Setelah dimasak hingga renyah, teksturnya memberikan sensasi kriuk yang kontras dengan kulit mochi. Ditambah pistachio spread yang lembut dan gurih, bagian dalam dessert ini menjadi semakin kaya rasa.

Proses pembuatannya terdiri dari tiga tahap utama, yaitu menyiapkan isian, membuat kulit mochi, dan membentuk camilan. Isian pistachio perlu didinginkan terlebih dahulu agar lebih padat dan mudah dibungkus. Setelah itu, adonan kulit yang sudah dikukus dapat dipipihkan untuk membungkus setiap bola isian.

Tampilan akhirnya juga cukup menarik karena seluruh permukaan mochi dibaluri bubuk cokelat. Perpaduan warna cokelat dengan isian pistachio membuatnya terlihat lebih premium saat disajikan. Selain menjadi camilan untuk keluarga, Dubai Chewy Mochi juga bisa dikembangkan sebagai ide jualan dessert kekinian dengan kemasan menarik.



Bahan

Kulit mochi:

120 gram tepung ketan

10 gram tepung maizena

2 sdm bubuk kakao

30 gram gula pasir

Sejumput garam

1/2 sdt vanila

180 ml susu

20 gram butter

Bubuk cokelat secukupnya untuk baluran

Isian:

Kataifi secukupnya

Butter secukupnya

Pistachio spread secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan kataifi, kemudian potong atau uraikan helaian pastry agar lebih mudah dimasak.

2. Lelehkan butter di atas wajan, lalu masukkan kataifi. Sangrai menggunakan api kecil hingga helaian pastry berubah warna menjadi keemasan dan teksturnya renyah.

3. Angkat kataifi, kemudian campurkan dengan pistachio spread. Aduk hingga seluruh bagian tercampur rata.

4. Ambil sedikit adonan isian, bentuk menjadi bola-bola kecil, lalu susun di atas wadah. Masukkan ke dalam freezer selama 20-30 menit hingga lebih padat.

5. Untuk membuat kulit mochi, campurkan tepung ketan, maizena, bubuk kakao, gula pasir, garam, dan vanila dalam wadah.

6. Tuangkan susu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan halus dan tidak menggumpal.

7. Masukkan butter, lalu aduk kembali hingga tercampur. Tuangkan adonan ke dalam wadah tahan panas dan kukus hingga matang.

8. Setelah matang, angkat adonan dan aduk atau uleni selagi hangat hingga teksturnya lebih lentur. Berhati-hatilah karena adonan masih panas.

9. Ambil sebagian adonan kulit, pipihkan, kemudian letakkan satu bola isian pistachio di bagian tengahnya.

10. Bungkus isian dengan kulit mochi, lalu rapatkan seluruh bagian sambungan dan bentuk menjadi bulat.

11. Gulingkan mochi ke dalam bubuk cokelat hingga seluruh permukaannya tertutup. Ulangi sampai semua bahan habis.

12. Sajikan Dubai Chewy Mochi atau simpan dalam wadah tertutup agar teksturnya tetap terjaga.