JawaPos.com - Sarapan tidak harus selalu disiapkan dengan proses memasak yang panjang. Roti tawar bisa diolah menjadi berbagai hidangan praktis dengan tambahan protein dan sayuran agar lebih bervariasi. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah Chicken Slim Cheese Toast, perpaduan roti gandum, ayam berbumbu, dan keju yang cocok untuk mengawali hari.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @hailaibakery dengan menggunakan roti tawar gandum sebagai bahan utamanya. Isian ayam fillet yang gurih dipadukan dengan keju slice, tomat, timun, dan bawang bombay. Kombinasi tersebut menghasilkan sandwich dengan perpaduan rasa gurih, segar, dan sedikit creamy.

Dada ayam menjadi salah satu komponen penting dalam hidangan ini. Daging ayam dapat dibumbui menggunakan garam, merica, oregano, dan parsley bubuk sebelum dimasak hingga matang. Penggunaan rempah sederhana tersebut membantu memberikan aroma yang lebih kaya tanpa membuat persiapannya menjadi rumit.

Selain ayam dan keju, tambahan sayuran memberikan tekstur segar pada setiap gigitan. Tomat dan timun bisa diiris tipis, sedangkan bawang bombay dapat ditambahkan sesuai selera. Untuk melengkapi rasa, campuran mayones dan sedikit susu kental manis bisa digunakan sebagai saus oles yang creamy dengan sentuhan manis.

Chicken Slim Cheese Toast cocok dijadikan pilihan sarapan sebelum beraktivitas atau bekal praktis untuk dibawa bepergian. Bahan-bahannya juga mudah ditemukan di supermarket maupun toko bahan makanan. Dengan persiapan yang tepat, menu ini bisa dibuat dalam waktu relatif singkat tanpa perlu menyiapkan banyak peralatan masak.

Bahan

Roti tawar gandum secukupnya

Dada ayam fillet secukupnya

Keju slice secukupnya

Tomat secukupnya

Timun secukupnya

Bawang bombay secukupnya

Mayones secukupnya

Susu kental manis secukupnya

Oregano secukupnya

Parsley bubuk secukupnya

Merica bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Minyak untuk memasak ayam secukupnya

Cara Pembuatan

1. Bersihkan dada ayam fillet, kemudian potong menjadi bagian yang lebih tipis agar mudah matang dan praktis dijadikan isian roti.

2. Bumbui ayam menggunakan garam, merica bubuk, oregano, dan parsley bubuk. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.

3. Panaskan sedikit minyak di atas wajan. Masak ayam hingga kedua sisinya matang dan berwarna kecokelatan. Angkat, lalu iris atau suwir sesuai selera.

4. Siapkan tomat, timun, dan bawang bombay. Cuci hingga bersih, kemudian iris tipis agar mudah disusun di atas roti.

5. Buat saus sederhana dengan mencampurkan mayones dan sedikit susu kental manis. Aduk hingga teksturnya lembut dan rasanya tercampur rata.

6. Ambil selembar roti gandum, kemudian olesi permukaannya dengan saus mayones. Letakkan ayam yang sudah dimasak di atasnya.

7. Tambahkan keju slice, irisan tomat, timun, dan bawang bombay. Beri sedikit saus lagi jika menyukai rasa yang lebih creamy.

8. Tutup dengan selembar roti gandum lainnya. Panggang menggunakan teflon atau pemanggang roti hingga bagian luar sedikit renyah dan keju mulai meleleh.

9. Angkat Chicken Slim Cheese Toast, potong menjadi dua bagian, lalu sajikan selagi hangat.