

JawaPos.com - Bingung menyiapkan lauk makan yang praktis tetapi tetap lezat? Olahan ayam dan tahu bisa menjadi pilihan karena kedua bahan ini mudah ditemukan dan cocok dipadukan dengan berbagai bumbu. Salah satu menu yang bisa dicoba adalah ayam tahu kecap dengan perpaduan rasa gurih dan manis yang meresap.

Resep ayam tahu kecap ini dibagikan oleh akun Instagram @thenaeloz. Hidangan ini menggunakan dada ayam yang dipotong dadu dan tahu putih yang digoreng hingga berwarna keemasan. Keduanya kemudian dimasak bersama bawang putih, bawang bombay, serta campuran kecap manis, kecap ikan, dan saus tiram.

Ada beberapa tahap sederhana yang membuat tekstur bahan dalam hidangan ini lebih menarik. Potongan ayam terlebih dahulu dibumbui dengan garam dan lada, kemudian dilapisi tepung tapioka atau maizena sebelum dimasak. Sementara itu, tahu digoreng terlebih dahulu agar bagian luarnya lebih kokoh dan tidak mudah hancur ketika dicampurkan dengan saus.

Perpaduan kecap manis, kecap ikan, dan saus tiram menjadi bagian penting dalam racikan bumbunya. Kecap manis memberikan rasa manis sekaligus warna cokelat pada masakan, sedangkan kecap ikan dan saus tiram menambah cita rasa gurih. Tambahan bawang bombay juga memberikan aroma khas serta sedikit rasa manis alami setelah ditumis.

Menu ini cocok disajikan sebagai lauk makan siang maupun makan malam bersama nasi putih hangat. Selain praktis, penggunaan ayam dan tahu dalam satu hidangan juga memberikan variasi sumber protein dalam menu sehari-hari. Jika ingin menambahkan sayuran, wortel atau buncis bisa digunakan sebagai pelengkap sesuai selera.

Bahan

300 gram dada ayam, potong dadu

1/2 sdt garam untuk marinasi ayam

1/4 sdt lada putih bubuk untuk marinasi ayam

2 sdm tepung tapioka atau maizena

250 gram tahu putih, potong dadu

4 siung bawang putih, cincang

1 buah bawang bombay ukuran sedang, iris

1 batang daun bawang, iris serong

150 ml air

2 sdm kecap manis

1 sdm kecap ikan

1 sdm saus tiram

1 sdt gula

1/4 sdt lada putih bubuk

Minyak goreng secukupnya untuk menggoreng tahu

2 sdm minyak goreng untuk memasak ayam

2 sdm minyak goreng untuk menumis bumbu kecap

Cara Pembuatan

1. Masukkan potongan dada ayam ke dalam wadah. Tambahkan garam dan lada putih bubuk, lalu aduk hingga bumbu merata. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.

2. Taburkan tepung tapioka atau maizena ke atas ayam yang sudah dimarinasi. Aduk hingga seluruh permukaan potongan ayam terlapisi tipis.

3. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng tahu putih hingga bagian luarnya berwarna keemasan. Angkat dan tiriskan.

4. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng di wajan. Masukkan potongan ayam, lalu masak hingga matang dan bagian luarnya sedikit kecokelatan. Angkat dan sisihkan.

5. Panaskan kembali 2 sendok makan minyak goreng. Tumis bawang putih cincang dan bawang bombay hingga harum serta sedikit layu.

6. Masukkan kecap manis, kecap ikan, saus tiram, gula, dan lada putih bubuk. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.

7. Tuangkan 150 ml air, kemudian masak hingga saus mulai mendidih. Masukkan ayam dan tahu goreng, lalu aduk perlahan sampai semua bahan terbalut bumbu.

8. Masak beberapa saat hingga saus meresap dan sedikit mengental. Terakhir, masukkan irisan daun bawang, aduk sebentar, lalu koreksi rasa.

9. Angkat ayam tahu kecap dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.