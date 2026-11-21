JawaPos.com -- Bandung dikenal sebagai salah satu kota yang terkenal dengan tempat wisata dan ragam kulinernya yang menarik untuk dijelajahi.

Tidak hanya menyajikan makanan khas Sunda, kota Kembang ini juga memiliki berbagai pilihan kuliner dari beragam cita rasa yang bisa dinikmati oleh para pengunjung.

Salah satu pilihan kuliner yang cukup banyak dicari oleh pecinta makanan nonhalal adalah olahan daging babi, seperti bakmi babi, babi panggang, hingga samcan goreng bisa ditemukan di sejumlah tempat makan di Bandung.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan babi di Bandung yang menawarkan menu lezat dan menggugah selera.

1. Samcan Epenk

Samcan Epenk merupakan salah satu tempat makan nonhalal di Bandung yang menawarkan aneka olahan daging babi. Salah satu menu andalah di tempat ini adalah samcan goreng yang memiliki perpaduan tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalamnya serta rasa gurih yang membuat hidangan ini semakin nikmat. Hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi dan aneka sambal.

Dilansir dari akun Instagram @samcanepenk.original, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti samcan goreng, nasi campur matah, nasi samcan matah, nasi samcan sei, sate babi, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga makanan di Samcan Epenk dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribuan.

Tempat makan ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Cibadak No.223, Cibadak, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Sate Wibisana

Sate Wibisana menjadi salah satu tempat makan di Bandung yang menawarkan menu sate babi dengan potongan daging yang cukup besar, tekstur empuk, dan perpaduan bumbu manis dan gurih yang meresap ke daging.

Dilansir dari akun Instagram @satewibisana, tempat ini tak hanya menawarkan menu sate babi saja, tetapi juga menawarkan menu makanan lainnya, seperti babi rica sambal matah, baso goreng original, nasi babi asap sambal matah, nasi samcan bakar sambal matah, dan menu makanan lainnya.

Untuk menu sate babi di Sate Wibisana dikenakan harga sebesar Rp 11 ribu per tusuk dan untuk harga makanan lainnya dikenakan mulai dari Rp 50 ribuan.

Tempat makan sate babi ini berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman, No. 107, Karanganyar, Kecamatan Astaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. Madam Wong

Madam Wong merupakan tempat makan non halal di Bandung yang menawarkan berbagai hidangan Chinese food dengan olahan daging babi.

Dilansir dari akun Instagram @madamwong.id, tempat ini memiliki banyak menu makanan, seperti nasi campur madam special, nasi campur madam, nasi bakut sayur asin, nasi tim babi, mie masak, gua pao, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga makanan di Madam Wong dikenakan harga mulai dari Rp 30 ribuan dan tempat makan ini berlokasi di Jl. Situ, No. 20, Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat.