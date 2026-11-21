JawaPos.com - Tak hanya dikenal dengan udara yang sejuk dan berbagai destinasi wisata alam yang indah, kota Bogor ini juga memiliki beragam pilihan kuliner yang enak dan menarik untuk dicoba.

Salah satu kuliner yang bisa dicoba ketika mengunjungi kota Hujan adalah aneka tempat sarapan yang menawarkan hidangan lezat untuk mengawali aktivitas di pagi hari.

Bagi masyarakat maupun wisatawan yang sedang berkunjung ke kota Bogor, berburu kuliner pagi bisa menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan. Ada berbagai pilihan menu yang bisa dinikmati, mulai dari makanan tradisional hingga makanan berat.

Berikut rekomendasi tiga tempat sarapan di Bogor yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi perut sebelum melakukan aktivitas.

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1. Bubur Cinta

Bubur Cinta merupakan salah satu tempat sarapan di Bogor yang menawarkan aneka menu bubur dengan konsep berbeda dari tempat bubur lainnya. Tempat ini menghadirkan sajian bubur khas Kanton yang menggunakan beras organik dengan tekstur yang lembut dan rasa yang gurih.

Dilansir dari akun Instagram @buburcinta.id, tempat ini memiliki banyak menu makanan yang bisa dicoba, seperti bubur kanton organik ayam, bubur kanton organik ayam charsiu, bubur kanton organik udang, bubur kanton organik wagyu, bakmi ayam, bakmi komplit, nasi hainan ayam carsiu, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Bubur Cinta, seperti es kelapa shake original, kopi o, kopi c, es kopi jelly, liang teh, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Bubur Cinta dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Achmad Adnawijaya, No. 54, RT.02/ RW.01, Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.

2. Bumi Semboja

Bumi Semboja merupakan tempat makan yang menghadirkan desain tempat ala rumah nenek dan tempat ini juga memiliki suasana yang nyaman, tak heran banyak pengunjung betah berlama-lama di tempat makan ini.

Dilansir dari akun Instagram @bumisemboja, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti rawon daging, soto kikil, botok daging, telur crispy keju, nasi sei sapi, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Bumi Semboja, seperti ice java tea, ice matcha latte, ice chocolate, teh tawar, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Bumi Semboja dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 7 ribu.

Tempat ini berlokasi di Jl. Semboja, No.10, RT.02/RW.08. Kb. Klp, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

3. Boen Roti & Kopitiam

Boen Roti & Kopitiam ini merupakan tempat makan yang cukup populer di Bogor karena menawarkan aneka hidangan khas kopitiam dengan suasana klasik dan nyaman.

Tempat makan di Boen Roti & Kopitiam ini mengusung konsep vintage dengan interior bernuansa jadul yang memberikan kesan hangat dan estetik.

Dilansir dari akun Instagram @boenrotikopi.id, tempat ini menawarkan banyak menu makanan, seperti bakmie original asin, nasi hainan, nasi lemak, bakmie kari, bapao ayam, mantau goreng, martabak, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti es coklat, lychee tea, kopi susu, es kopi susu aren, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Boen Roti & Kopitiam dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 6 ribu.

Tempat makan ini berlokais di Pasar Bersih, Citaringgul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat.