JawaPos.com – Bakso goreng menjadi salah satu camilan gurih yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, karena teksturnya yang renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam.

Makanan bakso goreng ini cocok dinikmati sebagai camilan maupun pelengkap hidangan utama. Tidak hanya menggunakan bahan dasar daging ayam atau sapi, bakso goreng ini juga bisa dikreasikan dengan tambahan udang.

Tambahan udang membuat bakso goreng menjadi lebih gurih serta memiliki aroma khas yang membuat hidangan ini semakin menggugah selera.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Jumat (20/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat bakso goreng udang yang anti kempes dan bikin ketagihan.

Bahan-bahan untuk membuat bakso goreng udang:

· 200 gram udang

· 375 gram paha ayam

· 5 bawang putih

· 1 + 1/4 sdt baking powder

· 1/4 sdt baking soda

· 50 gram minyak sayur

· 2 sdm minyak wijen

· 1 1/2 - 2 sdt garam

· 1 sdt gula

· 1/2 sdt lada

· 2 butir telur

· 100 ml air dingin

· 275 gram tepung tapioka

Bahan untuk membuat sambel:

· 5 cabai keriting

· 5 cabai rawit

· 2 bawang putih

· 150 ml air

· 1/2 sdt garam

· 1/2 sdt gula

· 1/2 sdm cuka beras

· 1 sdt maizena + air

Cara untuk membuat bakso goreng udang:

· Bersihkan udang dan sisihkan ke dalam wadah

· Lalu cincang udang dan sisihkan ke dalam wadah

· Masukkan paha ayam ke dalam chopper dan masukkan bawang putih yang sudah dicincang kasar, haluskan dan masukkan baking powder, baking soda, minyak sayur, minyak wijen, garam, lada putih, kaldu bubuk, gula, dan telur. Haluskan kembali semua bahan hingga halus dan tercampur dengan merata

· Tuang air dingin dan haluskan kembali, pindahkan adonan ke dalam wadah

· Masukkan udang ke dalam wadah berisi adonan bakso dan aduk

· Masukkan tepung sagu ke dalam wadah berisi adonan dan aduk hingga tercampur dengan merata, sisihkan

· Untuk membuat sambal, masukkan cabai keriting, cabai rawit, bawang putih, dan air ke dalam blender. Lalu blender hingga halus

· Masukkan sambal yang sudah diblender ke dalam panci dan masukkan garam, gula pasir, cuka beras, dan larutan maizena. Masak sambal sambil terus diaduk, jika sudah matikan api dan saring, lalu pindahkan ke dalam wadah

· Siapkan panci dan tuang minyak, bulatkan adonan dan masukkan ke dalam panci

· Goreng bakso di panci dengan menggunakan api kecil selama 30 menit

· Jika bakso goreng sudah mengembang dan matang, matikan api dan angkat bakso goreng udang

· Tiriskan bakso goreng udang dan sisihkan ke dalam wadah

· Bakso goreng udang siap disajikan dengan sambel