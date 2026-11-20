JawaPos.com – Keripik merupakan salah satu camilan yang banyak digemari karena memiliki tekstur renyah dan cita rasa gurih.

Tidak hanya terbuat dari singkong, kentang, atau berbagai jenis umbi-umbian, keripik juga bisa dibuat menggunakan bahan dasar daging sapi.

Keripik daging sapi ini menjadi salah satu pilihan camilan yang menarik untuk dicoba di rumah. Olahan ini memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan bumbu rempah yang meresap hingga ke dalam daging.

Selain cocok dijadikan camilan, keripik daging ini juga bisa menjadi ide stok makanan ringan di rumah. Keripik daging dapat disimpan di wadah kedap udara agar tetap renyah dan tahan lama.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Jumat (20/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat keripik daging yang gurih dan renyah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat keripik daging yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat keripik daging:

Bahan untuk membuat bumbu halus:

· 15 gram lengkuas

· 23 gram bawang putih

· 25 gram bawang merah

· 6 gram ketumbar

· 2 butir telur

Bahan lainnya:

· 375 gram daging sapi iris

· ½ sdm kecap inggris

· 1 ½ sdm gula palem

· 4 gram baking powder

· 1 sdt garam

· 1 sdt kaldu jamur

· 1/8 sdt merica

Pelapis kering:

· Tepung sagu

Cara untuk membuat keripik daging:

· Iris lengkuas lalu di dalam blender masukkan bawang putih, bawang merah, lengkuas, ketumbar, garam, gula palem, kaldu jamur, baking powder, dan kecap inggris. Blender semua bahan hingga halus

· Setelah itu, susun daging di dalam tray dalam keadaan beku, lalu tuang bumbu halus dan ratakan. Diamkan di dalam kulkas semalaman atau di suhu ruang selama 2 jam

· Balurkan ke dalam tepung sagu, kemudian sisihkan ke dalam saringan

· Goreng di api sedang hingga setengah kering, kemudian kecilkan api dan masak hingga kering kecokelatan, lalu tiriskan

· Keripik daging siap disajikan