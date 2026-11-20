JawaPos.com - FamilyMart Co., operator jaringan minimarket asal Jepang, akan mulai menggunakan robot berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mengisi ulang rak minuman secara otomatis pada Januari 2027. Teknologi tersebut ditargetkan memangkas waktu pengisian stok di setiap gerai hingga 70 persen.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (20/11), FamilyMart menyatakan sistem ini dirancang untuk mengurangi beban kerja karyawan yang selama ini harus menghabiskan banyak waktu mengambil dan menata produk di area penyimpanan berpendingin.

Robot tersebut dilengkapi lengan mekanis dan ditenagai teknologi physical artificial intelligence atau kecerdasan buatan fisik.

Perangkat ini akan mengambil minuman dalam kemasan botol dari rak penyimpanan berpendingin, kemudian memindahkannya ke lemari pajangan minuman.

Sistem sensor akan memantau jumlah persediaan produk. Sementara itu, AI menghitung jumlah minuman yang perlu ditambahkan berdasarkan tren penjualan.

Robot tersebut juga dapat mengembalikan botol yang terjatuh ke posisi semula secara otomatis.