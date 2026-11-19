JawaPos.com – Jamur goreng krispi menjadi salah satu pilihan camilan sederhana yang digemari berbagai kalangan. Rasanya yang gurih dengan balutan tepung renyah membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja.

Selain dijadikan teman bersantai, jamur goreng juga bisa menjadi pelengkap makanan utama maupun peluang usaha kuliner rumahan.

Keistimewaan camilan ini terletak pada perpaduan teksturnya. Bagian luar terasa garing ketika digigit, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut dan memiliki cita rasa khas jamur.

Namun, membuat jamur goreng yang renyah ternyata membutuhkan beberapa trik. Salah satunya adalah memastikan jamur tidak menyimpan terlalu banyak air sebelum dilapisi adonan tepung.

Selain itu, penggunaan campuran tepung terigu dan maizena serta pengaturan suhu minyak saat menggoreng turut memengaruhi hasil akhirnya.

Bagi kamu yang ingin membuat jamur goreng krispi sendiri, resep dari akun YouTube Devina Hermawan ini bisa menjadi inspirasi.

Berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan-bahan Jamur Goreng Krispi 300 gram jamur tiram Bahan adonan basah:

½ sdm bawang putih halus atau garlic powder

½ sdm bawang merah halus

5 sdm tepung terigu

1 sdm tepung maizena

1 butir telur

1½ sdt baking powder

½ sdt garam

1 sdt kaldu atau penyedap rasa

50 ml air Bahan adonan kering:

120 gram tepung terigu

50 gram tepung maizena

½ sdm garlic powder

1 sdt paprika powder

½ sdt garam

⅛ sdt merica Bahan pelengkap:

Saus sambal secukupnya Cara Membuat Jamur Goreng Krispi Bersihkan dan persiapkan jamur Masukkan jamur tiram ke dalam wadah, kemudian tambahkan sedikit garam. Remas perlahan agar bumbu merata dan meresap ke dalam jamur.

Setelah itu, bilas menggunakan air bersih dan peras hingga kandungan airnya berkurang.

Pastikan jamur benar-benar kering Siapkan kain atau lap bersih, kemudian bentangkan jamur di atasnya. Tutup menggunakan bagian kain lainnya dan tekan perlahan sampai sisa air terserap.

Tahapan ini penting agar lapisan tepung nantinya dapat menempel dengan baik dan hasil gorengan lebih renyah.

Buat adonan basah Siapkan wadah, lalu masukkan bawang putih halus, bawang merah halus, tepung terigu, maizena, telur, baking powder, garam, serta kaldu atau penyedap rasa.

Tambahkan air sebanyak 50 ml, kemudian aduk seluruh bahan sampai tercampur rata dan tidak menggumpal.

Racik adonan tepung kering Pada wadah terpisah, campurkan tepung terigu, tepung maizena, garlic powder, paprika powder, garam, dan merica.

Aduk hingga semua bumbu tercampur merata agar setiap bagian jamur mendapatkan rasa gurih yang seimbang.

Balurkan jamur dengan kedua adonan Ambil jamur yang sudah dikeringkan, kemudian celupkan ke dalam adonan basah hingga seluruh permukaannya terlapisi.

Selanjutnya, pindahkan jamur ke adonan kering dan balurkan sampai tertutup tepung. Ulangi proses tersebut hingga seluruh jamur selesai dilapisi.

Goreng hingga berwarna keemasan Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng jamur.

Masukkan jamur satu per satu dan goreng sampai permukaannya berubah menjadi kuning keemasan.

Setelah itu, kecilkan api dan lanjutkan proses penggorengan hingga teksturnya benar-benar kering dan renyah. Angkat kemudian tiriskan minyaknya.

Sajikan selagi renyah Pindahkan jamur goreng ke dalam wadah saji. Tambahkan saus sambal sebagai pelengkap agar rasanya semakin nikmat.