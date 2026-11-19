Tak Perlu ke Gresik, Ini Resep Nasi Krawu Legendaris yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah
Ilustrasi nasi krawu khas Gresik (Tngkapan Layar YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional dengan cita rasa khas dari setiap daerah. Salah satu hidangan yang cukup populer dan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur adalah nasi krawu asal Gresik. Makanan khas ini mempunyai tampilan yang menggugah selera karena terdiri dari nasi putih pulen, suwiran daging sapi berbumbu, serta serundeng kelapa yang menjadi ciri khasnya. Biasanya, nasi krawu juga disajikan menggunakan alas daun pisang sehingga memberikan aroma yang semakin menggoda. Keistimewaan hidangan ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dari berbagai bumbu rempah. Tekstur daging yang empuk berpadu dengan serundeng kelapa bercita rasa khas membuat nasi krawu cocok disantap kapan saja. Bagi kamu yang ingin menikmati sajian tradisional ini tanpa harus berkunjung ke Gresik, resep nasi krawu berikut bisa menjadi inspirasi memasak di rumah. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuatnya. Nasi krawu buatan sendiri kini bisa menjadi sajian istimewa untuk keluarga. Perpaduan daging sapi yang empuk, bumbu rempah yang meresap, serta serundeng kelapa dengan dua pilihan rasa membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan tahapan memasak yang bisa diikuti di rumah, kamu dapat menghadirkan kelezatan kuliner khas Gresik untuk menu makan bersama keluarga. Selamat mencoba!
Bahan Utama
Bahan Bumbu Halus
Bahan Tambahan
Bahan Serundeng Kelapa
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Nasi Krawu Khas Gresik
JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional dengan cita rasa khas dari setiap daerah. Salah satu hidangan yang cukup populer dan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur adalah nasi krawu asal Gresik.
Makanan khas ini mempunyai tampilan yang menggugah selera karena terdiri dari nasi putih pulen, suwiran daging sapi berbumbu, serta serundeng kelapa yang menjadi ciri khasnya. Biasanya, nasi krawu juga disajikan menggunakan alas daun pisang sehingga memberikan aroma yang semakin menggoda.
Keistimewaan hidangan ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dari berbagai bumbu rempah. Tekstur daging yang empuk berpadu dengan serundeng kelapa bercita rasa khas membuat nasi krawu cocok disantap kapan saja.
Bagi kamu yang ingin menikmati sajian tradisional ini tanpa harus berkunjung ke Gresik, resep nasi krawu berikut bisa menjadi inspirasi memasak di rumah. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuatnya.
Nasi krawu buatan sendiri kini bisa menjadi sajian istimewa untuk keluarga. Perpaduan daging sapi yang empuk, bumbu rempah yang meresap, serta serundeng kelapa dengan dua pilihan rasa membuat hidangan ini semakin menggugah selera.
Dengan bahan yang mudah diperoleh dan tahapan memasak yang bisa diikuti di rumah, kamu dapat menghadirkan kelezatan kuliner khas Gresik untuk menu makan bersama keluarga. Selamat mencoba!
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