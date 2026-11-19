JawaPos.com – Indonesia memiliki beragam kuliner tradisional dengan cita rasa khas dari setiap daerah. Salah satu hidangan yang cukup populer dan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur adalah nasi krawu asal Gresik. Makanan khas ini mempunyai tampilan yang menggugah selera karena terdiri dari nasi putih pulen, suwiran daging sapi berbumbu, serta serundeng kelapa yang menjadi ciri khasnya. Biasanya, nasi krawu juga disajikan menggunakan alas daun pisang sehingga memberikan aroma yang semakin menggoda. Keistimewaan hidangan ini terletak pada perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dari berbagai bumbu rempah. Tekstur daging yang empuk berpadu dengan serundeng kelapa bercita rasa khas membuat nasi krawu cocok disantap kapan saja. Bagi kamu yang ingin menikmati sajian tradisional ini tanpa harus berkunjung ke Gresik, resep nasi krawu berikut bisa menjadi inspirasi memasak di rumah. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuatnya. Bahan Utama 1,2 kg daging sapi bagian sengkel

2 liter air Bahan Bumbu Halus 10 siung bawang merah

5 siung bawang putih

4 butir kemiri yang sudah digeprek

5 cm lengkuas, iris

3 cm kunyit, bakar

2 sendok teh ketumbar butir, sangrai

4 cm jahe, iris

50 ml minyak

30 ml air Bahan Tambahan 3 lembar daun salam

2 batang serai, geprek dan iris

1 sendok teh kaldu sapi bubuk

½ sendok teh garam

½ sendok teh merica

½ sendok teh kaldu jamur atau penyedap

1 sendok makan gula pasir

4 sendok makan Bango Kecap Manis

3 sendok makan santan kental

1 sendok teh asam jawa

800 ml air kaldu sapi Bahan Serundeng Kelapa 170 gram kelapa parut

3 cm kunyit

2 siung bawang putih

3 siung bawang merah

4 buah cabai merah keriting yang sudah direbus

5 lembar daun jeruk

½ sendok teh garam

½ sendok teh kaldu jamur atau penyedap

2 sendok makan gula merah Bahan Pelengkap Nasi putih hangat

Sambal terasi Cara Membuat Nasi Krawu Khas Gresik Rebus hingga daging empuk. Siapkan daging sapi sengkel, kemudian masak menggunakan panci presto selama kurang lebih 1,5 jam. Setelah matang dan teksturnya empuk, angkat serta tiriskan daging. Sisihkan air kaldunya untuk proses memasak berikutnya. Siapkan bumbu serundeng. Masukkan bawang merah, bawang putih, kunyit, dan sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut. Masak serundeng kelapa. Panaskan wajan, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga harum. Tambahkan daun jeruk, kelapa parut, gula merah, garam, dan kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata. Buat dua varian serundeng. Masak campuran kelapa menggunakan api kecil hingga teksturnya kering. Setelah matang, ambil dan sisihkan setengah bagian serundeng. Tambahkan cabai pada serundeng. Haluskan cabai merah keriting yang sudah direbus, kemudian campurkan ke dalam sisa serundeng. Masak kembali hingga kering dan bumbu merata. Sisihkan kedua jenis serundeng tersebut. Haluskan bumbu daging. Blender bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, kunyit, dan ketumbar sangrai. Tambahkan minyak serta air, lalu proses sampai seluruh bahan menjadi bumbu halus. Tumis bumbu hingga matang. Panaskan wajan dan masukkan bumbu halus. Tumis sampai aromanya harum, kemudian tambahkan serai serta daun salam. Aduk kembali agar bumbu matang merata. Masukkan daging dan bahan pelengkap. Tuangkan air kaldu sapi, lalu masukkan daging yang sudah dipresto. Tambahkan santan kental, asam jawa, garam, merica, kaldu jamur, kaldu sapi bubuk, gula pasir, dan Bango Kecap Manis. Masak hingga bumbu meresap. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata. Masak selama sekitar 15–20 menit agar bumbu meresap ke dalam daging dan menghasilkan cita rasa yang kaya. Suwir daging dan siapkan hidangan. Setelah matang, tekan-tekan daging hingga terurai menjadi suwiran sesuai selera. Siapkan nasi putih di atas piring, kemudian tambahkan daging berbumbu dan kedua jenis serundeng. Sajikan bersama pelengkap. Tambahkan sambal terasi untuk memberikan sensasi pedas. Nasi krawu khas Gresik siap dinikmati selagi hangat. Nasi krawu buatan sendiri kini bisa menjadi sajian istimewa untuk keluarga. Perpaduan daging sapi yang empuk, bumbu rempah yang meresap, serta serundeng kelapa dengan dua pilihan rasa membuat hidangan ini semakin menggugah selera. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan tahapan memasak yang bisa diikuti di rumah, kamu dapat menghadirkan kelezatan kuliner khas Gresik untuk menu makan bersama keluarga. Selamat mencoba!