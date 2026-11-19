JawaPos.com – Tempe merupakan salah satu bahan makanan favorit masyarakat Indonesia yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan menggugah selera. Selain harganya terjangkau, bahan pangan berbahan dasar kedelai ini juga mudah ditemukan dan cocok dijadikan menu sehari-hari. Salah satu olahan yang tidak pernah kehilangan penggemar adalah tempe orek. Perpaduan rasa manis dari kecap dan gula merah dengan bumbu gurih membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Tekstur tempe yang empuk dengan bumbu meresap juga menjadi daya tarik tersendiri. Menariknya, membuat tempe orek dengan cita rasa lezat tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, hidangan ini dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah diperoleh. Bagi kamu yang ingin menghadirkan lauk rumahan dengan rasa nikmat tanpa proses memasak yang merepotkan, resep tempe orek ini bisa menjadi pilihan. Berikut daftar bahan dan tahapan pembuatannya. Bahan-Bahan Tempe Orek 600 gram tempe

2 sendok makan minyak goreng

7 siung bawang merah

2 cm lengkuas

4 lembar daun salam

3–4 sendok makan kecap manis

2–3 sendok makan gula merah

¼ sendok teh merica

2 sendok makan MAGGI Saus Tiram

2 sachet MAGGI Magic Lezat

500 ml air

3 buah cabai gendot hijau

2 buah cabai merah besar Bahan Bumbu Halus 3 butir kemiri, digeprek

5 siung bawang putih, digeprek

3 sendok makan minyak goreng Bahan Pelengkap Nasi putih hangat

Kerupuk sesuai selera Cara Membuat Tempe Orek Haluskan bumbu terlebih dahulu. Masukkan kemiri dan bawang putih yang sudah digeprek ke dalam blender. Tambahkan minyak, kemudian proses hingga seluruh bahan berubah menjadi bumbu halus. Siapkan bahan utama. Iris bawang merah, geprek lengkuas, lalu potong tempe menjadi beberapa bagian sesuai selera. Sisihkan seluruh bahan sebelum mulai memasak. Tumis bumbu aromatik. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang merah, lengkuas, dan daun salam. Aduk hingga bawang merah mulai berubah kecokelatan dan mengeluarkan aroma harum. Masukkan bumbu halus. Tambahkan bumbu bawang putih dan kemiri yang sudah dihaluskan. Tumis kembali sambil diaduk hingga matang dan aromanya semakin kuat. Masak tempe bersama bumbu. Masukkan potongan tempe ke dalam wajan. Tuangkan air, kemudian tambahkan kecap manis, MAGGI Saus Tiram, MAGGI Magic Lezat, merica, serta gula merah. Tambahkan cabai. Iris cabai gendot hijau dan cabai merah besar, lalu masukkan ke dalam masakan. Aduk perlahan agar bumbu tercampur merata dengan potongan tempe. Tunggu hingga bumbu meresap. Masak menggunakan api sedang hingga tempe matang dan air mulai menyusut. Sesekali aduk perlahan agar bumbu tidak mengendap atau gosong di bagian bawah wajan. Angkat dan sajikan. Setelah kuah menyusut dan bumbu meresap, matikan kompor. Pindahkan tempe orek ke piring atau wadah saji. Tempe orek kini siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan kerupuk sebagai pelengkap. Perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma rempah membuat lauk sederhana ini cocok disajikan untuk menu makan siang maupun makan malam keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis, tempe orek bisa menjadi pilihan hidangan rumahan yang lezat sekaligus ekonomis. Selamat mencoba!