Jangan Asal Masak! Ini Tips Membuat Tempe Orek agar Empuk dan Kaya Rasa
Tempe orek gurih (Dok. YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Tempe merupakan salah satu bahan makanan favorit masyarakat Indonesia yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan menggugah selera. Selain harganya terjangkau, bahan pangan berbahan dasar kedelai ini juga mudah ditemukan dan cocok dijadikan menu sehari-hari. Salah satu olahan yang tidak pernah kehilangan penggemar adalah tempe orek. Perpaduan rasa manis dari kecap dan gula merah dengan bumbu gurih membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Tekstur tempe yang empuk dengan bumbu meresap juga menjadi daya tarik tersendiri. Menariknya, membuat tempe orek dengan cita rasa lezat tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, hidangan ini dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah diperoleh. Bagi kamu yang ingin menghadirkan lauk rumahan dengan rasa nikmat tanpa proses memasak yang merepotkan, resep tempe orek ini bisa menjadi pilihan. Berikut daftar bahan dan tahapan pembuatannya. Tempe orek kini siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan kerupuk sebagai pelengkap. Perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma rempah membuat lauk sederhana ini cocok disajikan untuk menu makan siang maupun makan malam keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis, tempe orek bisa menjadi pilihan hidangan rumahan yang lezat sekaligus ekonomis. Selamat mencoba!
Bahan-Bahan Tempe Orek
Bahan Bumbu Halus
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Tempe Orek
JawaPos.com – Tempe merupakan salah satu bahan makanan favorit masyarakat Indonesia yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan menggugah selera. Selain harganya terjangkau, bahan pangan berbahan dasar kedelai ini juga mudah ditemukan dan cocok dijadikan menu sehari-hari.
Salah satu olahan yang tidak pernah kehilangan penggemar adalah tempe orek. Perpaduan rasa manis dari kecap dan gula merah dengan bumbu gurih membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Tekstur tempe yang empuk dengan bumbu meresap juga menjadi daya tarik tersendiri.
Menariknya, membuat tempe orek dengan cita rasa lezat tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, hidangan ini dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah diperoleh.
Bagi kamu yang ingin menghadirkan lauk rumahan dengan rasa nikmat tanpa proses memasak yang merepotkan, resep tempe orek ini bisa menjadi pilihan. Berikut daftar bahan dan tahapan pembuatannya.
Tempe orek kini siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan kerupuk sebagai pelengkap. Perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma rempah membuat lauk sederhana ini cocok disajikan untuk menu makan siang maupun makan malam keluarga.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis, tempe orek bisa menjadi pilihan hidangan rumahan yang lezat sekaligus ekonomis. Selamat mencoba!
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