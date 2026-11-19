Cocok Jadi Teman Santai, Begini Resep Tahu Cabai Garam yang Praktis dan Lezat
Tangkap Layar Tahu Cabai Garam (Youtube/Devina Hermawan)
JawaPos.com – Tahu menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi beragam hidangan lezat. Selain harganya terjangkau, bahan makanan berbahan dasar kedelai ini juga cocok disajikan sebagai camilan maupun menu pelengkap saat makan. Salah satu kreasi tahu yang cukup populer adalah tahu cabai garam. Perpaduan rasa gurih, sensasi pedas dari cabai, serta aroma bawang yang menggugah selera membuat hidangan sederhana ini disukai berbagai kalangan. Keistimewaan tahu cabai garam terletak pada perpaduan teksturnya. Bagian luarnya digoreng hingga renyah, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, hidangan ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan proses memasak yang cukup praktis. Tidak perlu memiliki keahlian memasak khusus untuk menyajikan menu ini. Dengan menyiapkan tahu sutra, aneka bawang, cabai rawit, serta beberapa bumbu pelengkap, kamu sudah bisa membuat tahu cabai garam ala restoran di dapur sendiri. Berikut bahan dan langkah pembuatannya. Tahu cabai garam kini siap dinikmati selagi hangat. Tekstur luarnya yang renyah berpadu dengan bagian dalam yang lembut, ditambah cita rasa gurih dan pedas dari bumbu tumisan, membuat hidangan ini cocok dijadikan camilan sore maupun lauk pendamping nasi. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan cara pembuatan yang tidak rumit, tahu cabai garam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang lezat, praktis, sekaligus ramah di kantong.
Bahan-Bahan Tahu Cabai Garam
Langkah-Langkah Membuat Tahu Cabai Garam
JawaPos.com – Tahu menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi beragam hidangan lezat. Selain harganya terjangkau, bahan makanan berbahan dasar kedelai ini juga cocok disajikan sebagai camilan maupun menu pelengkap saat makan.
Salah satu kreasi tahu yang cukup populer adalah tahu cabai garam. Perpaduan rasa gurih, sensasi pedas dari cabai, serta aroma bawang yang menggugah selera membuat hidangan sederhana ini disukai berbagai kalangan.
Keistimewaan tahu cabai garam terletak pada perpaduan teksturnya. Bagian luarnya digoreng hingga renyah, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, hidangan ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan proses memasak yang cukup praktis.
Tidak perlu memiliki keahlian memasak khusus untuk menyajikan menu ini. Dengan menyiapkan tahu sutra, aneka bawang, cabai rawit, serta beberapa bumbu pelengkap, kamu sudah bisa membuat tahu cabai garam ala restoran di dapur sendiri. Berikut bahan dan langkah pembuatannya.
Tahu cabai garam kini siap dinikmati selagi hangat. Tekstur luarnya yang renyah berpadu dengan bagian dalam yang lembut, ditambah cita rasa gurih dan pedas dari bumbu tumisan, membuat hidangan ini cocok dijadikan camilan sore maupun lauk pendamping nasi.
Dengan bahan yang mudah diperoleh dan cara pembuatan yang tidak rumit, tahu cabai garam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang lezat, praktis, sekaligus ramah di kantong.
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