JawaPos.com – Tahu menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi beragam hidangan lezat. Selain harganya terjangkau, bahan makanan berbahan dasar kedelai ini juga cocok disajikan sebagai camilan maupun menu pelengkap saat makan. Salah satu kreasi tahu yang cukup populer adalah tahu cabai garam. Perpaduan rasa gurih, sensasi pedas dari cabai, serta aroma bawang yang menggugah selera membuat hidangan sederhana ini disukai berbagai kalangan. Keistimewaan tahu cabai garam terletak pada perpaduan teksturnya. Bagian luarnya digoreng hingga renyah, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, hidangan ini bisa dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana dengan proses memasak yang cukup praktis. Tidak perlu memiliki keahlian memasak khusus untuk menyajikan menu ini. Dengan menyiapkan tahu sutra, aneka bawang, cabai rawit, serta beberapa bumbu pelengkap, kamu sudah bisa membuat tahu cabai garam ala restoran di dapur sendiri. Berikut bahan dan langkah pembuatannya. Bahan-Bahan Tahu Cabai Garam 10 buah tahu sutra putih berukuran kecil

10 siung bawang putih, cincang

10 siung bawang merah, cincang

100–200 gram tepung maizena

2 batang daun bawang, iris tipis

5–10 buah cabai rawit atau sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya (bisa diganti kaldu ayam, kaldu sapi, atau MSG)

Minyak goreng secukupnya Langkah-Langkah Membuat Tahu Cabai Garam Siapkan tahu: Potong tahu sutra menjadi beberapa bagian sesuai selera, kemudian rendam sebentar dalam air garam agar rasanya lebih gurih. Baluri dengan tepung: Angkat tahu, lalu lapisi seluruh permukaannya menggunakan tepung maizena hingga merata. Diamkan selama sekitar 2–3 menit agar tepung menempel dengan baik. Goreng hingga renyah: Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng tahu sampai bagian luarnya kering dan berwarna keemasan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Goreng bawang putih: Gunakan wajan terpisah untuk menggoreng bawang putih cincang hingga kering dan harum. Angkat, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Tumis bumbu: Selanjutnya, tumis bawang merah hingga layu dan mengeluarkan aroma harum. Masukkan cabai dan daun bawang: Tambahkan irisan cabai rawit serta daun bawang ke dalam tumisan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur. Tambahkan penyedap: Berikan gula, garam, dan kaldu jamur secukupnya. Sesuaikan takaran bumbu dengan selera masing-masing. Campurkan tahu: Masukkan tahu goreng ke dalam tumisan bumbu. Tambahkan bawang putih goreng, kemudian aduk perlahan sampai semua bagian tahu terbalut bumbu secara merata. Sajikan: Setelah bumbu tercampur sempurna, matikan kompor dan pindahkan tahu cabai garam ke piring saji. Tahu cabai garam kini siap dinikmati selagi hangat. Tekstur luarnya yang renyah berpadu dengan bagian dalam yang lembut, ditambah cita rasa gurih dan pedas dari bumbu tumisan, membuat hidangan ini cocok dijadikan camilan sore maupun lauk pendamping nasi. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan cara pembuatan yang tidak rumit, tahu cabai garam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang lezat, praktis, sekaligus ramah di kantong.