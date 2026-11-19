JawaPos.com – Bakso ayam isi keju bisa menjadi pilihan hidangan lezat untuk keluarga maupun camilan saat bersantai. Perpaduan daging ayam yang gurih dengan isian keju memberikan sensasi rasa nikmat di setiap gigitan.

Berbeda dengan bakso berbahan dasar daging sapi, bakso ayam memiliki cita rasa lebih ringan dengan tekstur yang lembut. Jika diolah menggunakan komposisi bahan yang tepat, bakso ini juga bisa menghasilkan tekstur kenyal dan juicy.

Menariknya, bahan-bahan untuk membuat bakso ayam keju cukup mudah ditemukan di pasaran. Selain cocok disajikan bersama kuah hangat, hidangan ini juga bisa digoreng atau disimpan sebagai stok frozen food.

Bahkan, bakso ayam keju homemade dapat menjadi inspirasi usaha kuliner rumahan karena proses pembuatannya relatif praktis.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep bakso ayam isi keju yang lembut dan kenyal, dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-Bahan Bakso Ayam Keju Bahan utama:

250 gram paha ayam fillet.

250 gram dada ayam fillet.

2,5 sdt garam.

4 sdt gula.

2 sdt kaldu ayam atau penyedap rasa.

½ sdt merica.

6 siung bawang putih cincang.

4 sdm bawang goreng.

80 gram putih telur.

50 gram tepung tapioka.

8 gram baking powder.

300 ml air es. Bahan isian:

- Keju MEG Slice Melt.

Bahan minyak ayam bawang:

75 gram kulit ayam.

5 siung bawang putih.

5 siung bawang merah.

Air secukupnya. Bahan pelengkap:

25 gram cabai bubuk.

2–3 sdm minyak.

Jeruk limau secukupnya. Bahan kuah bakso:

Air secukupnya.

Garam sesuai selera.

Gula sesuai selera.

Penyedap rasa sesuai selera. Cara Membuat Bakso Ayam Keju 1. Haluskan bahan utama. Masukkan paha dan dada ayam ke dalam food processor. Tambahkan garam, gula, kaldu ayam, serta merica. Proses hingga adonan mulai halus dan lengket, kemudian masukkan bawang putih.

2. Campurkan bahan pelengkap adonan. Tambahkan baking powder, putih telur, tepung tapioka, dan bawang goreng. Haluskan kembali sambil memasukkan air es sedikit demi sedikit sampai seluruh bahan tercampur rata.

3. Dinginkan adonan. Pindahkan adonan ke dalam wadah, kemudian tutup menggunakan plastik wrap. Simpan di dalam kulkas agar adonan lebih mudah dibentuk.

4. Bentuk dan isi bakso. Ambil adonan secukupnya, bentuk menjadi bulatan, lalu masukkan potongan keju di bagian tengah. Tutup kembali hingga keju terbungkus sempurna oleh adonan ayam.

5. Rebus hingga matang. Panaskan air menggunakan api kecil. Masukkan bakso yang sudah dibentuk dan masak hingga matang. Angkat bakso setelah matang.

6. Buat minyak ayam bawang. Rebus kulit ayam bersama sedikit air. Setelah itu, potong-potong kulit ayam dan masak kembali sampai airnya mulai menyusut.

7. Tambahkan bumbu minyak ayam. Haluskan bawang merah dan bawang putih bersama sedikit minyak. Masukkan ke dalam wajan berisi kulit ayam, kemudian masak menggunakan api kecil hingga harum.

8. Siapkan minyak cabai. Panaskan minyak, lalu tuangkan ke dalam wadah berisi cabai bubuk kering. Aduk sampai tercampur rata.

9. Racik kuah bakso. Didihkan air, kemudian tambahkan garam, gula, dan penyedap sesuai selera. Masukkan bakso ayam keju ke dalam kuah.

10. Sajikan selagi hangat. Tata bakso dalam mangkuk, siram dengan kuah, kemudian tambahkan minyak ayam bawang, minyak cabai, dan perasan jeruk limau sesuai selera.

Bakso ayam keju homemade siap dinikmati bersama keluarga. Perpaduan kuah gurih, daging ayam yang lembut, serta isian keju memberikan cita rasa yang semakin istimewa.