JawaPos.com – Burger menjadi salah satu hidangan bergaya Barat yang banyak digemari karena perpaduan roti lembut, daging gurih, serta aneka pelengkap yang menggugah selera.

Tidak harus selalu membelinya di restoran atau gerai makanan cepat saji, burger lezat juga bisa dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah.

Selain lebih hemat, membuat burger secara mandiri memungkinkan kamu menentukan sendiri bahan isian, tingkat kematangan daging, hingga jumlah saus dan sayuran yang digunakan.

Menu ini cocok disajikan sebagai camilan mengenyangkan, bekal, maupun hidangan santai bersama keluarga. Kamu juga bisa menyesuaikan komposisinya sesuai selera masing-masing.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep burger homemade yang praktis, gurih, dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan untuk Membuat Burger Homemade Bahan patty daging:

250 gram daging sapi giling

1/2 buah bawang bombai, tumis terlebih dahulu

2 sendok makan tepung roti

1 sendok makan tepung maizena

1 kuning telur

1 sendok teh bawang putih bubuk

1/4 sendok teh pala bubuk

1/2 sendok teh garam dan penyedap

1/2 sendok teh gula

Merica bubuk secukupnya Bahan pelengkap:

Roti burger secukupnya

Mayones

Saus tomat

Daun selada

Tomat yang sudah diiris

Telur

Mentega untuk memanggang Cara Membuat Burger Homemade Siapkan adonan daging Masukkan daging sapi giling ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih bubuk, pala, merica, gula, garam, dan penyedap rasa. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.

Masukkan bahan tambahan Tambahkan kuning telur, tepung roti, tepung maizena, serta bawang bombai yang sudah ditumis. Aduk kembali hingga seluruh bahan menyatu dan menghasilkan adonan yang bisa dibentuk.

Bentuk patty burger Ambil sebagian adonan daging, kemudian letakkan di atas plastik pembungkus. Bentuk menjadi bulatan lalu pipihkan hingga menyerupai patty burger. Sesuaikan ketebalannya agar matang secara merata ketika dimasak.

Panggang daging dan roti Panaskan wajan, kemudian tambahkan sedikit mentega. Panggang patty daging sampai matang sempurna pada kedua sisinya. Setelah itu, panggang bagian dalam roti burger sebentar hingga terasa hangat dan sedikit kecokelatan.

Masak telur sebagai pelengkap Pecahkan telur ke dalam wajan, lalu masak hingga tingkat kematangan sesuai selera. Angkat dan sisihkan untuk proses penyusunan burger.

Susun seluruh bahan burger Ambil satu bagian roti, kemudian oleskan mayones dan saus tomat. Tambahkan daun selada serta irisan tomat. Letakkan patty daging di atasnya, kemudian tambahkan telur yang sudah dimasak.

Tutup dan sajikan Tutup susunan bahan menggunakan bagian atas roti burger. Rapikan seluruh isiannya agar tidak mudah berantakan ketika disantap.