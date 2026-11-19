Dijamin Empuk! Ini Resep Ayam Bacem dengan Air Kelapa yang Bumbunya Meresap Sempurna
Resep Ayam Bacem yang Enak dan Praktis./freepik.com
JawaPos.com – Ayam bacem menjadi salah satu hidangan tradisional khas Jawa yang banyak digemari karena perpaduan rasa manis dan gurihnya. Aroma rempah yang khas membuat masakan ini cocok dijadikan menu andalan keluarga.
Selain rasanya lezat, ayam bacem juga cukup praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahan yang digunakan relatif sederhana dan mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari.
Hidangan ini bisa dinikmati bersama nasi putih hangat, sambal, dan lalapan. Rasanya yang khas membuat ayam bacem cocok disajikan untuk makan siang, makan malam, bahkan dijadikan bekal ke sekolah maupun kantor.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya, resep ayam bacem berikut bisa menjadi pilihan. Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya agar ayam terasa empuk serta bumbunya meresap.
Bahan-bahan Ayam Bacem
- 650 gram paha ayam
- 1 sachet bumbu marinasi Desaku
- 1 sachet bawang putih bubuk
- 1 sachet Ladaku
- 45 gram lengkuas
- 5 lembar daun salam
- 5 sendok makan kecap manis
- 40 gram gula merah
- 500 ml air kelapa
Bahan Pelengkap
- Nasi putih hangat
- Sambal sesuai selera
- Selada
- Tomat yang sudah dipotong
Cara Membuat Ayam Bacem
- Bersihkan ayam terlebih dahulu. Siapkan paha ayam, kemudian cuci hingga bersih dan tiriskan. Sisihkan sementara.
- Masukkan seluruh bumbu. Letakkan ayam ke dalam wajan, lalu tambahkan bumbu marinasi, bawang putih bubuk, lada bubuk, lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, gula merah, dan kecap manis.
- Tuangkan air kelapa. Tambahkan sekitar 500 ml air kelapa ke dalam wajan. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dan melapisi permukaan ayam.
- Masak hingga bumbu meresap. Nyalakan kompor dan masak ayam bersama bumbunya sampai air mulai menyusut. Biarkan proses memasak berlangsung hingga daging ayam matang dan bumbu meresap.
- Balik ayam. Setelah salah satu sisi cukup matang, balik paha ayam agar bumbu meresap secara merata. Masak kembali sampai kuahnya semakin berkurang.
- Angkat dan sajikan. Jika ayam sudah matang dan bumbu meresap, matikan kompor. Pindahkan ayam bacem ke wadah saji.
- Tambahkan pelengkap. Sajikan ayam bacem bersama nasi putih hangat, sambal, selada, dan potongan tomat agar semakin nikmat.
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