JawaPos.com – Ayam bacem menjadi salah satu hidangan tradisional khas Jawa yang banyak digemari karena perpaduan rasa manis dan gurihnya. Aroma rempah yang khas membuat masakan ini cocok dijadikan menu andalan keluarga.

Selain rasanya lezat, ayam bacem juga cukup praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahan yang digunakan relatif sederhana dan mudah ditemukan di pasar maupun toko kebutuhan sehari-hari.

Hidangan ini bisa dinikmati bersama nasi putih hangat, sambal, dan lalapan. Rasanya yang khas membuat ayam bacem cocok disajikan untuk makan siang, makan malam, bahkan dijadikan bekal ke sekolah maupun kantor.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya, resep ayam bacem berikut bisa menjadi pilihan. Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya agar ayam terasa empuk serta bumbunya meresap.