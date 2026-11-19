Tak Perlu Alat Khusus! Begini Cara Membuat Kue Lapis Pepe Cokelat yang Kenyal dan Lembut
Resep Kue Lapis Pepe Cokelat yang Wangi dan Kenyal./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Kue lapis pepe cokelat menjadi salah satu jajanan tradisional yang masih digemari banyak orang. Perpaduan rasa manis, gurihnya santan, serta aroma pandan membuat camilan ini memiliki cita rasa khas yang sulit dilupakan. Teksturnya yang kenyal dengan tampilan berlapis-lapis juga menjadi daya tarik tersendiri.
Walaupun terlihat membutuhkan teknik khusus, proses pembuatan kue lapis pepe cokelat sebenarnya tidak terlalu rumit. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan di pasaran dan bisa diolah menggunakan peralatan dapur sederhana.
Kue tradisional ini cocok disajikan sebagai teman bersantai bersama keluarga, hidangan saat berkumpul, maupun camilan untuk menemani waktu minum teh. Bahkan, tampilannya yang menarik juga bisa menjadi inspirasi usaha kuliner rumahan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep kue lapis pepe cokelat dengan perpaduan lapisan putih dan cokelat yang menggugah selera. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah-langkah yang bisa kamu ikuti.
Bahan-Bahan Kue Lapis Pepe Cokelat
Bahan utama:
- 800 ml santan instan
- 800 ml air
- 6 lembar daun pandan
- 600 gram tepung sagu
- 650 gram gula pasir
- 1,5 sendok teh bubuk vanili atau 2 sendok teh perisa vanila
- 2 sendok teh garam
Bahan untuk lapisan cokelat:
- 175 ml Indomilk Kental Manis Swiss Choco
- 3 sendok makan bubuk cokelat
Bahan untuk lapisan putih:
- 150 ml Indomilk Kental Manis Plain
Bahan pelengkap:
- 1 sendok teh kopi bubuk espresso
- 1 sendok makan bubuk cokelat
- 1 sendok makan tepung sagu
- Minyak goreng secukupnya untuk mengoles loyang
Cara Membuat Kue Lapis Pepe Cokelat
- Masak campuran santan. Siapkan panci, kemudian masukkan santan instan, air, daun pandan, gula pasir, dan garam. Masak sambil diaduk hingga campuran mulai mendidih. Setelah itu, angkat dan biarkan sampai dingin.
- Campurkan bahan kering. Keluarkan daun pandan dari larutan santan. Masukkan tepung sagu dan bubuk vanili, lalu aduk menggunakan ballon whisk sampai seluruh bahan tercampur rata dan tidak menggumpal.
- Bagi adonan menjadi dua. Pisahkan adonan menjadi dua bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama untuk membuat lapisan putih dan cokelat.
- Buat adonan cokelat. Larutkan bubuk cokelat menggunakan sedikit adonan, kemudian tuangkan kembali ke dalam salah satu bagian adonan. Tambahkan Indomilk Kental Manis Swiss Choco dan aduk hingga tercampur sempurna.
- Siapkan adonan putih. Pada bagian adonan lainnya, tambahkan Indomilk Kental Manis Plain. Aduk sampai menghasilkan campuran yang merata.
- Buat campuran untuk lapisan teratas. Ambil sekitar dua centong adonan cokelat, kemudian tambahkan bubuk cokelat, kopi espresso, dan tepung sagu. Aduk hingga semua bahan menyatu.
- Panaskan kukusan dan loyang. Olesi seluruh bagian dalam loyang menggunakan minyak goreng agar kue tidak lengket. Sementara itu, panaskan kukusan hingga siap digunakan.
- Mulai menyusun lapisan. Tuangkan satu centong adonan putih ke dalam loyang, lalu kukus selama kurang lebih 4 menit. Setelah lapisan mulai terbentuk, tambahkan satu centong adonan cokelat dan kukus kembali selama 4 menit.
- Ulangi proses pengukusan. Lakukan secara bergantian dengan menuangkan adonan putih dan cokelat hingga seluruh lapisan tersusun. Akhiri dengan lapisan putih sesuai urutan yang diinginkan.
- Tambahkan lapisan cokelat paling atas. Tuangkan campuran khusus yang sudah dibuat sebelumnya di atas lapisan putih terakhir. Kukus kembali selama sekitar 20 menit hingga matang.
- Dinginkan sebelum dikeluarkan. Setelah proses pengukusan selesai, angkat loyang dan biarkan kue hingga benar-benar dingin agar teksturnya lebih kokoh dan mudah dilepaskan.
- Potong dan sajikan. Keluarkan kue dari loyang, kemudian potong sesuai selera. Kue lapis pepe cokelat siap dinikmati bersama keluarga.
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