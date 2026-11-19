JawaPos.com – Kue lapis pepe cokelat menjadi salah satu jajanan tradisional yang masih digemari banyak orang. Perpaduan rasa manis, gurihnya santan, serta aroma pandan membuat camilan ini memiliki cita rasa khas yang sulit dilupakan. Teksturnya yang kenyal dengan tampilan berlapis-lapis juga menjadi daya tarik tersendiri.

Walaupun terlihat membutuhkan teknik khusus, proses pembuatan kue lapis pepe cokelat sebenarnya tidak terlalu rumit. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan di pasaran dan bisa diolah menggunakan peralatan dapur sederhana.

Kue tradisional ini cocok disajikan sebagai teman bersantai bersama keluarga, hidangan saat berkumpul, maupun camilan untuk menemani waktu minum teh. Bahkan, tampilannya yang menarik juga bisa menjadi inspirasi usaha kuliner rumahan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep kue lapis pepe cokelat dengan perpaduan lapisan putih dan cokelat yang menggugah selera. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah-langkah yang bisa kamu ikuti.

Bahan-Bahan Kue Lapis Pepe Cokelat Bahan utama:

800 ml santan instan

800 ml air

6 lembar daun pandan

600 gram tepung sagu

650 gram gula pasir

1,5 sendok teh bubuk vanili atau 2 sendok teh perisa vanila

2 sendok teh garam Bahan untuk lapisan cokelat:

175 ml Indomilk Kental Manis Swiss Choco

3 sendok makan bubuk cokelat Bahan untuk lapisan putih:

150 ml Indomilk Kental Manis Plain Bahan pelengkap: