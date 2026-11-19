JawaPos.com -- Telur merupakan salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan dan sering diolah menjadi berbagai menu masakan rumahan.

Selain harganya yang relatif terjangkau, telur juga bisa dikreasikan menjadi beragam hidangan lezat. Salah satu olahan telur yang bisa dicoba yaitu telur cabe ijo iris.

Hidangan ini memadukan telur dengan irisan cabai hijau, bawang putih, bawang merah yang menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih dan pedas yang menggugah selera.

Cara membuat telur cabe ijo iris juga cukup praktis dan tidak membutuhkan banyak bahan. Perpaduan bumbu yang ditumis hingga harum membuat hidangan ini semakin nikmat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Kamis (19/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat telur cabe ijo iris yang mudah dibuat di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat telur cabe ijo iris yang wanginya menggugah selera makan.

Bahan-bahan untuk membuat telur cabe ijo iris:

· 3 siung bawang putih

· 8 siung bawang merah

· 9 buah cabai hijau

· 10 buah cabai rawit hijau

· 4 butir telur

· 4 gram terasi yang sudah dibakar

· 1 sdm saus tiram

· ½ sdm kaldu jamur

· ½ sdm gula pasir

· 1-2 sdm air

· Minyak untuk menumis

Pelengkap:

· Nasi putih

Cara untuk membuat telur cabe ijo iris:

· Iris bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan cabai rawit hijau

· Panaskan sedikit minyak, masukkan telur dan masak hingga kering, sisihkan lalu potong

· Setelah itu, panaskan sedikit minyak dan tumis bawang putih, bawang merah, dan terasi sambil dihancurkan. Lalu masak hingga wangi

· Masukkan telur, cabai hijau, cabai rawit hijau, kaldu jamur, saus tiram, dan gula pasir. Masak sesaat lalu tambahkan air, masak sesaat

· Telur cabe ijo iris siap disajikan dengan nasi putih