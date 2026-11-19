JawaPos.com – Jakarta menjadi salah satu kota yang memiliki beragam kuliner menarik untuk dicoba, termasuk aneka dessert dengan cita rasa unik.

Salah satu kombinasi rasa yang mulai menarik perhatian para pecinta kuliner adalah chocolate mint. Perpaduan cokelat yang manis dan mint yang dingin serta menyegarkan membuat dessert ini memiliki cita rasa khas.

Di Jakarta, terdapat sejumlah tempat yang menawarkan dessert chocolate mint dengan berbagai kreasi menarik , mulai dari minuman, roti, kue, hingga es krim.

Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat menikmati dessert chocolate mint yang enak di Jakarta.

1. Ponut

Ponut merupakan salah satu toko yang menawarkan donat kentang lokal yang cukup terkenal di Jakarta.

Dilansir dari akun Instagram @ponut.id, Tempat ini menawarkan aneka pilihan rasa dan topping yang menarik yang dapat dicoba, seperti menu choco mint lava dan classic choco mint.

Tempat donat ini juga menawarkan menu minuman spesial chocolate mint yaitu choco mint latte.

Terdapat juga menu varian donat lainnya di Ponut, seperti meses, gula, matcha, chocomaltine, srikaya, tiramisu, mocca meses, dan menu donat lainnya.

Untuk harga donat choco mint lava dikenakan harga Rp 18 ribu dan untuk donat classic choco mint dikenakan harga Rp 14 ribuan. Sedangkan untuk donat lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 11 ribu.

Tempat donat ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Lippo Mall Kemang, Jl. Pangeran Antasari, RT.13/RW. 5, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

2. Kibo Cheese

Kibo Cheese merupakan toko dessert yang dikenal dengan kreasi cheesecake bergaya Jepang. Kibo Cheese ini menghadirkan berbagai pilihan kue berbahan dasar keju dengan cita rasa khas dan tekstur yang lembut.

Diketahui bahwa Kibo Cheese mengeluarkan menu spesial yaitu London choco mint. Menu ini menghadirkan perpaduan dark chocolate cake dengan lapisan krim mint yang memberikan sensasi dingin dan menyegarkan.

Menariknya, dessert ini juga dilengkapi dengan choco crisp yang memberikun tekstur renyah di antara lapisan kue. Menu London choco mint ini bisa menjadi pilihan menarik bagi pecinta dessert chocolate mint yang ingin mencoba sensasi rasa berbeda.

Dilansir dari akun Instagram @kibocheese, untuk harga London choco mint dikenakan harga berkisar Rp 116 ribuan.

Kibo Cheese juga menawarkan menu dessert lainnya, seperti cheese royal original, cheese royal strawberry cheese, kibo mini lotus biscoff, kibo mini choco crunchy, kibo large original Ichigo, dan menu lainnya.

Untuk harga dessert di Kibo Cheese dikenakan harga mulai dari Rp 34 ribuan dan toko ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Kota Kasablanka, Lt, Ug, Jl. Casablanca, No.88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

3. Gooey

Gooey menawarkan aneka dessert berbahan dasar cokelat, khususnya brownies dengan tekstur fudgy dan lembut. Toko bakery ini cukup menarik perhatian karena menghadirkan berbagai kreasi brownies dengan perpaduan rasa yang unik.

Salah satu menu yang menarik untuk dicoba adalah mint chocolate brownies . Menu ini menghadirkan brownies cokelat dengan isian krim mint yang memberikan sensasi dingin dan menyegarkan. Perpaduan cokelat yang pekat dengan krim mint menghasilkan rasa manis dengan sentuhan segar yang khas.

Dilansir dari akun Instagram @gooey_jkt, terdapat juga menu brownies lainnya di Gooey seperti brownies chocolate original, chocolate matcha, chocolate lemon, dan menu lainnya.

Untuk harga brownies chocolate mint dikenakan harga sebesar Rp 190 ribu dan untuk menu lainnya dikenakan harga sebesar Rp 65 ribu. Tempat ini berlokasi di Jl. Sunter Metro Blok F, No.20, Jakarta Utara.