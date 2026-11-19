JawaPos.com – Ingin menikmati pizza buatan sendiri tetapi tidak memiliki oven? Jangan khawatir, ada alternatif menarik yang bisa dicoba di rumah, yakni pizza berbahan dasar kentang yang dimasak menggunakan teflon. Berbeda dari pizza pada umumnya yang menggunakan adonan tepung sebagai dasar, kreasi ini memanfaatkan kentang parut sebagai pengganti roti. Hasilnya, bagian bawah pizza terasa lebih padat dan gurih dengan tekstur renyah di bagian luar. Selain praktis, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup mudah ditemukan. Kamu hanya membutuhkan kentang, tepung, sosis, saus, serta keju mozzarella untuk menghasilkan camilan lezat yang cocok dinikmati bersama keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep pizza kentang ini bisa dibuat tanpa oven maupun mixer. Proses memasaknya cukup menggunakan teflon dengan api kecil hingga sedang. Berikut bahan dan langkah pembuatannya. Bahan-Bahan Pizza Kentang Untuk 1 loyang dengan diameter sekitar 28 cm. 650 gram kentang, kupas dan rendam dalam air

30 gram tepung terigu protein sedang

50 gram tepung maizena

½ sendok teh garam

¼ sendok teh merica

Minyak goreng secukupnya Bahan Isian Kanzler Cheese Cocktail secukupnya

60 gram saus BBQ atau saus pizza

½ buah bawang bombai, iris tipis

1 buah tomat merah, iris

Minyak goreng untuk menumis Bahan Topping Keju mozzarella secukupnya

Parsley kering secukupnya Cara Membuat Pizza Kentang dengan Teflon Siapkan kentang sebagai dasar pizza. Parut seluruh kentang yang sudah dikupas dan direndam. Setelah itu, peras kentang hingga kandungan airnya berkurang agar hasil akhirnya tidak terlalu lembek. Campurkan bahan adonan. Masukkan kentang parut ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, merica, tepung terigu, dan tepung maizena. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Masak adonan kentang. Panaskan sedikit minyak di atas teflon. Masukkan adonan kentang, kemudian ratakan hingga membentuk lingkaran menyerupai dasar pizza. Masak menggunakan api kecil hingga sedang selama sekitar 7–8 menit sampai bagian bawahnya mulai kering dan berwarna keemasan. Balik dasar pizza. Tambahkan sedikit minyak agar teksturnya semakin garing. Setelah itu, balik adonan secara perlahan supaya kedua sisinya matang merata. Tumis bahan isian. Siapkan wajan terpisah dan panaskan sedikit minyak. Masukkan irisan bawang bombai, kemudian tumis sampai harum. Tambahkan Kanzler Cheese Cocktail dan aduk sebentar hingga tercampur rata. Tambahkan saus dan topping. Oleskan saus BBQ atau saus pizza di atas permukaan kentang. Selanjutnya, susun irisan tomat, bawang bombai yang sudah ditumis, sosis, dan keju mozzarella. Masak hingga keju meleleh. Tutup teflon dan masak kembali dengan api kecil hingga keju mozzarella meleleh dan seluruh topping terasa matang. Berikan sentuhan akhir. Setelah matang, taburkan parsley kering di atas pizza untuk menambah aroma dan mempercantik tampilannya. Pizza kentang siap dinikmati. Angkat pizza secara perlahan, pindahkan ke piring saji, lalu potong sesuai selera. Pizza kentang teflon yang gurih dan lezat siap disantap selagi hangat. Perpaduan dasar kentang yang renyah, isian sosis, saus bercita rasa gurih, serta mozzarella yang meleleh membuat camilan ini cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga. Selain praktis, resep ini juga bisa menjadi inspirasi untuk mengolah kentang menjadi hidangan berbeda yang menggugah selera tanpa harus menggunakan oven.