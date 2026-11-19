Tidak Perlu Adonan Roti, Ini Resep Pizza Kentang yang Gurih dan Mengenyangkan
Resep Pizza Kentang yang Mudah Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Ingin menikmati pizza buatan sendiri tetapi tidak memiliki oven? Jangan khawatir, ada alternatif menarik yang bisa dicoba di rumah, yakni pizza berbahan dasar kentang yang dimasak menggunakan teflon. Berbeda dari pizza pada umumnya yang menggunakan adonan tepung sebagai dasar, kreasi ini memanfaatkan kentang parut sebagai pengganti roti. Hasilnya, bagian bawah pizza terasa lebih padat dan gurih dengan tekstur renyah di bagian luar. Selain praktis, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup mudah ditemukan. Kamu hanya membutuhkan kentang, tepung, sosis, saus, serta keju mozzarella untuk menghasilkan camilan lezat yang cocok dinikmati bersama keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep pizza kentang ini bisa dibuat tanpa oven maupun mixer. Proses memasaknya cukup menggunakan teflon dengan api kecil hingga sedang. Berikut bahan dan langkah pembuatannya. Untuk 1 loyang dengan diameter sekitar 28 cm. Parut seluruh kentang yang sudah dikupas dan direndam. Setelah itu, peras kentang hingga kandungan airnya berkurang agar hasil akhirnya tidak terlalu lembek. Masukkan kentang parut ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, merica, tepung terigu, dan tepung maizena. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Panaskan sedikit minyak di atas teflon. Masukkan adonan kentang, kemudian ratakan hingga membentuk lingkaran menyerupai dasar pizza. Masak menggunakan api kecil hingga sedang selama sekitar 7–8 menit sampai bagian bawahnya mulai kering dan berwarna keemasan. Tambahkan sedikit minyak agar teksturnya semakin garing. Setelah itu, balik adonan secara perlahan supaya kedua sisinya matang merata. Siapkan wajan terpisah dan panaskan sedikit minyak. Masukkan irisan bawang bombai, kemudian tumis sampai harum. Tambahkan Kanzler Cheese Cocktail dan aduk sebentar hingga tercampur rata. Oleskan saus BBQ atau saus pizza di atas permukaan kentang. Selanjutnya, susun irisan tomat, bawang bombai yang sudah ditumis, sosis, dan keju mozzarella. Tutup teflon dan masak kembali dengan api kecil hingga keju mozzarella meleleh dan seluruh topping terasa matang. Setelah matang, taburkan parsley kering di atas pizza untuk menambah aroma dan mempercantik tampilannya. Angkat pizza secara perlahan, pindahkan ke piring saji, lalu potong sesuai selera. Pizza kentang teflon yang gurih dan lezat siap disantap selagi hangat. Perpaduan dasar kentang yang renyah, isian sosis, saus bercita rasa gurih, serta mozzarella yang meleleh membuat camilan ini cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga. Selain praktis, resep ini juga bisa menjadi inspirasi untuk mengolah kentang menjadi hidangan berbeda yang menggugah selera tanpa harus menggunakan oven.
Bahan-Bahan Pizza Kentang
Bahan Isian
Bahan Topping
Cara Membuat Pizza Kentang dengan Teflon
JawaPos.com – Ingin menikmati pizza buatan sendiri tetapi tidak memiliki oven? Jangan khawatir, ada alternatif menarik yang bisa dicoba di rumah, yakni pizza berbahan dasar kentang yang dimasak menggunakan teflon.
Berbeda dari pizza pada umumnya yang menggunakan adonan tepung sebagai dasar, kreasi ini memanfaatkan kentang parut sebagai pengganti roti. Hasilnya, bagian bawah pizza terasa lebih padat dan gurih dengan tekstur renyah di bagian luar.
Selain praktis, bahan-bahan yang diperlukan juga cukup mudah ditemukan. Kamu hanya membutuhkan kentang, tepung, sosis, saus, serta keju mozzarella untuk menghasilkan camilan lezat yang cocok dinikmati bersama keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep pizza kentang ini bisa dibuat tanpa oven maupun mixer. Proses memasaknya cukup menggunakan teflon dengan api kecil hingga sedang. Berikut bahan dan langkah pembuatannya.
Untuk 1 loyang dengan diameter sekitar 28 cm.
Parut seluruh kentang yang sudah dikupas dan direndam. Setelah itu, peras kentang hingga kandungan airnya berkurang agar hasil akhirnya tidak terlalu lembek.
Masukkan kentang parut ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, merica, tepung terigu, dan tepung maizena. Aduk semua bahan sampai tercampur rata.
Panaskan sedikit minyak di atas teflon. Masukkan adonan kentang, kemudian ratakan hingga membentuk lingkaran menyerupai dasar pizza.
Masak menggunakan api kecil hingga sedang selama sekitar 7–8 menit sampai bagian bawahnya mulai kering dan berwarna keemasan.
Tambahkan sedikit minyak agar teksturnya semakin garing. Setelah itu, balik adonan secara perlahan supaya kedua sisinya matang merata.
Siapkan wajan terpisah dan panaskan sedikit minyak. Masukkan irisan bawang bombai, kemudian tumis sampai harum.
Tambahkan Kanzler Cheese Cocktail dan aduk sebentar hingga tercampur rata.
Oleskan saus BBQ atau saus pizza di atas permukaan kentang. Selanjutnya, susun irisan tomat, bawang bombai yang sudah ditumis, sosis, dan keju mozzarella.
Tutup teflon dan masak kembali dengan api kecil hingga keju mozzarella meleleh dan seluruh topping terasa matang.
Setelah matang, taburkan parsley kering di atas pizza untuk menambah aroma dan mempercantik tampilannya.
Angkat pizza secara perlahan, pindahkan ke piring saji, lalu potong sesuai selera.
Pizza kentang teflon yang gurih dan lezat siap disantap selagi hangat. Perpaduan dasar kentang yang renyah, isian sosis, saus bercita rasa gurih, serta mozzarella yang meleleh membuat camilan ini cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga.
Selain praktis, resep ini juga bisa menjadi inspirasi untuk mengolah kentang menjadi hidangan berbeda yang menggugah selera tanpa harus menggunakan oven.
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