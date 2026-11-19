JawaPos.com – Nasi kebuli menjadi salah satu hidangan yang terkenal dengan perpaduan rempah aromatik dan rasa gurih yang khas. Sajian nasi berbumbu ini biasanya dilengkapi dengan potongan daging ayam atau kambing sehingga cocok dinikmati sebagai menu spesial bersama keluarga. Meski identik dengan proses memasak yang membutuhkan banyak tahapan, membuat nasi kebuli ternyata tidak selalu harus menggunakan peralatan dapur yang rumit. Dengan bantuan rice cooker, kamu tetap bisa menghasilkan nasi kebuli ayam yang harum, lezat, dan menggugah selera. Kunci kelezatannya terletak pada racikan bumbu rempah, penggunaan susu, serta perpaduan ayam yang dimasak bersama beras hingga bumbunya meresap. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep nasi kebuli ayam berikut bisa menjadi inspirasi menu rumahan yang praktis dan mudah dicoba. Penasaran dengan bahan dan langkah pembuatannya? Simak resep lengkap nasi kebuli ayam menggunakan rice cooker berikut ini. Bahan-bahan Nasi Kebuli Ayam 600 gram beras long grain

50 ml susu Greenfields

450 ml air

2 sendok makan pasta tomat

1 sendok makan kaldu bubuk

500 gram paha ayam fillet

5 buah cengkeh

12 buah kapulaga

½ buah pala

1 batang kayu manis

3 lembar bay leaf atau daun salam

Kismis secukupnya

Bawang goreng secukupnya Bahan Bumbu Kebuli 100 ml susu Greenfields

2 sendok makan ghee, minyak samin, atau margarin

2–3 sendok teh garam

1 sendok makan gula Bahan Bumbu Halus 6 siung bawang putih

10 siung bawang merah

1 buah bawang bombai kecil

4 cm jahe

5 buah cabai keriting hijau

3 buah cabai keriting merah

1–2 sendok teh ketumbar

1–2 sendok teh jinten

1–2 sendok teh lada putih

1 batang serai

50 ml minyak goreng Bahan Sambal Cuka 6 buah cabai keriting merah

8–15 buah cabai rawit

2 siung bawang putih

1 sendok makan cuka

1 sendok makan gula

½ sendok teh garam

4 sendok makan air mineral Bahan Pelengkap Timun secukupnya

Emping secukupnya Cara Membuat Nasi Kebuli Ayam Rice Cooker Siapkan bumbu halus. Masukkan bawang putih, bawang merah, bawang bombai, jahe, cabai keriting hijau, cabai keriting merah, ketumbar, jinten, lada putih, serai, dan minyak goreng ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga teksturnya lembut. Tumis bumbu hingga matang. Panaskan wajan, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai aromanya harum, teksturnya lebih kering, dan minyak mulai terlihat terpisah. Tambahkan lemak dan susu. Masukkan ghee atau minyak samin ke dalam tumisan bumbu. Aduk sampai tercampur rata, kemudian tuangkan susu dan aduk kembali. Atur rasa bumbu kebuli. Tambahkan garam serta gula ke dalam tumisan. Aduk hingga seluruh bahan menyatu dan menghasilkan bumbu yang gurih dengan aroma rempah yang kuat. Lumuri ayam dengan bumbu. Ambil setengah bagian bumbu kebuli, kemudian campurkan dengan paha ayam fillet. Pastikan seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu secara merata. Sisihkan sisa bumbu untuk dicampurkan ke nasi setelah matang. Masukkan bahan ke rice cooker. Siapkan beras yang sudah dicuci, lalu masukkan ke dalam wadah rice cooker. Tambahkan air, susu, cengkeh, kapulaga, pala, kayu manis, daun salam, ayam berbumbu, pasta tomat, dan kaldu bubuk. Susun bahan tanpa mengaduknya. Masak hingga matang. Tutup rice cooker dan nyalakan seperti memasak nasi pada umumnya. Tunggu sampai nasi dan ayam matang sempurna. Buat sambal cuka. Sambil menunggu nasi matang, haluskan cabai keriting merah, cabai rawit, bawang putih, garam, dan gula menggunakan ulekan. Setelah cukup halus, tambahkan cuka serta air mineral. Aduk hingga seluruh bahan tercampur. Campurkan sisa bumbu. Setelah rice cooker selesai memasak, keluarkan ayam dari nasi. Masukkan sisa bumbu kebuli ke dalam nasi, kemudian tambahkan kismis dan bawang goreng. Aduk perlahan sampai semua bahan tercampur merata. Siapkan ayam dan sajikan. Ayam bisa digoreng terlebih dahulu agar bagian luarnya lebih kecokelatan atau langsung disajikan sesuai selera. Hidangkan nasi kebuli bersama ayam, sambal cuka, irisan timun, dan emping. Nasi kebuli ayam rice cooker siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan nasi berbumbu yang gurih, aroma rempah yang kuat, serta sambal cuka dengan sensasi asam dan pedas membuat hidangan ini cocok menjadi menu istimewa untuk keluarga. Dengan cara memasak yang lebih praktis, kamu tidak perlu repot mengolah nasi kebuli menggunakan banyak peralatan. Cukup manfaatkan rice cooker dan siapkan bahan-bahannya, sajian bercita rasa Timur Tengah pun bisa hadir di meja makan rumah.