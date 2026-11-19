Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas ala Rumahan, Cocok Jadi Teman Nasi Hangat
Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan
JawaPos.com – Mencari inspirasi lauk rumahan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak bahan? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi salah satu hidangan yang patut dicoba. Olahan ini menawarkan perpaduan tekstur jamur tiram yang lembut dengan aroma khas daun kemangi yang menggugah selera. Ditambah racikan cabai dan bumbu pilihan, rasanya menjadi gurih, pedas, serta cocok dinikmati bersama nasi putih hangat. Menariknya, proses pembuatan tumis jamur kemangi pedas ini cukup sederhana sehingga bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Resep yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan ini dapat menjadi inspirasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Penasaran dengan bahan dan langkah pembuatannya? Berikut resep tumis jamur kemangi pedas yang bisa kamu ikuti. Tumis jamur kemangi pedas ini bisa menjadi alternatif lauk sederhana untuk melengkapi hidangan keluarga. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma kemangi yang khas membuat menu ini cocok disajikan kapan saja.
Bahan-bahan:
Bahan pelapis jamur:
Bumbu halus:
Bahan tumisan:
Bahan pelengkap:
Cara Membuat Tumis Jamur Kemangi Pedas:
JawaPos.com – Mencari inspirasi lauk rumahan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak bahan? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi salah satu hidangan yang patut dicoba.
Olahan ini menawarkan perpaduan tekstur jamur tiram yang lembut dengan aroma khas daun kemangi yang menggugah selera. Ditambah racikan cabai dan bumbu pilihan, rasanya menjadi gurih, pedas, serta cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.
Menariknya, proses pembuatan tumis jamur kemangi pedas ini cukup sederhana sehingga bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Resep yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan ini dapat menjadi inspirasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Penasaran dengan bahan dan langkah pembuatannya? Berikut resep tumis jamur kemangi pedas yang bisa kamu ikuti.
Tumis jamur kemangi pedas ini bisa menjadi alternatif lauk sederhana untuk melengkapi hidangan keluarga. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma kemangi yang khas membuat menu ini cocok disajikan kapan saja.
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