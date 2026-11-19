JawaPos.com – Mencari inspirasi lauk rumahan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak bahan? Tumis jamur kemangi pedas bisa menjadi salah satu hidangan yang patut dicoba. Olahan ini menawarkan perpaduan tekstur jamur tiram yang lembut dengan aroma khas daun kemangi yang menggugah selera. Ditambah racikan cabai dan bumbu pilihan, rasanya menjadi gurih, pedas, serta cocok dinikmati bersama nasi putih hangat. Menariknya, proses pembuatan tumis jamur kemangi pedas ini cukup sederhana sehingga bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Resep yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan ini dapat menjadi inspirasi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Penasaran dengan bahan dan langkah pembuatannya? Berikut resep tumis jamur kemangi pedas yang bisa kamu ikuti. Bahan-bahan: 400 gram jamur tiram

1 sendok teh garam Bahan pelapis jamur: ½ sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh ketumbar bubuk

½ sendok teh kunyit bubuk

3 sendok makan tepung terigu protein sedang Bumbu halus: 5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai merah yang sudah direbus

1 sendok makan air

2 sendok makan minyak Bahan tumisan: 1 batang daun bawang

3 lembar daun jeruk

5 buah cabai rawit merah

12 gram daun kemangi

75 ml air

½ sendok teh kaldu ayam bubuk

2 sendok teh gula pasir

⅛ sendok teh merica Bahan pelengkap: Nasi putih hangat secukupnya Cara Membuat Tumis Jamur Kemangi Pedas: Pertama, bersihkan jamur tiram kemudian suwir menjadi beberapa bagian sesuai selera. Berikan garam, aduk sampai tercampur rata, lalu diamkan sebentar. Setelah itu, peras jamur untuk mengurangi kandungan airnya. Masukkan jamur ke dalam wadah, kemudian tambahkan kaldu jamur, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan tepung terigu. Aduk seluruh bahan sampai bumbu dan tepung melapisi jamur secara merata. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng jamur yang sudah dibumbui hingga permukaannya berubah warna menjadi kuning keemasan. Angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Selanjutnya, siapkan bumbu halus dengan memasukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah rebus, minyak, dan air ke dalam blender. Proses sampai semua bahan menjadi halus. Iris tipis daun bawang dan cabai rawit merah. Sisihkan terlebih dahulu untuk digunakan pada tahap berikutnya. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Masukkan daun jeruk serta irisan cabai rawit merah, lalu aduk hingga aromanya semakin keluar. Tuangkan air ke dalam tumisan. Tambahkan kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan merica. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata. Masukkan daun bawang dan jamur yang sudah digoreng sebelumnya. Tumis sebentar agar bumbu meresap dan melapisi seluruh bagian jamur. Terakhir, tambahkan daun kemangi. Aduk perlahan sampai tercampur rata dan aromanya mulai tercium. Setelah matang, segera matikan kompor. Pindahkan tumis jamur kemangi pedas ke dalam piring saji. Hidangan siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Tumis jamur kemangi pedas ini bisa menjadi alternatif lauk sederhana untuk melengkapi hidangan keluarga. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma kemangi yang khas membuat menu ini cocok disajikan kapan saja.