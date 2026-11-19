JawaPos.com – Tak hanya dikenal dengan wisatanya yang menarik, kota Malang juga memiliki beragam pilihan kuliner yang menggugah selera.

Ada banyak tempat kuliner menarik di kota Malang, mulai dari makanan khas nusantara hingga aneka hidangan kekinian.

Bagi wisatawan maupun masyarakat setempat yang ingin berburu kuliner, ada sejumlah tempat makan yang bisa dijadikan pilihan untuk menikmati hidangan lezat bersama dengan keluarga maupun teman.

Berikut rekomendasi tiga tempat makan di Malang yang bisa masuk daftar wisata kuliner.

1. Depot Pilihan Rakyat

Depot Pilihan Rakyat merupakan tempat makan yang menghadirkan berbagai menu masakan rumahan Indonesia yang comfort food.

Selain itu, tempat makan di Depot Pilihan Rakyat ini memiliki suasana yang nyaman, sehingga cocok untuk makan bersama dengan teman, keluarga, dan rekan kerja.

Dilansir dari akun Instagram @depotpilihanrakyat, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi lidah sapi, nasi bebek goreng, nasi gandoel pati, nasi rakyat sei sapi, nasi cumi hitam, nasi goreng jawa, mie goreng jawa, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Depot Pilihan Rakyat, seperti es dawet, es milo cincau, es soda gembira, es kunir asem, es coklat jadul, es jeruk nipis, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan dikenakan mulai dari Rp 16 ribuan dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu.

Tempat makan ini berlokasi di Jl. Ciliwung, No. 55, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

2. Ayam Goreng Malabar

Ayam Goreng Malabar merupakan salah satu tempat makan yang menawarkan menu ayam goreng yang cukup populer di kota Malang. Tempat makan ini menawarkan sajian ayam goreng dengan cita rasa khas dan bumbu rempah yang meresap.

Dilansir dari akun Instagram @ayamgorengmalabar, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti ayam goreng paha atau dada, usus ayam, ampela, cumi goreng, terong goreng, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti es milo cincau, es lychee tea, es sirup jeruk nipis, jahe panas, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Ayam Goreng Malabar dikenakan harga berkisar Rp 19 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribu.

Tempat makan ayam goreng ini berlokasi di Jl. Brigjend Slamet Riadi No.89b, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

3. Toriko Nikudon

Toriko Nikudon ini merupakan tempat makan Jepang autentik di Malang dan tempat makan ini menawarkan suasana tempat ala Jepang, tak heran banyak yang mengunjungi tempat makan ini.

Dilansir dari akun Instagram @tokiro.nikudon, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti ultimate nikudon, nikudon original, nikudon cheese, yakitori, spicy dry ramen, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti sakura punch, ocha honey lemon, matcha berries, dan menu minuman lainnya.

Para pengunjung yang mencicipi makanan di Toriko Nikudon dikenakan harga mulai dari Rp 25 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 12 ribu.

Tempat makan Jepang ini memiliki dua cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Telomoyo No.7, Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.