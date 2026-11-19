JawaPos.com – Surabaya tidak hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga menjadi salah satu destinasi menarik bagi para pencinta wisata kuliner. Beragam hidangan khas maupun masakan Nusantara bisa ditemukan dengan mudah di berbagai sudut kota ini. Salah satu makanan yang cukup banyak diburu adalah sop buntut. Sajian berbahan dasar buntut sapi ini memiliki daya tarik tersendiri berkat perpaduan daging yang lembut, kuah gurih, serta racikan rempah yang memberikan aroma menggugah selera. Setiap tempat makan biasanya mempunyai ciri khas masing-masing dalam mengolah hidangan tersebut. Ada yang mengandalkan kuah bening dengan rasa segar, ada pula yang menawarkan buntut bakar hingga buntut goreng dengan karakter rasa lebih kuat. Bagi kamu yang sedang berada di Surabaya dan ingin menikmati sajian ini, ada beberapa tempat makan yang bisa masuk dalam daftar kunjungan. Dilansir dari kanal YouTube Informania, berikut sejumlah lokasi kuliner sop buntut yang dikenal memiliki cita rasa khas di Kota Pahlawan. 1. Sop Buntut Gelora Pancasila Bagi pencinta hidangan buntut sapi, Sop Buntut Gelora Pancasila menjadi salah satu tempat yang patut diperhitungkan ketika berburu kuliner di Surabaya. Tempat makan ini dikenal dengan racikan kuah yang kaya akan aroma rempah. Penggunaan bahan seperti pala, cengkeh, dan merica menghasilkan cita rasa gurih yang menjadi daya tarik tersendiri. Kuahnya memiliki tampilan agak keruh dengan rasa rempah yang cukup kuat. Daging buntut sapi yang disajikan juga menjadi salah satu bagian favorit karena teksturnya lembut dan mudah dinikmati. Ada dua pilihan menu yang bisa dicoba, yakni buntut bakar dan buntut rebus. Buntut bakar menawarkan aroma panggangan yang khas, sedangkan buntut rebus cocok bagi penggemar olahan daging dengan rasa gurih alami. Keduanya memberikan pengalaman menikmati sop buntut dengan karakter rasa yang berbeda. 2. Depot Pabean Cantikan Jika ingin mencoba olahan buntut sapi dengan teknik memasak yang berbeda, Depot Pabean Cantikan bisa menjadi pilihan menarik. Keistimewaan hidangan di tempat ini terletak pada proses pengolahan dagingnya. Buntut sapi terlebih dahulu digoreng sebelum dimasak kembali bersama kuah, sehingga menghasilkan perpaduan tekstur yang khas. Bagian luar daging menghadirkan sensasi gurih, sementara bagian dalamnya tetap terasa empuk. Ketika disantap bersama kuah berbumbu rempah, perpaduan rasanya semakin menggugah selera. Tidak hanya menawarkan sop buntut, depot ini juga mempunyai beberapa menu lain yang patut dicicipi, seperti rawon dan sate sumsum. Keberadaan berbagai pilihan menu tersebut membuat Depot Pabean Cantikan menarik untuk dikunjungi bersama keluarga maupun teman saat berburu kuliner di Surabaya. 3. Sop Buntut Jembatan Merah Tidak semua tempat makan legendaris harus memiliki bangunan mewah atau interior yang modern. Hal tersebut bisa ditemukan di Sop Buntut Jembatan Merah yang dikenal dengan konsep warung sederhana. Meski tampilannya tidak terlalu mencolok, tempat ini menawarkan hidangan dengan cita rasa yang menjadi daya tarik pelanggan. Kuah sop buntutnya memiliki racikan rempah yang cukup terasa, berpadu dengan potongan daging sapi yang dimasak hingga empuk. Porsinya juga cukup mengenyangkan untuk dinikmati sebagai menu makan siang maupun makan malam. Salah satu hal menarik dari warung ini adalah perjalanan usahanya yang telah diteruskan hingga tiga generasi. Resep yang dipertahankan dari waktu ke waktu menjadi bagian dari identitas kuliner tersebut. Selain sop buntut, tersedia pula menu bihun dengan penyajian menyerupai soto. Pilihan ini bisa menjadi alternatif bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan berbeda. 4. Sop Buntut Choirul Bagi wisatawan yang sering melakukan perjalanan melalui Bandara Juanda, Sop Buntut Choirul bisa menjadi salah satu pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari kawasan bandara membuat tempat makan ini dikenal oleh sejumlah pelancong maupun orang yang beraktivitas di sekitar area penerbangan. Menu yang ditawarkan memiliki dua pilihan utama, yaitu sop buntut klasik dan buntut goreng. Sop buntut klasik cocok bagi penggemar sajian berkuah dengan rasa gurih dan menyegarkan. Sementara itu, buntut goreng memberikan sensasi berbeda melalui tekstur daging yang diolah dengan cara digoreng. Kuahnya dikenal memiliki tampilan bening dengan perpaduan rasa rempah yang memberikan kesan hangat ketika disantap. Tempat ini bisa menjadi alternatif untuk mengisi perut sebelum melanjutkan perjalanan ataupun setelah tiba di Surabaya. 5. Sop Buntut Genteng Durasim Nama Sop Buntut Genteng Durasim juga masuk dalam daftar tempat makan yang dikenal oleh para pencinta kuliner di Surabaya. Salah satu daya tarik utamanya adalah kuah sop yang mempunyai karakter rasa pekat dan aroma rempah cukup dominan. Perpaduan pala, lada, serta cengkeh menghasilkan cita rasa gurih yang khas. Racikan tersebut membuat hidangan terasa semakin nikmat ketika disantap bersama daging buntut sapi yang empuk. Menariknya, tempat makan ini tidak hanya menawarkan olahan buntut sapi. Pengunjung juga bisa mencicipi rujak trutuk, salah satu sajian yang dikenal dalam khazanah kuliner khas Surabaya. Perpaduan pilihan menu berkuah dan hidangan bercita rasa segar serta pedas membuat tempat ini menarik bagi pencinta kuliner tradisional. Bagi kamu yang ingin menjelajahi cita rasa khas Kota Pahlawan, Sop Buntut Genteng Durasim bisa menjadi salah satu destinasi yang layak masuk daftar wisata kuliner.