JawaPos.com - Kentang menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai jenis camilan. Selain dibuat menjadi kentang goreng biasa, bahan ini juga bisa dipotong-potong dan diberi lapisan tepung berbumbu untuk menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah crispy potato.

Resep crispy potato ini dibagikan oleh akun Instagram @rikasafitrilbs. Bahan utamanya cukup sederhana, yakni empat buah kentang ukuran sedang yang dipadukan dengan dua jenis adonan tepung. Ada tepung basah yang berfungsi membantu bumbu dan lapisan tepung kering menempel pada permukaan kentang.

Perpaduan tepung terigu dan tepung maizena menjadi salah satu kunci dalam membuat lapisan camilan ini. Tepung terigu memberikan struktur pada balutan, sedangkan maizena membantu menghasilkan tekstur yang lebih renyah setelah digoreng. Bumbu seperti bawang putih bubuk, paprika, lada, dan penyedap rasa juga memberikan cita rasa gurih dengan sedikit aroma rempah.

Sebelum dibalut tepung, potongan kentang direndam terlebih dahulu selama lima menit dalam air yang sudah diberi garam dan bawang putih bubuk. Tahap ini membantu memberikan rasa pada kentang sebelum masuk ke proses pelapisan. Setelah itu, kentang siap dibalut dengan adonan basah dan tepung kering secara bergantian.

Camilan ini cocok disajikan sebagai teman bersantai di rumah atau pelengkap saat berkumpul bersama keluarga. Agar semakin nikmat, crispy potato bisa disantap selagi hangat bersama saus sambal, saus tomat, maupun mayones sesuai selera.

Bahan

Bahan utama:

4 buah kentang ukuran sedang

Air secukupnya

Garam secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Tepung basah:

4 sdm tepung terigu

1 sdm tepung maizena

Air secukupnya

1/2 sdt garam

1/4 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt paprika bubuk

1/2 sdt lada bubuk

1/4 sdt penyedap rasa



Tepung kering:

4 sdm tepung terigu

1 sdm tepung maizena

Garam secukupnya

Bawang putih bubuk secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Penyedap rasa secukupnya



Cara Pembuatan

1. Kupas kentang, cuci hingga bersih, lalu potong menjadi bentuk memanjang atau sesuai selera.

2. Masukkan potongan kentang ke dalam wadah berisi air. Tambahkan garam dan bawang putih bubuk, kemudian aduk hingga tercampur rata.

3. Rendam kentang selama kurang lebih lima menit. Setelah itu, tiriskan hingga airnya berkurang.

4. Siapkan adonan tepung basah dengan mencampurkan tepung terigu, tepung maizena, garam, bawang putih bubuk, paprika bubuk, lada, dan penyedap rasa.

5. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga terbentuk adonan yang cukup kental untuk melapisi kentang.

6. Dalam wadah terpisah, campurkan seluruh bahan tepung kering hingga merata.

7. Celupkan potongan kentang ke dalam adonan basah, kemudian gulingkan ke tepung kering sampai seluruh permukaannya tertutup.

8. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng kentang secara bertahap hingga matang dan berwarna keemasan. Angkat, lalu tiriskan.

9. Sajikan crispy potato selagi hangat bersama saus atau cocolan favorit.

Membuat crispy potato sendiri di rumah bisa menjadi alternatif ketika ingin menikmati camilan gurih tanpa harus membeli jajanan di luar. Bumbu dan tingkat kerenyahannya pun dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Pastikan minyak sudah cukup panas sebelum kentang digoreng agar lapisan tepung matang merata dan tidak terlalu banyak menyerap minyak.