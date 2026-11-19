JawaPos.com -- Bakso aci tulang rangu merupakan salah satu jajanan yang banyak digemari oleh pecinta kuliner, terutama bagi mereka yang menyukai makanan dengan tekstur kenyal dan cita rasa gurih.

Perpaduan bakso aci yang kenyal dengan tulang rangu yang renyah membuat hidangan ini semakin nikmat dan cocok dijadikan camilan di rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Kamis (19/11), berikut ini merupakan resep untuk membuat bakso aci tulang rangu yang enak dan mudah dibuat di rumah.

Yuk simak apa saja bahan- bahan dan cara untuk membuat bakso aci tulang rangu homemade yang bikin ketagihan.

Bahan-bahan untuk membuat bakso aci tulang rangu:

· 200 gram daging sapi giling

· 3 siung bawang putih

· 2 ½ sdt garam

· 1/3 sdt merica

· 1 sdm kaldu sapi bubuk

· 1 ½ sdm gula pasir

· ½ sdt penyedap

· 200 ml air

· 200 gram tapioka

· 50 gram tepung terigu protein sedang

· 120 gram tulang muda ayam

Bahan bumbu halus kuah:

· 2 batang daun bawang bagian putih

· 4 siung bawang putih

· 6 siung bawang merah

· 2 sdm minyak

· 50 ml air

Bahan kuah:

· 2 liter air

· bumbu halus

· 1 sdm garam

· 2 sdt kaldu ayam bubuk

· 1 sdm gula pasir

· ¼ sdt merica

· 1 sdt kaldu jamur (opsional)

· 1 batang daun bawang

· 2 batang seledri

Bahan chili oil:

· 8 buah cabai merah keriting

· 5 buah cabai rawit merah

· 5 siung bawang putih yang sudah digeprek

· 100 ml minyak

· 1 sdt kaldu jamur

Bahan lainnya:

· 10-12 lembar kulit pangsit

Bahan pelengkap:

· Bawang merah goreng

· Seledri

· Jeruk limau

Cara untuk membuat bakso aci tulang rangu:

· Rebus tulang muda ayam selama 8-10 menit, lalu angkat dan cincang kemudian sisihkan

· Untuk membuat adonan bakso, masukkan daging sapi giling ke mangkuk lalu tambahkan bawang putih yang sudah diparut, garam, merica, kaldu sapi bubuk, gula pasir, penyedap, dan air. Aduk hingga mengental dan tekstur lengket

· Tuangkan tapioka dan tepung terigu, aduk hingga merata dan pisahkan sedikit adonan untuk isian pangsit goreng

· Untuk sisa adonan bakso, lalu tambahkan tulang muda ayam yang sudah dicincang, aduk

· Didihkan air dan bentuk bakso aci menggunakan sendok, masukkan ke dalam air mendidih keadaan api mati. Setelah adonan habis, nyalakan kembali api kecil tunggu bakso aci mengapung dan matang

· Isi pangsit dengan adonan, lipat, lalu goreng di minyak panas dengan api sedang kecil hingga matang kecokelatan

· Untuk membuat chili oil, siapkan blender lalu masukkan bawang putih geprek, cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan minyak, haluskan dan tumis dengan api sedang kecil lalu tambahkan kaldu jamur

· Untuk bumbu halus kuah, potong bawang merah, bawang putih lalu panaskan wajan dengan sedikit minyak, dan tambahkan batang daun bawang bagian putih tumis hingga agak kecokelatan. Haluskan bahan bumbu dengan sedikit air

· Untuk kuah, tuangkan air ke panci lalu masukkan bumbu halus, garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, merica, kaldu jamur, daun bawang dan seledri. Aduk hingga merata

· Masukkan bakso aci tulang rangu kedalam kuah lalu tuang ke mangkuk. Setelah itu, beri pangsit goreng, bawang goreng, chili oil, seledri dan jeruk limau

· Bakso aci tulang rangu siap disajikan