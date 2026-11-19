JawaPos.com -- Panada merupakan salah satu camilan yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara dan makanan ini memiliki cita rasa gurih dan tekstur kulit yang lembut.

Camilan ini menggunakan adonan roti sebagai kulitnya, sehingga menghasilkan tekstur yang empuk dan sedikit mengembang setelah digoreng.

Salah satu isian panada yang cukup populer adalah ikan tongkol yang dimasak dengan bumbu rica-rica. Perpaduan daging ikan yang gurih dengan bumbu pedas membuat camilan panada terasa nikmat.

Panada tongkol rica ini cocok disajikan sebagai camilan sore hari maupun hidangan pendamping saat berkumpul bersama dengan keluarga.

Cara membuat panada tongkol rica ini sangat mudah dan bahan yang digunakan juga mudah ditemukan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Rabu (18/11), berikut ini resep panada tongkol rica yang enak dan bikin nagih.

Bahan-bahan untuk membuat panada isi tongkol rica:

· 100 ml air hangat

· 6 gram ragi

· 15 gram gula pasir

· 300 gram tepung terigu protein sedang

· ½ sdt garam

· 1 butir telur

· 30 gram santan

· 25 gram margarin yang sudah dilelehkan

Bahan isian:

· 200 gram ikan tongkol kukus yang sudah disuwir

· 1 sdt garam

· 1 ½ sdm gula pasir

· 1 sdt penyedap

· 80 ml minyak untuk menumis

Bahan bumbu halus tongkol rica:

· 10 siung bawang merah

· 4 siung bawang putih

· 4 cm jahe yang sudah dipotong

· 3 cm kunyit yang sudah dipotong

· 12 buah cabai rawit merah

· 2 buah cabai merah besar

· 60 ml air

Bahan aromatik:

· 1 batang serai

· 2 lembar daun salam

· 1 lembar daun pandan

· 3 lembar daun jeruk

Cara untuk membuat panada isi tongkol rica:

· Untuk adonan, buat larutan ragi dengan mencampurkan ragi dan gula pasir ke dalam air hangat, aduk kemudian diamkan sesaat

· Siapkan mangkuk, tuangkan tepung terigu dan garam lalu aduk hingga merata. Buat rongga di tengah mangkuk, kemudian tuangkan larutan ragi, telur, santan, dan margarin yang sudah dilelehkan. Aduk hingga merata

· ⁠Uleni adonan hingga permukaannya halus dan tidak lengket, bulatkan dan tutup dengan plastic wrap, istirahatkan selama 30 menit atau hingga mengembang

· ⁠Untuk isian, siapkan blender lalu masukkan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai rawit merah, cabai merah besar, dan air. Haluskan

· ⁠Panaskan minyak untuk tumis dan masukkan bumbu halus. Geprek serai dan masukkan ke tumisan bumbu halus bersama daun salam, daun pandan, dan daun jeruk. Tumis dengan api sedang ke kecil hingga wangi dan pecah minyak

· ⁠Setelah itu, masukkan tongkol suwir, garam, gula pasir, dan penyedap lalu aduk hingga merata. Masak dengan api kecil hingga kering kemudian matikan api dan biarkan dingin

· ⁠Buang gas pada adonan panada yang sudah mengembang, bagi adonan menjadi 12 bagian masing-masing berat 40-42 gram. Lalu bulatkan adonan dan istirahatkan kembali selama 5-10 menit

· Pipihkan adonan kemudian beri isian tongkol rica sekitar 20 gram. Lipat dan tutup adonan kemudian ulir bagian pinggir adonan hingga benar-benar rapat. Lalu diamkan panada yang sudah dibentuk selama 10-15 menit sebelum digoreng

· Goreng panada di minyak panas dengan api sedang-kecil selama 1 ½ menit di masing-masing sisi atau hingga matang berwarna kecokelatan

· Panada siap disajikan