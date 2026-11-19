JawaPos.com - Biskuit Oreo tidak hanya nikmat disantap langsung atau dicelupkan ke dalam susu. Biskuit cokelat dengan isian krim ini juga bisa diolah menjadi berbagai dessert, salah satunya puding Oreo cokelat. Perpaduan puding yang lembut dengan potongan Oreo menghasilkan camilan manis dengan tekstur yang lebih menarik.

Resep puding Oreo cokelat ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan, mulai dari bubuk puding cokelat, agar-agar plain, susu bubuk, hingga keju oles. Ada pula tambahan susu full cream dan susu kental manis untuk menghasilkan rasa yang lebih gurih dan creamy.

Menariknya, resep ini menggunakan dua jenis campuran puding. Bagian cokelat dibuat dari bubuk puding dan air, sedangkan bagian lainnya memadukan agar-agar plain, susu, maizena, serta keju oles. Kombinasi tersebut memberikan variasi rasa dalam satu hidangan sehingga tidak hanya mengandalkan rasa cokelat.

Oreo menjadi pelengkap yang membuat dessert ini semakin menggugah selera. Biskuitnya bisa disusun sebagai lapisan maupun dihancurkan menjadi potongan kecil untuk memberikan tekstur renyah di antara puding. Jika ingin tampilan yang lebih menarik, sisakan beberapa keping Oreo untuk dijadikan topping pada bagian atas.

Puding Oreo cokelat cocok disajikan sebagai camilan sore atau hidangan penutup setelah makan. Karena menggunakan susu dan agar-agar, dessert ini perlu didinginkan terlebih dahulu agar teksturnya set dan lebih nikmat disantap dalam keadaan dingin.

Bahan

1 bungkus puding cokelat

350 ml air

1 bungkus agar-agar plain

1 sdm tepung maizena

1 bungkus susu bubuk

3 sdm gula pasir

1/2 bungkus keju oles

5 sdm susu kental manis

250 ml air

350 ml susu full cream

Oreo secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan panci, kemudian masukkan bubuk puding cokelat dan 350 ml air. Aduk hingga bubuk larut dan tidak menggumpal.

2. Masak campuran puding cokelat di atas api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah matang, angkat dan tuangkan ke dalam wadah atau cetakan sebagai lapisan pertama.

3. Siapkan panci lain untuk membuat lapisan susu. Masukkan agar-agar plain, tepung maizena, susu bubuk, dan gula pasir. Aduk semua bahan kering hingga tercampur rata.

4. Tuangkan 250 ml air dan 350 ml susu full cream secara bertahap. Aduk hingga seluruh bahan larut dan tidak ada gumpalan.

5. Tambahkan keju oles serta susu kental manis. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga campuran mendidih dan teksturnya mulai mengental.

6. Siapkan Oreo, kemudian hancurkan sebagian biskuit menjadi potongan kecil. Sisihkan beberapa keping untuk digunakan sebagai topping.

7. Setelah lapisan puding cokelat mulai sedikit mengeras, tuangkan campuran puding susu secara perlahan. Tambahkan potongan Oreo di antara lapisan atau sesuai selera.

8. Taburkan sisa Oreo di bagian atas sebagai topping. Diamkan hingga uap panas berkurang, kemudian masukkan ke dalam lemari es sampai seluruh lapisan puding set.

9. Keluarkan puding dari cetakan atau wadah, lalu potong sesuai selera dan sajikan dalam keadaan dingin.

Puding Oreo cokelat ini bisa menjadi alternatif dessert sederhana ketika ingin mengolah biskuit menjadi hidangan yang lebih istimewa. Tekstur puding yang lembut berpadu dengan rasa cokelat, susu, dan keju yang gurih. Tambahan Oreo juga memberikan sensasi renyah sehingga setiap suapan terasa lebih bervariasi.