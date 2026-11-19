JawaPos.com - Sayur lodeh menjadi salah satu hidangan rumahan yang selalu punya tempat tersendiri di meja makan. Kuah santannya yang gurih berpadu dengan aneka sayuran dan bumbu rempah, menghasilkan cita rasa yang sederhana tetapi menggugah selera. Apalagi jika disajikan bersama sambal terasi dan nasi putih hangat.

Kreasi sayur lodeh dan sambal terasi ini dibagikan oleh akun Instagram @hi.namyraaa. Isiannya cukup beragam, mulai dari jagung, kacang panjang, melinjo, terong, labu siam, hingga wortel dan tempe. Kombinasi tersebut membuat satu panci sayur lodeh memiliki banyak tekstur dan rasa.

Keistimewaan resep ini terletak pada bumbu halus yang memadukan bawang merah, kemiri, rebon, dan terasi. Bumbu tersebut ditumis bersama daun salam serta lengkuas sebelum dimasak dengan santan. Tambahan bumbu marinasi dan bawang putih bubuk juga menjadi bagian dari racikan yang digunakan untuk memperkaya rasa kuah.

Sementara itu, sambal terasinya dibuat dengan bahan yang relatif sederhana. Perpaduan bawang merah, bawang putih, tomat, cabai bubuk, dan terasi bakar menghasilkan sambal dengan rasa pedas, gurih, serta sedikit asam dari jeruk limau. Kehadiran sambal ini menjadi pelengkap yang cocok untuk menyeimbangkan rasa gurih sayur lodeh.

Bahan

Bumbu halus sayur lodeh:

1 sachet bumbu marinasi

3 butir kemiri goreng

6 siung bawang merah

1 sdm rebon

1 sdt terasi

50 ml air

Bahan pelengkap:

Jagung secukupnya

Kacang panjang secukupnya

Melinjo secukupnya

Terong secukupnya

Labu siam secukupnya

Wortel secukupnya

Tempe secukupnya

Daun melinjo secukupnya

Cabai merah secukupnya

Bahan tumis dan kuah:

1 lembar daun salam

3 cm lengkuas

65 ml santan

1.250 ml air

1 sachet bawang putih bubuk

1 sdt garam

2 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

Bumbu sambal terasi:

4 siung bawang merah

1 siung bawang putih

1 buah tomat

1 sdm cabai bubuk

1 sdm air panas

1 sdt terasi bakar

1 sdm gula merah

1 sdt garam

1 sdt air jeruk limau

Cara Pembuatan

1. Haluskan kemiri goreng, bawang merah, rebon, terasi, dan bumbu marinasi bersama 50 ml air hingga tercampur rata.

2. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Tumis bumbu halus bersama daun salam dan lengkuas hingga harum serta matang.

3. Tuangkan air, kemudian masukkan jagung, wortel, melinjo, labu siam, dan tempe. Masak hingga bahan-bahan tersebut mulai empuk.

4. Tambahkan kacang panjang, terong, daun melinjo, dan cabai merah. Aduk perlahan agar semua bahan tercampur dengan kuah.

5. Masukkan santan, bawang putih bubuk, garam, kaldu jamur, dan gula. Aduk perlahan agar santan tidak pecah, lalu masak hingga seluruh sayuran matang.

6. Untuk membuat sambal, ulek bawang merah, bawang putih, dan tomat. Tambahkan cabai bubuk serta air panas, kemudian aduk hingga merata.

7. Masukkan terasi bakar, gula merah, garam, dan air jeruk limau. Ulek kembali sampai semua bumbu tercampur dan koreksi rasanya sesuai selera.

8. Sajikan sayur lodeh hangat bersama sambal terasi dan nasi putih.

Sayur lodeh komplet ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Isian sayurannya bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah, sehingga tidak harus selalu menggunakan semua jenis sayuran sekaligus. Agar semakin nikmat, sajikan bersama kerupuk atau lauk goreng favorit sebagai pelengkap.