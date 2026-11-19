JawaPos.com - Menyiapkan bekal anak pada pagi hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, apalagi ketika waktu terasa begitu terbatas. Orang tua perlu menyiapkan makanan yang praktis, tetapi tetap menarik dan memiliki variasi bahan. Salah satu menu yang bisa dicoba adalah tamagoyaki rice, olahan nasi dan telur yang dipadukan dengan sayuran.

Resep tamagoyaki rice dibagikan oleh akun Instagram @takiazahra. Menu ini memadukan nasi hangat, brokoli, wortel, dan nori dengan telur yang dimasak hingga membentuk gulungan. Tambahan minyak wijen serta bumbu sederhana membuat rasanya semakin gurih dan aromatik.

Tamagoyaki sendiri dikenal sebagai hidangan telur gulung khas Jepang. Dalam kreasi ini, telur dipadukan dengan nasi dan sayuran sehingga menghasilkan menu yang lebih mengenyangkan. Bentuknya yang praktis juga membuat hidangan ini mudah disajikan sebagai bekal sekolah maupun sarapan di rumah.

Bahan-bahannya pun cukup mudah ditemukan di dapur. Brokoli dan wortel bisa direbus terlebih dahulu agar proses memasak pada pagi hari menjadi lebih cepat. Jika ingin lebih praktis, sayuran tersebut dapat disiapkan sejak malam sebelumnya dan disimpan dalam wadah tertutup di lemari es.

Bahan

Nasi putih hangat secukupnya

Brokoli rebus secukupnya

Wortel rebus secukupnya

Nori secukupnya

Minyak wijen secukupnya

3 butir telur

Bawang putih bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan brokoli dan wortel yang sudah direbus. Potong keduanya menjadi bagian kecil agar lebih mudah dicampurkan dengan bahan lain.

2. Masukkan nasi putih hangat ke dalam wadah. Tambahkan brokoli, wortel, nori yang sudah dipotong atau diremas kecil, serta sedikit minyak wijen. Aduk sampai semua bahan tercampur rata.

3. Pecahkan tiga butir telur ke dalam wadah terpisah. Tambahkan bawang putih bubuk, garam, dan lada bubuk secukupnya. Kocok hingga kuning dan putih telur menyatu.

4. Panaskan wajan antilengket dengan sedikit minyak. Tuangkan sebagian adonan telur, lalu ratakan hingga membentuk lapisan tipis.

5. Saat telur mulai matang, letakkan campuran nasi dan sayuran di salah satu sisi telur. Gulung perlahan menggunakan spatula hingga nasi tertutup lapisan telur.

6. Tuangkan kembali sisa telur secara bertahap jika diperlukan untuk membentuk gulungan yang lebih tebal. Masak sambil dibalik perlahan hingga seluruh bagian telur matang sempurna.

7. Angkat tamagoyaki rice, kemudian diamkan sebentar sebelum dipotong menjadi beberapa bagian. Sajikan langsung atau masukkan ke dalam kotak bekal setelah suhunya cukup turun.

Tamagoyaki rice bisa menjadi alternatif ketika ingin menyiapkan bekal anak tanpa perlu memasak banyak menu sekaligus. Perpaduan nasi, telur, dan sayuran membuat hidangan ini memiliki variasi rasa serta tekstur dalam satu sajian.

Selain untuk bekal sekolah, menu ini juga cocok dijadikan pilihan sarapan praktis bagi keluarga. Bahan isiannya dapat disesuaikan dengan sayuran yang tersedia di rumah. Dengan sedikit persiapan sejak malam hari, urusan menyiapkan makanan pada pagi hari pun bisa terasa lebih ringan.