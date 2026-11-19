JawaPos.com - Indonesia memiliki banyak hidangan tradisional dengan cita rasa khas dari setiap daerah. Salah satunya adalah ayam kesrut, masakan khas Banyuwangi yang menawarkan perpaduan rasa asam, pedas, dan gurih dalam satu sajian. Berbeda dari olahan ayam berkuah santan, hidangan ini justru mengandalkan kuah bening dengan sensasi segar dari jeruk nipis dan tomat.

Resep ayam kesrut ini dibagikan oleh akun Instagram @livydewanti. Bahan utamanya menggunakan satu ekor ayam kampung yang dimasak bersama bumbu halus dari bawang merah dan cabai merah besar. Ada pula tambahan lengkuas, aneka cabai rawit, serta tomat merah dan hijau yang membuat cita rasanya semakin kaya.

Salah satu ciri menarik dari ayam kesrut adalah perpaduan rasa asam dan pedas yang cukup menonjol. Air perasan jeruk nipis memberikan sensasi asam yang menyegarkan, sedangkan tomat ikut menyumbangkan rasa asam alami pada kuah. Sementara itu, cabai rawit merah dan hijau memberikan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan dengan selera.

Penggunaan ayam kampung juga memberikan karakter tersendiri pada hidangan ini. Dagingnya memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan ayam broiler dan menghasilkan kaldu yang gurih ketika dimasak hingga empuk. Karena itu, proses memasaknya perlu diperhatikan agar bumbu meresap dan daging matang sempurna.

Menariknya, hidangan ini tidak membutuhkan terlalu banyak jenis rempah. Bahan-bahannya relatif sederhana dan bisa dimasak menggunakan satu panci, mulai dari menumis bumbu hingga merebus ayam bersama kuah dan pelengkapnya. Ayam kesrut cocok disajikan sebagai menu makan siang atau makan malam, terutama ketika ingin menikmati hidangan berkuah dengan rasa yang menyegarkan.

Bahan

1 ekor ayam kampung

1 ruas lengkuas, digeprek

1 sdm garam

1 sdt gula pasir

3 sdt kaldu ayam bubuk

4 buah jeruk nipis, peras airnya

3 buah tomat merah

3 buah tomat hijau

15 buah cabai rawit hijau

15 buah cabai rawit merah

2 batang daun bawang

Air secukupnya

Bumbu halus:

12 siung bawang merah

7 buah cabai merah besar

Cara Pembuatan

1. Bersihkan ayam kampung, lalu potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Cuci hingga bersih dan tiriskan.

2. Haluskan bawang merah bersama cabai merah besar menggunakan blender atau ulekan hingga membentuk bumbu halus.

3. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang, kemudian masukkan lengkuas yang sudah digeprek.

4. Masukkan potongan ayam kampung ke dalam panci. Aduk hingga ayam tercampur rata dengan bumbu dan permukaannya berubah warna.

5. Tuangkan air secukupnya sampai ayam terendam. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk, lalu aduk rata.

6. Masak dengan api sedang hingga ayam empuk dan bumbu meresap. Jika air menyusut sebelum ayam matang, tambahkan air secukupnya.

7. Masukkan tomat merah, tomat hijau, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau. Masak kembali hingga tomat mulai layu dan cabai sedikit melunak.

8. Tuangkan air perasan jeruk nipis, lalu masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Aduk perlahan dan koreksi rasa.

9. Setelah seluruh bahan matang dan kuah terasa asam pedas sesuai selera, angkat dan sajikan ayam kesrut selagi hangat.

Ayam kesrut bisa menjadi pilihan bagi pencinta masakan berkuah yang ingin mencoba kuliner tradisional dari Banyuwangi. Perpaduan kaldu ayam, tomat, cabai, dan jeruk nipis menghasilkan kuah dengan rasa yang tidak mudah membosankan. Sajikan bersama nasi putih hangat agar sensasi gurih, pedas, dan asamnya semakin nikmat.