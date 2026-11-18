JawaPos.com – Menikmati semangkuk sup ayam hangat bisa menjadi pilihan tepat ketika ingin menyantap makanan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera. Salah satu hidangan yang patut dicoba adalah sup ayam Hainan, sajian khas Asia yang terkenal dengan kuah kaldu gurih dan aroma rempah yang khas. Tidak hanya mengandalkan rasa, sup ayam Hainan juga cocok dijadikan comfort food untuk menemani waktu makan bersama keluarga. Perpaduan kuah bening, potongan ayam yang lembut, serta aroma jahe dan bawang putih menciptakan sensasi hangat yang membuat hidangan ini semakin nikmat. Rahasia kelezatannya terletak pada penggunaan kaldu ayam yang dipadukan dengan berbagai bumbu sederhana. Sup ini juga semakin istimewa ketika disantap bersama nasi putih hangat atau sambal khas Hainan sebagai pelengkap. Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, resep sup ayam Hainan berikut bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin menghadirkan hidangan berkuah lezat di rumah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya cukup praktis. Bahan-Bahan Sup Ayam Hainan 500 gram paha ayam yang sudah dipotong-potong

1 buah bawang bombay, iris

10 siung bawang putih, cincang

1 ruas jahe, iris

3 siung bawang putih, memarkan

Daun bawang, potong-potong

2 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

Lada bubuk secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Air secukupnya Cara Membuat Sup Ayam Hainan Goreng bawang putih hingga harum Pertama, siapkan panci dan tuangkan sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih cincang, kemudian tumis menggunakan api sedang sampai aromanya keluar dan warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Setelah matang, angkat dan sisihkan dalam wadah. Masak potongan ayam Gunakan panci yang sama untuk memasak paha ayam yang sudah dipotong-potong. Masak hingga bagian luar ayam berubah warna dan daging mulai matang. Tambahkan air dan bumbu lainnya Selanjutnya, tuangkan air secukupnya ke dalam panci. Masukkan bawang putih yang sudah dimemarkan, irisan jahe, bawang bombay, serta daun bawang. Tambahkan kecap asin, minyak wijen, garam, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Aduk perlahan sampai seluruh bumbu tercampur dengan kuah. Masukkan bawang putih goreng Setelah bumbu tercampur, tambahkan bawang putih cincang yang sebelumnya sudah ditumis hingga keemasan. Aduk kembali agar aromanya menyatu dengan kaldu ayam. Masak hingga bumbu meresap Biarkan sup dimasak beberapa saat sampai ayam matang sempurna dan cita rasa bumbu menyatu dengan kuah. Sesuaikan kembali rasa asin dan gurihnya sesuai selera. Sajikan selagi hangat Setelah matang, matikan kompor dan pindahkan sup ayam Hainan ke dalam mangkuk saji. Hidangan berkuah gurih ini siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan sambal sesuai selera. Sup ayam Hainan buatan rumah pun siap menemani waktu makan bersama keluarga. Perpaduan kaldu yang gurih, aroma jahe, serta tekstur ayam yang lembut membuat sajian sederhana ini terasa istimewa.