JawaPos.com – Sate ayam menjadi salah satu kuliner Nusantara yang memiliki banyak penggemar. Sajian berupa potongan daging ayam yang dipanggang hingga matang ini semakin nikmat ketika dipadukan dengan saus kacang bercita rasa gurih, manis, dan sedikit kental. Tidak harus pergi ke warung sate untuk menikmati hidangan tersebut. Dengan bahan-bahan yang relatif mudah diperoleh, kamu bisa mengolah sate ayam sendiri di rumah. Proses pembuatannya pun cukup praktis, sehingga cocok dijadikan menu makan bersama keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep sate ayam bumbu kacang yang bisa dijadikan inspirasi memasak. Rahasianya terletak pada proses marinasi daging ayam serta perpaduan bumbu kacang yang menghasilkan cita rasa lezat. Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya, simak daftar bahan dan langkah-langkah memasak sate ayam bumbu kacang berikut ini. Bahan-Bahan Sate Ayam 400 gram dada ayam fillet

1 sdm kaldu ayam

1 sdm kecap manis

¼ sdt merica

1 sdm selai kacang

1 sdm santan kental

2 siung bawang merah

2 siung bawang putih Bahan untuk Bumbu Kacang 3 sdm selai kacang

1 sdm bawang merah goreng

½ sdm bawang putih goreng

⅓ sdt garam

200 ml air

1 sdm kecap manis

½ sdt penyedap Bahan Pelengkap Kecap manis secukupnya

Cabai rawit iris

Jeruk limau

Bawang merah goreng

Bawang merah yang sudah diiris Cara Membuat Sate Ayam Bumbu Kacang Siapkan dan potong daging ayam Ambil dada ayam fillet, kemudian potong memanjang menjadi beberapa bagian. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah bersih untuk diproses lebih lanjut. Marinasi ayam dengan bumbu Siapkan mangkuk, lalu masukkan kaldu ayam, kecap manis, selai kacang, santan kental, bawang merah parut, serta bawang putih parut. Tambahkan potongan ayam dan aduk sampai seluruh permukaannya terbalut bumbu. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap. Tusukkan ayam pada tusuk sate Setelah proses marinasi selesai, ambil potongan ayam satu per satu dan tusukkan pada tusuk sate. Rapikan susunannya, kemudian buat sedikit sayatan atau guntingan pada bagian pinggir daging agar lebih mudah matang. Panggang hingga ayam matang Panaskan panci antilengket dengan sedikit minyak. Letakkan sate ayam di atasnya, lalu panggang sambil sesekali dibalik. Masak sampai daging berubah warna menjadi kecokelatan dan matang sempurna. Racik saus kacang Untuk membuat sausnya, masukkan selai kacang, bawang merah goreng, bawang putih goreng, garam, kecap manis, penyedap, dan air ke dalam panci. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata. Masak hingga bumbu mengental Nyalakan api dan masak campuran bumbu sambil terus diaduk. Tunggu hingga teksturnya mengental dan seluruh bahan tercampur dengan baik. Sajikan sate bersama bumbu kacang Tata sate ayam yang sudah matang di atas piring. Siram atau sajikan bersama saus kacang, kemudian tambahkan kecap manis, irisan cabai rawit, jeruk limau, bawang merah, dan bawang merah goreng sebagai pelengkap. Sate ayam bumbu kacang siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan daging ayam yang lembut dengan saus kacang gurih dan manis membuat hidangan ini cocok menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.