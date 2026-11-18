Cocok untuk Menu Keluarga, Resep Sate Ayam Bumbu Kacang yang Gurih dan Menggoda
Resep Sate Ayam dengan Bumbu Kacang yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sate ayam menjadi salah satu kuliner Nusantara yang memiliki banyak penggemar. Sajian berupa potongan daging ayam yang dipanggang hingga matang ini semakin nikmat ketika dipadukan dengan saus kacang bercita rasa gurih, manis, dan sedikit kental. Tidak harus pergi ke warung sate untuk menikmati hidangan tersebut. Dengan bahan-bahan yang relatif mudah diperoleh, kamu bisa mengolah sate ayam sendiri di rumah. Proses pembuatannya pun cukup praktis, sehingga cocok dijadikan menu makan bersama keluarga. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep sate ayam bumbu kacang yang bisa dijadikan inspirasi memasak. Rahasianya terletak pada proses marinasi daging ayam serta perpaduan bumbu kacang yang menghasilkan cita rasa lezat. Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya, simak daftar bahan dan langkah-langkah memasak sate ayam bumbu kacang berikut ini. Ambil dada ayam fillet, kemudian potong memanjang menjadi beberapa bagian. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah bersih untuk diproses lebih lanjut. Siapkan mangkuk, lalu masukkan kaldu ayam, kecap manis, selai kacang, santan kental, bawang merah parut, serta bawang putih parut. Tambahkan potongan ayam dan aduk sampai seluruh permukaannya terbalut bumbu. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap. Setelah proses marinasi selesai, ambil potongan ayam satu per satu dan tusukkan pada tusuk sate. Rapikan susunannya, kemudian buat sedikit sayatan atau guntingan pada bagian pinggir daging agar lebih mudah matang. Panaskan panci antilengket dengan sedikit minyak. Letakkan sate ayam di atasnya, lalu panggang sambil sesekali dibalik. Masak sampai daging berubah warna menjadi kecokelatan dan matang sempurna. Untuk membuat sausnya, masukkan selai kacang, bawang merah goreng, bawang putih goreng, garam, kecap manis, penyedap, dan air ke dalam panci. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata. Nyalakan api dan masak campuran bumbu sambil terus diaduk. Tunggu hingga teksturnya mengental dan seluruh bahan tercampur dengan baik. Tata sate ayam yang sudah matang di atas piring. Siram atau sajikan bersama saus kacang, kemudian tambahkan kecap manis, irisan cabai rawit, jeruk limau, bawang merah, dan bawang merah goreng sebagai pelengkap. Sate ayam bumbu kacang siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan daging ayam yang lembut dengan saus kacang gurih dan manis membuat hidangan ini cocok menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Bahan-Bahan Sate Ayam
Bahan untuk Bumbu Kacang
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Sate Ayam Bumbu Kacang
JawaPos.com – Sate ayam menjadi salah satu kuliner Nusantara yang memiliki banyak penggemar. Sajian berupa potongan daging ayam yang dipanggang hingga matang ini semakin nikmat ketika dipadukan dengan saus kacang bercita rasa gurih, manis, dan sedikit kental.
Tidak harus pergi ke warung sate untuk menikmati hidangan tersebut. Dengan bahan-bahan yang relatif mudah diperoleh, kamu bisa mengolah sate ayam sendiri di rumah. Proses pembuatannya pun cukup praktis, sehingga cocok dijadikan menu makan bersama keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep sate ayam bumbu kacang yang bisa dijadikan inspirasi memasak. Rahasianya terletak pada proses marinasi daging ayam serta perpaduan bumbu kacang yang menghasilkan cita rasa lezat.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya, simak daftar bahan dan langkah-langkah memasak sate ayam bumbu kacang berikut ini.
Ambil dada ayam fillet, kemudian potong memanjang menjadi beberapa bagian. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah bersih untuk diproses lebih lanjut.
Siapkan mangkuk, lalu masukkan kaldu ayam, kecap manis, selai kacang, santan kental, bawang merah parut, serta bawang putih parut. Tambahkan potongan ayam dan aduk sampai seluruh permukaannya terbalut bumbu. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
Setelah proses marinasi selesai, ambil potongan ayam satu per satu dan tusukkan pada tusuk sate. Rapikan susunannya, kemudian buat sedikit sayatan atau guntingan pada bagian pinggir daging agar lebih mudah matang.
Panaskan panci antilengket dengan sedikit minyak. Letakkan sate ayam di atasnya, lalu panggang sambil sesekali dibalik. Masak sampai daging berubah warna menjadi kecokelatan dan matang sempurna.
Untuk membuat sausnya, masukkan selai kacang, bawang merah goreng, bawang putih goreng, garam, kecap manis, penyedap, dan air ke dalam panci. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.
Nyalakan api dan masak campuran bumbu sambil terus diaduk. Tunggu hingga teksturnya mengental dan seluruh bahan tercampur dengan baik.
Tata sate ayam yang sudah matang di atas piring. Siram atau sajikan bersama saus kacang, kemudian tambahkan kecap manis, irisan cabai rawit, jeruk limau, bawang merah, dan bawang merah goreng sebagai pelengkap.
Sate ayam bumbu kacang siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan daging ayam yang lembut dengan saus kacang gurih dan manis membuat hidangan ini cocok menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
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