JawaPos.com – Rendang daging merupakan salah satu kuliner kebanggaan Indonesia yang popularitasnya sudah dikenal hingga mancanegara. Hidangan khas Minangkabau ini memiliki perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang kuat sehingga selalu berhasil menggugah selera.

Olahan daging sapi tersebut biasanya dimasak bersama santan dan berbagai bumbu pilihan dalam waktu cukup lama. Proses memasak secara perlahan membuat rempah meresap sempurna, menghasilkan tekstur daging yang empuk dengan cita rasa khas yang begitu kaya.

Tidak hanya cocok dijadikan menu makan sehari-hari, rendang juga kerap menjadi hidangan istimewa ketika Lebaran, acara keluarga, maupun perayaan tertentu. Keunggulan lainnya, rendang yang dimasak hingga cukup kering dan disimpan dengan cara tepat dapat bertahan lebih lama dibandingkan lauk berkuah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep rendang daging khas Padang dengan bumbu rempah melimpah yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Rendang Daging Padang Bahan utama dan bumbu:

600 gram daging sapi sengkel, potong-potong

5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

5 butir kemiri

8 buah cabai keriting merah

2 buah cabai merah

3 cm jahe

80 ml minyak kelapa

2 batang serai, potong dan geprek

1 ruas lengkuas, iris dan geprek

5 lembar daun jeruk purut

2 lembar daun kunyit

1 lembar daun pandan

3 lembar daun salam

500 ml air

500 ml santan kental Bahan rempah kering:

1 sdm ketumbar bubuk

2 sdt lada putih bubuk

2 sdt jinten bubuk

¼ sdt kayu manis bubuk

1 sdt pala bubuk

1 sdt bunga lawang bubuk

1 sdt kapulaga bubuk

1 sdt cengkeh bubuk

1 sdt cabai bubuk Bahan tambahan:

½ sdm garam

2 sdt gula

1 sdt kaldu jamur Cara Membuat Rendang Daging Khas Padang 1. Haluskan bumbu utama

Langkah pertama, siapkan blender untuk menghaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, cabai keriting, dan jahe.

Tambahkan minyak kelapa agar seluruh bahan lebih mudah dihaluskan. Proses hingga menghasilkan bumbu dengan tekstur lembut dan tercampur rata.

2. Marinasi daging dengan rempah

Masukkan potongan daging sapi ke dalam wadah, kemudian campurkan dengan seluruh bahan rempah kering.

Aduk sambil sedikit meremas permukaan daging agar bumbu menempel dan meresap lebih baik. Tambahkan garam, lalu ratakan kembali.

Setelah semua bahan tercampur, tutup wadah dan simpan daging di dalam lemari es semalaman agar bumbu memiliki waktu untuk meresap.

3. Tumis bumbu hingga harum

Siapkan panci berukuran cukup besar, kemudian masukkan bumbu halus yang telah dibuat sebelumnya.

Tambahkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk purut, daun kunyit, dan daun pandan.

Tumis seluruh bahan hingga mengeluarkan aroma harum. Jangan memasak bumbu terlalu kering agar cita rasanya tetap terjaga.

4. Masukkan daging sapi

Setelah bumbu mulai matang, masukkan daging yang sudah dimarinasi.

Aduk secara perlahan sampai seluruh potongan daging terbalut bumbu. Masak beberapa saat hingga daging dan rempah tercampur sempurna serta aromanya semakin kuat.

5. Tambahkan santan dan air

Tuangkan santan kental serta air ke dalam panci. Aduk perlahan sampai seluruh bahan tercampur merata.

Berikutnya, masukkan garam, gula, dan kaldu jamur. Aduk kembali untuk memastikan bumbu menyatu dengan kuah santan.

Masak menggunakan api sedang hingga mendidih. Setelah itu, kecilkan api dan tutup panci agar daging dapat matang secara perlahan.

Sesekali buka tutup panci untuk mengaduk rendang supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong.

6. Masak hingga bumbu mengental dan mengering

Ketika kuah mulai menyusut, lanjutkan proses memasak menggunakan api kecil.

Aduk lebih sering agar santan tidak pecah dan bumbu tidak menempel hingga gosong di dasar panci.

Teruskan memasak sampai cairan hampir habis, tekstur bumbu menjadi kental, dan seluruh permukaan daging terlapisi rempah yang pekat.

Proses inilah yang membuat rendang memiliki warna lebih gelap serta cita rasa gurih dan kaya rempah.

7. Sajikan atau simpan sebagai stok lauk

Setelah rendang matang sesuai tingkat kekeringan yang diinginkan, matikan kompor.

Pindahkan rendang ke dalam wadah saji dan hidangkan bersama nasi putih hangat serta pelengkap sesuai selera.