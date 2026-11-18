JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, olahan daging sapi dengan sambal cabai hijau bisa menjadi pilihan menu yang sulit ditolak. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempahnya mampu membuat siapa saja tergoda untuk menyantapnya. Hidangan ini dibuat menggunakan potongan daging sapi yang dimasak hingga empuk, kemudian dipadukan dengan sambal cabai hijau dan berbagai bumbu pilihan. Proses pengolahan tersebut membuat bumbu meresap dengan baik sehingga setiap potongan daging memiliki cita rasa yang kaya. Keistimewaan daging cabai hijau terletak pada sambalnya yang memiliki sensasi pedas sekaligus segar. Ditambah tekstur daging sapi yang lembut serta aroma tumisan bumbu, hidangan ini cocok menjadi menu andalan bagi pencinta masakan Nusantara. Tidak hanya menggugah selera, daging cabai hijau juga nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Menu ini bisa disajikan untuk makan siang, makan malam, maupun hidangan istimewa saat berkumpul bersama keluarga. Baca Juga:Resep Double Patty Smash Burger Homemade, Burger Sapi dengan Saus Creamy Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep daging cabai hijau ala restoran dengan perpaduan rasa pedas dan gurih yang bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-Bahan Daging Cabai Hijau Bahan utama: 600 gram daging sapi sengkel Bumbu halus: 6 siung bawang merah

10 siung bawang putih

2 butir kemiri

4 cm lengkuas

1 ruas kunyit

3 cm jahe

100 ml minyak goreng Bahan pelengkap: 6 lembar daun salam

1 batang serai, geprek

100 gram gula merah

2 sdm kecap manis

2 sdt garam

2 sdt kaldu bubuk atau penyedap

1 sdt merica

Sekitar 1.500 ml air Bahan Sambal Cabai Hijau 5–6 siung bawang merah

10 siung bawang putih

1–2 buah terasi atau sekitar 4–8 gram

100 ml minyak goreng

2 buah tomat hijau

20 buah cabai rawit hijau, cincang

8 buah cabai hijau, cincang

4 buah cabai gendot, cincang

1–2 sdt garam

¾ sdm gula

¾ sdt penyedap

¼ sdt merica Bahan tambahan: 8–10 buah cabai rawit hijau, iris sesuai selera Cara Membuat Daging Cabai Hijau ala Restoran 1. Haluskan bumbu dasar Pertama, siapkan blender untuk menghaluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, kunyit, jahe, dan minyak goreng. Proses seluruh bahan sampai menjadi bumbu halus dengan tekstur merata. Setelah itu, panaskan wajan dan tumis bumbu bersama daun salam serta serai yang sudah digeprek. Masak sampai bumbu mengering dan aromanya semakin harum. 2. Masak daging bersama bumbu rempah Masukkan daging sapi sengkel ke dalam tumisan bumbu. Aduk dan masak hingga bagian permukaan daging berubah warna menjadi kecokelatan. Selanjutnya, tuangkan air dan tambahkan kecap manis, gula merah, garam, merica, serta kaldu bubuk. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Masak menggunakan api sedang selama kurang lebih satu jam atau sampai daging benar-benar empuk. Jika air rebusan mulai berkurang sebelum daging matang, tambahkan air secukupnya agar proses memasak tetap berjalan dengan baik. 3. Dinginkan dan iris daging Setelah daging mencapai tingkat keempukan yang diinginkan, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Biarkan daging hingga suhunya turun, kemudian iris tipis-tipis agar lebih mudah dipadukan dengan sambal cabai hijau. 4. Siapkan bumbu sambal cabai hijau Untuk membuat sambalnya, masukkan bawang merah, bawang putih, terasi, tomat hijau, dan minyak goreng ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan sampai tercampur rata. Kemudian, panaskan wajan dan tumis bumbu sambal tersebut menggunakan api sedang hingga kadar airnya mulai berkurang dan teksturnya menjadi setengah kering. 5. Masukkan aneka cabai Tambahkan cabai hijau cincang, cabai rawit hijau, dan cabai gendot ke dalam tumisan sambal. Aduk sampai seluruh bahan tercampur dengan bumbu. Lanjutkan memasak menggunakan api kecil hingga sambal semakin matang dan mengering. Pastikan sambal diaduk secara berkala agar tidak mudah gosong. 6. Campurkan daging dengan sambal Setelah sambal matang, masukkan irisan daging sapi yang sebelumnya sudah direbus dan dipotong tipis. Aduk perlahan hingga seluruh permukaan daging terbalut sambal cabai hijau. Tambahkan garam, gula, merica, serta penyedap sesuai takaran. Koreksi rasa agar perpaduan pedas dan gurihnya semakin seimbang. 7. Tambahkan cabai rawit dan sajikan Sebagai sentuhan terakhir, masukkan cabai rawit hijau yang sudah diiris sesuai selera. Aduk sebentar hingga cabai tercampur rata, kemudian matikan kompor. Pindahkan daging cabai hijau ke dalam piring saji. Hidangan lezat dengan aroma rempah yang menggoda ini siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Itulah resep daging cabai hijau ala restoran yang bisa menjadi inspirasi menu rumahan. Perpaduan daging sapi empuk, sambal hijau yang pedas, serta bumbu rempah yang meresap dijamin membuat waktu makan bersama keluarga semakin istimewa.