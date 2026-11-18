

JawaPos.com - Burger menjadi salah satu makanan cepat saji yang mudah membuat siapa pun tergoda. Perpaduan roti lembut, daging sapi gurih, sayuran, dan saus khas menghasilkan cita rasa yang sulit ditolak. Namun, jika ingin menikmati burger dengan isian lebih puas tanpa harus sering membeli di luar, membuatnya sendiri di rumah bisa menjadi pilihan.



Salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba adalah double patty smash burger. Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @purezento.kitchen dan dapat menghasilkan sekitar delapan porsi. Setiap burger menggunakan dua lapis patty sapi yang dimasak dengan teknik smash, yaitu menekan bola daging di atas wajan panas hingga membentuk lapisan tipis.



Teknik tersebut membantu menghasilkan bagian luar daging yang kecokelatan dan kaya rasa, sementara bagian dalamnya tetap terasa juicy jika dimasak dengan tepat. Daging sapi cukup dibumbui menggunakan garam dan lada hitam agar rasa alaminya tetap menonjol.



Tidak hanya mengandalkan patty, burger ini juga dilengkapi bawang bombay karamel. Bawang dimasak perlahan bersama butter dan sedikit gula hingga layu, berwarna kecokelatan, serta menghasilkan rasa manis gurih. Tambahan ini membuat rasa burger semakin kaya.



Pelengkap lainnya adalah saus homemade berbahan dasar mayones, saus tomat, mustard, kecap Inggris, dan beberapa jenis bumbu bubuk. Perpaduannya menghasilkan saus creamy dengan sentuhan asam dan gurih yang cocok dipadukan dengan daging sapi. Acar atau pickle juga memberikan rasa segar untuk menyeimbangkan keseluruhan isian.



Bahan:

Caramelized onion:

2 buah bawang bombay besar

2 sdm unsalted butter

1 sdt gula pasir

½ sdt bawang putih bubuk atau 1 siung bawang putih



Saus burger:

12 sdm mayones

5 sdm saus tomat

¼ sdm mustard

½ sdm kecap Inggris

½ sdt paprika bubuk

½ sdt bawang bombay bubuk

½ sdt bawang putih bubuk

½ sdm air rendaman acar atau pickle



Patty burger:

800 gram daging sapi giling

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya



Bahan pelengkap:

8 buah burger bun

Pickle secukupnya

Unsalted butter secukupnya untuk memanggang roti

Minyak goreng secukupnya jika diperlukan



Cara Pembuatan

1. Iris bawang bombay menjadi potongan tipis. Panaskan unsalted butter di atas wajan, kemudian masukkan bawang bombay. Tambahkan gula pasir dan bawang putih bubuk, lalu masak menggunakan api kecil sambil sesekali diaduk hingga bawang layu, kecokelatan, dan mengeluarkan aroma manis. Angkat dan sisihkan.

2. Siapkan saus burger dengan mencampurkan mayones, saus tomat, mustard, kecap Inggris, paprika bubuk, bawang bombay bubuk, bawang putih bubuk, serta air rendaman pickle. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, kemudian simpan sementara di dalam kulkas.

3. Bagi daging sapi giling menjadi 16 bagian dengan berat masing-masing sekitar 50 gram. Bentuk menjadi bola-bola kecil tanpa terlalu banyak menekan daging agar teksturnya tidak padat.

4. Panaskan wajan datar atau pan antilengket hingga benar-benar panas. Letakkan satu bola daging di atas wajan, kemudian tekan menggunakan spatula hingga membentuk patty tipis. Taburkan sedikit garam dan lada hitam.

5. Masak hingga bagian bawah daging kecokelatan dan terbentuk lapisan kerak. Balik patty, kemudian lanjutkan memasak hingga matang sempurna. Ulangi proses sampai seluruh daging habis.

6. Belah burger bun menjadi dua bagian. Olesi sedikit butter pada permukaan dalam roti, kemudian panggang sebentar di atas wajan hingga berwarna keemasan.

7. Mulai susun burger dengan mengoleskan saus pada bagian bawah roti. Letakkan patty pertama, tambahkan saus, lalu susun patty kedua. Tambahkan caramelized onion dan irisan pickle sesuai selera.

8. Tutup menggunakan bagian atas burger bun. Ulangi hingga seluruh burger selesai disusun dan sajikan selagi hangat.



Double patty smash burger homemade siap dinikmati! Dua lapis daging sapi yang gurih berpadu dengan saus creamy, bawang bombay karamel yang manis, serta acar yang memberikan sedikit rasa asam.

Selain bisa mengatur sendiri komposisi isiannya, membuat burger dalam jumlah banyak sekaligus juga bisa menjadi pilihan lebih hemat untuk acara makan bersama keluarga atau teman.