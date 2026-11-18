JawaPos.com -- Bandung dikenal sebagai kota dengan budaya nongkrong yang cukup berkembang. Tak hanya menawarkan kopi dengan beragam racikan, sejumlah tempat ngopi di Kota Kembang juga menghadirkan konsep unik, mulai dari desain tempat yang estetik hingga suasana yang lekat dengan gaya hidup anak muda.

Tempat ngopi di Bandung kini bukan sekadar menjadi lokasi untuk menikmati secangkir kopi, tetapi juga ruang untuk berbincang, berkumpul bersama teman, hingga menghabiskan waktu santai di akhir pekan.

Bagi yang ingin mencari tempat nongkrong dengan suasana khas dan tidak membosankan, ada sejumlah kedai kopi di Bandung yang menarik untuk dikunjungi. Berikut rekomendasi tiga tempat ngopi kalcer di Bandung yang bikin betah berlama-lama nongkrong.

1. Makmur Jaya Coffee Roasters

Makmur Jaya Coffee Roasters ini menjadi salah satu kedai kopi yang cukup terkenal di bandung dan memiliki banyak pelanggan setia. Tempat ini mengusung konsep kedai kopi yang santai dan tempat ini cocok dijadikan pilihan untuk menikmati kopi sambil nongkrong bersama dengan teman.

Dilansir dari akun Instagram @makmurjayacoffee, tempat ini memiliki banyak menu minuman, seperti es kopi susu, dirty jenny, mont blanc, not latte, hakon 75, earl grey milk tea, mango yakult, dan menu minuman lainnya.

Terdapat juga menu dessert di Makmur Jaya Coffee Roasters, seperti tiramisu, ube burnt cheesecake, carrot cheesecake, dan menu lainnya.

Untuk harga minuman di Makmur Jaya Coffee Roasters dikenakan harga mulai dari Rp 29 ribu dan untuk dessert dikenakan harga mulai dari Rp 25 ribu.

Tempat ngopi ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. Cikapundung Barat No.55, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Artisan Coffee

Artisan Coffee merupakan tempat ngopi di Bandung yang memiliki suasana nyaman dan tempat ini memiliki desain interior yang estetik dan modern, banyak spot-spot foto instagramable di tempat ngopi ini. Tak heran banyak yang mengunjungi tempat ngopi ini.

Dilansir dari akun Instagram @artisancoffee_id, tempat ini menawarkan banyak menu minuman, seperti americano, cappucino, lychee blish, mango tea, matcha berry, chocolate berry, dan menu minuman lainnya.

Terdapat juga menu makanan di Artisan Coffee, seperti nasi goreng artisan, beef blackpepper, plain croissant, pisang goreng, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga minuman dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan untuk makanan dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribu.

Tempat ngopi ini berlokasi di Jl. Rancabentang No.5a, Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. CO,MA

Berlokasi di Jl. Kacapiring No.7, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Coffee Matter atau CO,Ma ini merupakan tempat ngopi di Bandung yang menawarkan suasana nyaman dan artsy serta modern.

Tempat ini menawarkan area indoor dan semi-outdoor dengan konsep open bar, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan kopi oleh barista.

Dilansir dari akun Instagram @coffee___matter, tempat ini menawarkan banyak menu minuman, mulai dari coffee hingga non coffee, seperti dirty latte, ice white, black lemon, ice chocolate, berrycano, detox green, jean matcha, dan menu minuman lainnya.

Terdapat juga menu makanan, seperti salt bread caramel, salt bread ube, cranberry bagel, plain bagel, burnt cheesecake, bakso goreng, chicken skin, nasi goreng hongkong, dan menu makanan lainnya.

Para pengunjung yang mencicipi minuman di CO,MA dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribuan dan untuk harga makanan dikenakan mulai dari Rp 20 ribuan.