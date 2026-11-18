JawaPos.com - Ingin menyajikan ayam goreng dengan sambal yang menggugah selera? Ayam goreng marinasi dengan sambal bajak bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis dan nikmat.

Perpaduan ayam berbumbu yang digoreng hingga matang dengan sambal pedas bercita rasa gurih dan manis cocok disantap bersama nasi hangat.



Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @siva_justine melalui konten #SivaRecook. Proses pembuatannya terdiri dari dua bagian, yaitu mengolah ayam goreng marinasi dan meracik sambal bajak sebagai pelengkap.



Bahan Ayam Goreng Marinasi:

500 gram ayam

1 sachet bumbu marinasi

½ sdt merica bubuk

2 sdt bawang putih bubuk

2 sdm tepung maizena

2 sdm air



Bahan Sambal Bajak:

3 sachet cabai bubuk

6 sdm air

2 buah tomat ukuran besar

3 buah cabai besar (opsional)

10 buah bawang merah

125 ml minyak goreng

2 sdt bawang putih bubuk

1 sdt terasi bakar, hancurkan kasar

1 sdm gula merah

½ sdm gula pasir

1 sdt garam

3 lembar daun jeruk



Cara Pembuatan Ayam Goreng Marinasi:

1. Campurkan ayam dengan bumbu marinasi, merica bubuk, bawang putih bubuk, tepung maizena, dan air.

2. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu secara merata.

3. Diamkan agar bumbu meresap, kemudian goreng ayam hingga matang dan berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan.



Cara Pembuatan Sambal Bajak:

1. Larutkan cabai bubuk dengan enam sendok makan air, lalu sisihkan.

2. Panaskan minyak goreng, kemudian goreng tomat, cabai besar, dan sebagian bawang merah hingga layu.

3. Tumis sisa bawang merah yang sudah dirajang hingga harum.

4. Blender bahan yang sudah digoreng hingga halus atau sesuai tekstur sambal yang diinginkan.

5. Masukkan sambal yang telah diblender ke dalam wajan berisi tumisan bawang merah.

6. Tambahkan bawang putih bubuk, terasi bakar, gula merah, gula pasir, garam, dan daun jeruk.

7. Masukkan larutan cabai bubuk, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur.

8. Masak sambal sampai matang dan minyaknya mulai terpisah. Koreksi rasa sesuai selera.

9. Sajikan ayam goreng marinasi bersama sambal bajak dan nasi hangat.



Ayam goreng marinasi dengan sambal bajak ini bisa menjadi variasi lauk untuk menu makan sehari-hari. Rasa gurih dari ayam berpadu dengan sambal yang pedas, sedikit manis, dan harum daun jeruk. Sajikan selagi hangat agar semakin nikmat!