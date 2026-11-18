JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan tradisional yang tidak pernah kehilangan penggemar. Perpaduan adonan tepung berbumbu dengan aneka sayuran menghasilkan camilan sederhana yang memiliki cita rasa gurih dan tekstur menggoda. Biasanya, bakwan dibuat menggunakan campuran wortel, kol, tauge, serta daun bawang yang kemudian dibalut adonan tepung dan digoreng sampai berwarna kuning keemasan. Hasilnya, bagian luar terasa renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dengan isian sayuran yang nikmat. Camilan ini cocok disantap dalam berbagai suasana. Mulai dari teman minum teh pada sore hari, pelengkap hidangan makan siang, hingga sajian sederhana ketika berkumpul bersama keluarga. Agar rasanya semakin istimewa, bakwan sayur bisa dinikmati bersama sambal kacang bercita rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Perpaduan tersebut membuat gorengan sederhana ini terasa semakin menggugah selera. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep bakwan sayur renyah lengkap dengan sambal kacang yang bisa dicoba sendiri di rumah. Bahan-Bahan Bakwan Sayur Bahan utama: 4 lembar kol

80 gram tauge

1–2 buah wortel, kupas

2–3 batang daun bawang

4 batang seledri Bahan adonan: 250 gram tepung terigu protein sedang

50 gram tepung maizena

50 gram tepung beras

1 sdt baking powder (opsional)

100 ml santan

2 sdt garam

1 sdm kaldu bubuk

1 sdm gula pasir

330 ml air Bahan Sambal Kacang 3 siung bawang putih, potong-potong

3 siung bawang merah, potong-potong

6 buah cabai merah keriting, potong-potong

6 buah cabai rawit, potong-potong

80 gram kacang tanah goreng

3 lembar daun jeruk

500 ml air

1 sdm cuka

50 gram gula merah

1 sdt garam

1–2 sdm gula pasir

¼ sdt kaldu bubuk atau penyedap Cara Membuat Bakwan Sayur Renyah dan Sambal Kacang 1. Buat sambal kacang terlebih dahulu Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan cabai rawit. Tumis seluruh bahan hingga layu dan mengeluarkan aroma harum. Setelah itu, tambahkan daun jeruk dan lanjutkan memasak sampai bumbu sedikit kecokelatan. 2. Haluskan bahan sambal Siapkan blender, kemudian masukkan kacang tanah goreng, air, serta tumisan bumbu yang sudah dibuat sebelumnya. Haluskan seluruh bahan sampai teksturnya lembut dan tercampur rata. 3. Masak sambal hingga matang Tuangkan campuran sambal ke dalam panci atau wajan. Tambahkan gula merah, cuka, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Aduk hingga semua bumbu tercampur sempurna. Masak sampai mendidih, kemudian angkat dan sisihkan. 4. Siapkan aneka sayuran Berikutnya, bersihkan seluruh sayuran yang akan digunakan. Iris kol, daun bawang, dan seledri menjadi potongan kecil. Sementara itu, parut wortel yang sudah dikupas. Masukkan semua bahan tersebut ke dalam wadah berukuran cukup besar. Tambahkan tauge, lalu aduk sebentar agar sayuran tersebar merata. 5. Campurkan bahan adonan Masukkan tepung terigu, tepung beras, maizena, dan baking powder ke dalam wadah berisi sayuran. Tambahkan garam, kaldu bubuk, serta gula pasir. Aduk seluruh bahan sampai tercampur. Selanjutnya, tuangkan santan dan air secara bertahap sambil terus diaduk hingga membentuk adonan yang merata dan tidak menggumpal. 6. Goreng bakwan hingga berwarna keemasan Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Setelah minyak cukup panas, ambil satu sendok adonan dan masukkan ke dalam minyak. Goreng bakwan secara bertahap agar setiap bagian matang merata. Balik sesekali hingga kedua sisinya berubah warna menjadi kuning keemasan dan teksturnya renyah. Jika sudah matang, angkat bakwan dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. 7. Sajikan bersama sambal kacang Siapkan piring saji, kemudian tata bakwan sayur yang masih hangat di atasnya. Sajikan bersama sambal kacang yang sudah dimasak sebelumnya. Jika menyukai rasa lebih pedas, Anda juga bisa menambahkan cabai rawit sebagai pelengkap. Bakwan sayur renyah dengan sambal kacang siap dinikmati! Itulah resep bakwan sayur gurih dan renyah yang praktis dibuat di rumah. Perpaduan sayuran segar, adonan tepung berbumbu, serta sambal kacang pedas manis membuat camilan tradisional ini cocok menjadi sajian favorit keluarga.