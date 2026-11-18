JawaPos.com – Bebek goreng menjadi salah satu hidangan favorit bagi pencinta kuliner berbumbu rempah. Apalagi jika disajikan dengan tekstur kulit yang renyah, daging lembut, serta sambal hitam bercita rasa pedas dan gurih. Perpaduan bumbu yang meresap hingga ke bagian dalam daging membuat sajian ini semakin menggoda. Aroma rempah yang khas berpadu dengan sambal hitam bercita rasa kuat, sehingga cocok dinikmati bersama nasi putih hangat. Kunci kelezatan bebek goreng terletak pada proses pengolahan yang tepat. Daging perlu diungkep bersama aneka rempah agar lebih empuk dan tidak berbau amis. Setelah itu, bebek digoreng hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan dan terasa renyah. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep bebek goreng krispi sambal hitam ini menggunakan kombinasi rempah pilihan, terasi, kelapa sangrai, hingga gula aren untuk menghasilkan rasa yang kaya. Berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya. Bahan-Bahan Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam Bahan ungkepan: 2 ekor bebek

1 sdm garam

1 sdm penyedap

1½ liter air

4 sachet terasi, dibakar

50 gram kelapa gongseng

35 gram gula aren, potong-potong Bumbu halus: 10 siung bawang putih

2 buah kunyit ukuran sedang

1 sdm ketumbar

30 ml minyak goreng Fortune Bumbu rajang: 20 butir kemiri

15 siung bawang merah

5 jempol lengkuas, iris tipis

1 jempol jahe, iris

2 buah kencur ukuran besar (opsional) Bahan tambahan: 3 batang serai

5 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk Bahan sambal hitam: 8 siung bawang merah

5 siung bawang putih

5 buah cabai merah besar

25 buah cabai rawit merah

1–2 buah kluwek (opsional)

200 ml air ungkepan bebek

1 sdt penyedap

⅓ sdt garam

2 sdm rempah ungkepan bebek

200 ml air

20 gram gula aren Bahan pelengkap: Nasi putih dari Beras Premium Fortune

Timun, kupas dan potong

Daun kemangi Cara Membuat Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam 1. Haluskan dan tumis bumbu Pertama, siapkan blender untuk menghaluskan ketumbar, kencur, kunyit, minyak goreng, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, dan bawang merah. Setelah bumbu tercampur rata dan teksturnya halus, panaskan wajan. Tumis bumbu tersebut hingga matang dan minyak mulai terpisah dari bumbu. 2. Ungkep bebek bersama rempah Masukkan serai, daun salam, serta daun jeruk ke dalam tumisan. Aduk hingga aromanya keluar, kemudian masukkan potongan bebek. Tuangkan air, lalu tambahkan gula aren, terasi bakar, garam, penyedap, dan kelapa gongseng. Aduk agar seluruh bahan tercampur. Masak selama 15–20 menit menggunakan api besar. Setelah itu, kecilkan api dan lanjutkan proses memasak selama 20–30 menit dengan api sedang agar bumbu meresap ke dalam daging. 3. Pisahkan bebek dan bumbu ungkepan Setelah bebek matang dan bumbunya meresap, angkat daging dari wajan. Saring air beserta rempah-rempah ungkepan. Simpan keduanya karena masih akan digunakan untuk membuat sambal hitam dan bumbu pelengkap. Diamkan bebek selama 15–20 menit sebelum masuk ke proses penggorengan. 4. Siapkan sambal hitam yang pedas dan gurih Untuk membuat sambal, masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kluwek, cabai merah besar, serta air ungkepan bebek ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan, kemudian tumis hingga matang dan minyak mulai keluar. Tambahkan gula aren, rempah ungkepan bebek, penyedap, garam, dan air. Aduk hingga tercampur rata. Masak sambil sesekali diaduk sampai sambal berubah warna dan teksturnya mengental. 5. Goreng bebek hingga bagian luar renyah Panaskan minyak goreng Fortune dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng bebek. Masukkan potongan bebek dan goreng hingga permukaannya berubah menjadi kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Selanjutnya, goreng sisa bumbu rempah ungkepan hingga kering dan renyah. Angkat lalu tiriskan untuk dijadikan taburan pelengkap. 6. Sajikan bersama sambal hitam Siapkan piring saji, kemudian tata nasi putih hangat bersama potongan bebek goreng. Tambahkan sambal hitam, taburan rempah goreng, irisan timun, dan daun kemangi agar hidangan semakin lengkap. Bebek goreng krispi sambal hitam siap dinikmati. Perpaduan daging yang empuk, bagian luar yang renyah, serta sambal bercita rasa pedas gurih dijamin membuat waktu makan semakin istimewa. Itulah resep bebek goreng krispi sambal hitam yang bisa dicoba sendiri di rumah. Dengan pengolahan dan racikan rempah yang tepat, Anda bisa menghadirkan hidangan istimewa untuk keluarga tanpa harus selalu membelinya di restoran.